Hier gibt´s Karten

Blasmusik: Haseltaler Musikanten treten im Oktober mit prominenten Gastsolisten auf

Martin Hutter (v. links) und Michael Müller sind in der Welt der Blasmusik echte Stars. Im Oktober sind sie im Unterallgäu zu Gast – zur Unterstützung der Haseltaler Musikanten. © privat

Frickenhausen – Ganz besonders für alle Blasmusik-Freunde dürfte dieses Event ein unvergessliches werden. Am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr und am Sonntag, 9. Oktober, ab 19 Uhr spielen die Haseltaler Musikanten die Lieblingsmelodien von Ernst Mosch im Dorfgemeinschaftshaus Frickenhausen – und das mit prominenter Unterstützung: Als Solisten sind Michael Müller und Martin Hutter mit dabei.

Schon seit Wochen wird fleißig geprobt, trotz vieler anderer Auftritte. Das Konzert wird an zwei Abenden gespielt. Für die knapp 30 Musikerinnen und Musiker der Haseltaler Musikanten und ihren Dirigenten Jürgen Rutz ist das ein echtes Highlight. Denn unterstützt werden sie von den Gastsolisten Martin Hutter und Michael Müller. Von echten Profis, die mit „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“ durch die großen Hallen und Konzertsäle dieser Welt touren. Über persönliche Kontakte ist das Zusammenspiel möglich geworden. Vereinsvorstand Markus Rehm sagt: „Das ist für uns in etwa so besonders, wie wenn bei den Fußballern aus dem Nachbardorf Thomas Müller mitspielen würde.“



Michael Müller kommt aus Winterrieden und ist schon seit dem Frühjahr 2012 Mitglied der Original Egerländer Musikanten, Hutter ist der Sohn des heutigen Dirigenten der Egerländer, außerdem Gründungsmitglied der bekannten Band Moop Mama. Beide Solisten sind nicht nur dabei, sondern mittendrin und werden an den zwei Abenden mehrere Soli vortragen.



Gemeinsam mit den Haseltalern spielen sie Lieblingsmelodien von Ernst Mosch. „Seine Musik ist noch immer unverwechselbar, für seine Arrangements sammelte er zu Lebzeiten Auszeichnung um Auszeichnung“, erklärt Markus Rehm. Kein Musiker stehe derart für böhmische Blasmusik wie Mosch. Deshalb sei es trotz aller moderner Medleys und konzertanter Werke auch für Kapellen aus der Region immer wieder etwas besonders, sich dessen Lieblingsmelodien anzunehmen, so Rehm.

Bei den Haseltaler Musikanten hat das schon Tradition: 2015 wurde ein Konzert zum 90. Geburtstag des großen Meisters gespielt, 2017 gab es Erinnerungen an Ernst Mosch – und heuer geben die Musikerinnen und Musiker eben jene Lieblingsmelodien zum Besten. Stücke wie unter anderem den Egerländer Marsch, Stern der Heimat, Im schönen Prag oder Egerland, Heimatland.

Hier gibt´s Karten

Karten für die beiden Konzerte gibt es bei Markus Rehm unter Tel. 0174/9817145, Martina Heigele unter Tel. 0175/6082445 sowie bei der Bäckerei Böhm in Sontheim und Frickenhausen oder online unter www.haseltaler-musikanten.de.