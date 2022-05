Bedingungen für die Auszeichnung

BN Unterallgäu räumt Bayerischen Klimapreis ab

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Dieses Foto entstand anlässlich der Ausstellungseröffnung in Sontheim. Darauf zu sehen ist eine der Installationen der Wanderausstellung „Was wäre, wenn ...“ sowie die am Projekt Beteilgiten des BN (v. links) bestehend aus Initiatorin Ursi Lerchenmüller, Irene Merkel (1. Vositzende OG Erkheim), Hannelore Kral (1. Vorsitzende OG Sontheim) und Helmut Scharpf (1. Vorsitzender KG MM-UA). © BN Unterallgäu

Unterallgäu - Wie vermittelt man Kindern ein Gespür für klimafreundliches und umweltbewusstes Verhalten? Wie sensibilisiert man Menschen so, dass sie ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren und gegebenenfalls ändern? Wie dies ohne den moralischen Zeigefinger gelingt, beweist der BUND Naturschutz Memmingen-Unterallgäu in seinem Bildungsprojekt „Prima Klima Kids“, das seit 2013 an Schulen und Kindergärten Kinder für Klimaschutz und die Energiewende begeistert.

Die Idee zu einer mobilen Ausstellung wurde aus der Not geboren: Kontaktbeschränkung, Betretungsverbot, Wechselunterricht und Schulschließung machten die Umweltbildungsarbeit seit Pandemiebeginn immer wieder schwierig bis unmöglich. Eine „coronataugliche“ Outdoor-Lösung musste her, die sich in das bestehende Umweltbildungsangebot integrieren lässt. Deshalb fiel die Idee von der Sontheimer BN-Aktiven Ursi Lerchenmüller zu einer Baum-Ausstellung der besonderen Art bei Geschäftsführerin Tina Melder sofort auf fruchtbaren Boden. „In Gesprächen wurde uns schnell klar, dass wir unsere Kernthemen Ernährung, Energie, Mobilität und Müll auf kreative und originelle Art über Bäume transportieren können und damit nicht nur Kinder, sondern auch Menschen erreichen, die sich bisher vielleicht noch wenig mit Klimaschutz auseinandergesetzt haben“, erläutert Tina Melder, die für die Umweltbildung im Landkreis zuständig ist. Mit seiner neuen Wanderausstellung „Was wäre, wenn …“ der BN nun den ersten Bayerischen Klimaschutzpreis.



Ins Leben gerufen hat diese Auszeichnung das Bayerische Umweltministerium, dessen Minister, Thorsten Glauber, den Preis Anfang Mai in Regensburg verlieh. Mit dem Bayerischen Klimaschutzpreis werden besondere Initiativen für den Schutz des Klimas oder die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels gewürdigt. Er wurde in zwei Kategorien vergeben und mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury hat die Preisträger des Wettbewerbs ausgewählt. Organisiert wird der Wettbewerb von der Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK).



Bedingungen für die Auszeichnung

Geehrt werden Projekte, die sich um den Schutz des Klimas oder die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels besonders verdient gemacht haben. Bei der Auswahl wird unter anderem auf die Kriterien Originalität, Innovation, Übertragbarkeit auf Dritte, Nachhaltigkeit, Kontinuität sowie Transparenz bezüglich der Projektentwicklung und ihrer Umsetzung geachtet. Das Projekt des BN Unterallgäu zeigt laut Jury „auf motivierende Art und Weise, wie alle bedeutenden Regeln der Klimakommunikation umgesetzt werden können“.

Was wäre, wenn … ?

Was wäre, wenn die Bäume so handeln würden wie Menschen? Wenn Bäume sich per Flugzeug Luft aus den Großstädten der Welt liefern ließen, weil diese besser schmeckt? Wenn die Ameisen Läuse zum Melken aus Italien importierten, weil diese süßer sind? Was wäre, wenn Bäume zum Winterurlaub in den Süden fliegen würden?



Fünf solche Fabeln liegen der Ausstellung zugrunde, in denen die Bäume die ökologischen Übeltäter sind. Was auf den ersten Blick absurd scheint, spiegelt bei genauerem Hinschauen das menschliche Konsumverhalten. Direkt an den Bäumen angebracht sind die zu den Fabeln zugehörigen künstlerischen Installationen. Sie lenken den Blick auf die Bäume, und thematisieren auf irritierende und humorvolle Weise die jeweiligen Umwelt- und Klimathemen.



Mit einer zeitgenössisch-künstlerischen Bildsprache, Themen aus dem Alltag und mit einer gehörigen Prise Humor, gelingt es der Ausstellung, die Besucher zu überraschen und neugierig zu machen. Infotafeln und ein Rätselheft ergänzen die Installationen an Bäumen im öffentlichen Raum. Konzipiert und umgesetzt hat die Ausstellung Kommunikationsdesignerin und Schreinerin Ursi Lerchenmüller aus Sontheim. Den organisatorischen Schwung und tatkräftige Unterstützung erhielt sie von BN-Umweltpädagogin Hannelore Kral und der BN-Geschäftsführerin Tina Melder.



Lerchenmüller wertschätzt die Bäume in ihrer Umgebung sehr und wollte den Fokus gezielt auf das Schöne lenken, das Bäume uns schenken. Viele Leute sähen oft nur das Laub und die Arbeit. „Ich sehe den Baum wie mein persönliches Fitnesscenter“, scherzt Lerchenmüller. Als die Sontheimerin erfuhr, dass sie bzw. der BN die Ausstellung gewonnen hat, war die Freude groß. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass mein Konzept so eindeutig und vollständig verstanden wurde. Das ist eine große Bestätigung für meine Überlegungen.“



Finanziert wird das Umweltbildungsprojekt des BN Unterallgäu „Prima Klima Kids“ und auch die Ausstellung „Was wäre, wenn ...“ übrigens von der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt.



Gemeinden können Ausstellung ausleihen

Die Ausstellung kann von den Gemeinden aus dem Unterallgäu ausgeliehen werden. Weitere Information über die Ausstellung erhalten Sie unter https://memmingen-unterallgaeu.bund-naturschutz.de/umweltbildung/was-waere-wenn.



Anlässlich der BN-Delegiertenversammlung wird die Ausstellung am 21. Mai in der Umgebung der Stadthalle in Memmingen zu sehen sein. Für alle Gemeinden, die sich mit dem Gedanken tragen, die Ausstellung für ihren Ort auszuleihen, wäre das eine gute Gelegenheit, die Installationen live kennenzulernen.