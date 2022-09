Brandstiftung am Bad Wörishofer Eichwald? Zwei Hütten abgebrannt

Von: Marco Tobisch

Teilen

Unweit der Bad Wörishofer Therme ist am Montagabend eine Hütte abgebrannt – wenige Minuten später eine zweite, nur rund 500 Meter entfernt. Die Kripo hofft nun auf Zeugen, um den Fall aufklären zu können. © AOV

Bad Wörishofen – Ob das ein Zufall war? Binnen weniger Minuten haben am Montagabend nördlich und östlich des Bad Wörishofer Eichwaldes zwei Hütten zu brennen begonnen. Beide Brandorte lagen nur wenige hundert Meter auseinander. Die Kripo ermittelt und hofft auf Zeugen, die etwas bemerkt haben.

Beginn des Einsatzabends war um 20.38 Uhr. Zunächst wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Wörishofen zu einer brennenden Hütte in der Nähe der Therme gerufen. Und noch während die Floriansjünger hier löschten, läutete der Alarm ein weiteres Mal: Es wurde eine zweite brennende Hütte, etwa 500 Meter entfernt, festgestellt. Auch wenn die Feuerwehren an beiden Orten schnell zur Stelle waren, lautete das ernüchternde Fazit der Polizei: „Durch das Feuer wurden beide Hütten vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt circa 15.000 Euro“, so ein Sprecher der Kripo am Montagabend. Die wichtigste Nachricht aber: Personen kamen nicht zu Schaden.



Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch

Die Freiwilligen Feuerwehren von Bad Wörishofen waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften an den Löscharbeiten beteiligt und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Eichwald. Die Brandursachen sind derzeit noch unklar.



Unweit der Bad Wörishofer Therme ist am Montagabend eine Hütte abgebrannt – wenige Minuten später eine zweite, nur rund 500 Meter entfernt. Die Kripo hofft nun auf Zeugen, um den Fall aufklären zu können. © AOV

Die ersten Ermittlungen vor Ort haben bereits am Montagabend die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kripo. Diese hofft auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung: „Zeugen, die Hinweise zu der Brandursachen oder verdächtigen Personen im Bereich der Therme Bad Wörishofen in den Abendstunden des 05.09.2022 machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 08331/100-0 zu melden“, heißt es im Aufruf der Kripo.



Von der Arbeit seiner Feuerwehren rund um den Eichwald überzeugte sich live vor Ort auch Bürgermeister Stefan Welzel. In Abstimmung mit den Kommandanten Hans-Peter Scholz und Helmuth Werner hatte er sich während der Löscharbeiten ein Bild der Lage verschaffen wollen, teilte er mit – und sprach den Einsatzkräften im Anschluss ein „dickes Lob“ dafür aus, dass sie die Brände „souverän unter Kontrolle gebracht haben“.