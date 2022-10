Bravourös gesegelt: Bad Wörishofer schaffen Sportbootführerschein Binnen

Beim Bad Wörishofener Segelclub konnte man zuletzt wieder den „Sportbootführerschein Binnen“ machen. © Schloegl

Bad Wörishofen – Am Ende einer langen, weil windigen Saison fand am Irsinger See zuletzt die Prüfung zum „Sportbootführerschein Binnen“ statt. Sechs Auszubildende des Bad Wörishofener Segelclubs legten erfolgreich die praktische Prüfung ab und halten nach bestandener Theorie und der Prüfung in Knotenkunde ihren Führerschein in Händen.

Nachdem die theoretische Einführung bereits im Frühjahr erfolgt war, erstreckte sich die praktische Ausbildung – noch immer pandemiebedingt – über den Sommer hinweg. Zehn Praxis-Doppelstunden auf den Clubbooten zusammen mit einem Ausbilder des Clubs sind Pflicht und auch notwendig, um die anspruchsvolle „Fahrprüfung“ zu bestehen. Am Ende wurden die vorgeschriebenen Manöver, wie zum Halse, Wende oder „Mann-über-Bord-Manöver“ bei kräftigem Ostwind mit Bravour gefahren.



Die jährliche Ausbildung des Segelclubs bietet einen leichten Einstieg in den Segelsport und am Ende winkt, bei ausreichend Training, der Sportbootführerschein. Infos zur nächstjährigen Ausbildung folgen Anfang 2023.