Brand in Lamerdinger Futtertrocknungsanlage

In der Lamerdinger Futtertrocknung hat es am Dienstagabend gebrannt. © AOV

Lamerdingen - Zu einem Brand ist es am gestrigen Dienstagabend in der Futtertrocknung Lamerdingen gekommen. In einer Halle hatte sich Stroh entzündet. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19.30 Uhr wurde von der Futtertrocknung eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass der Rauch von einer Heutrocknungsanlage ausging.

Wie die Polizei erklärt, befindet sich in der betroffenen Halle eine größere Beförderungsanlage für Stroh. Dieses soll sich auf den Förderbändern aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache entzündet haben. Ein Polizeisprecher erklärt dazu: „Momentan wird von einem technischen Defekt ausgegangen und menschliches Zutun ausgeschlossen. Dieser technische Defekt sorgte dann wohl dafür, dass das Stroh auf dem Band zum Glühen und teilweise zum Brennen anfing.“

Bei dem Einsatz waren insgesamt rund 90 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Lamerdingen, Buchloe, Dillishausen, Klein- und Großkitzighofen, Wiedergeltingen und Schwabmühlhausen gefordert. Sie alle brachten die Rauchentwicklung und das Feuer unter Kontrolle und hatten den Brand gegen 22 Uhr ganz gelöscht.

Laut dem Betreiber der Anlage entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei Buchloe dauern derzeit noch an.