Blühflächen für Mindelheimer Betriebe: Jan-Erik Ahlborn will nicht aufgeben

Von: Marco Tobisch

Teilen

Jan-Erik und Bettina Ahlborn informierten am Sonntag beim Frühlingsfest zum Thema Blühflächen. © privat

Mindelheim – Jan-Erik Ahlborn will Mindelheimer Unternehmer dafür gewinnen, Blühflächen auf ihrem Betriebsgelände anzulegen. Nachdem ein Rundschreiben zuletzt keinen Effekt zeigte, startete Ahlborn am Sonntag einen neuen Versuch.

Schon als der ÖDP-Stadtrat im Frühjahr rund 50 Schreiben an Mindelheimer Unternehmer versendete, erklärte er: Es sei schwer zu sagen, „ob überhaupt jemand aus seiner Komfortzone der Geschäfte raus kommt.“ Dabei sei der Aufwand für die Firmen aber im Grunde gar nicht allzu groß, so der Fachberater für Hornissen und Wespen. „Am Geld sollte es nämlich nicht scheitern, ein paar Blühflächen einzusäen und sich selbst zu überlassen.“



Dennoch blieb der Rücklauf überschaubar. „Bis heute hat sich kein einziges von über 50 Unternehmen bei uns gemeldet“, bedauert Ahlborn. Aufgeben wollte er aber nicht und so war er gemeinsam mit Frau Bettina auch beim Frühlingsfest des MN-Werbekreis am letzten Sonntag mit einem Stand vertreten und verteilte Infomaterial zum Thema Blühpakt Bayern sowie rund ums Blühen und Insekten. Auch ein großes Werbebanner ließ Ahlborn auf eigene Kosten entwickeln, um für mehr Blühflächen in Mindelheim zu sorgen. Darauf steht: „Mindelheim soll aufblühen – beherzte Unternehmer*innen gesucht“.



Auch mit den Blühpakt-Beratern des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie von der Regierung von Schwaben steht Ahlborn inzwischen in regem Kontakt. „Beide Stellen begrüßen unseren weiteren Vorstoß, um Unternehmen fürs Blühen gewinnen zu können“, so der Mindelheimer.



Unternehmer, die mit dem Gedanken spielen, eine kleine Blühfläche anzulegen, erreichen Ahlborn per Mail an hilfe@wespenberater.de.