Breitenbrunn: Regionalbahn erfasst Pkw an unbeschranktem Bahnübergang

Von: Melanie Springer-Restle

In Breitenbrunn wurde ein Pkw von einem Zug erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. © AOV

Breitenbrunn - Gestern Abend gegen 21 Uhr kam es am unbeschrankten Bahnübergang „Loppenhausenerstraße“ zur Kollision zwischen einer Regionalbahn und einem Pkw.

Der aus Fahrtrichtung B16 kommende Pkw-Lenker überquerte den Bahnübergang und hatte dabei wohl den herannahenden Regionalzug, der von Mindelheim in Richtung Krumbach/Schwaben unterwegs war, übersehen.

Der Zug erfasste den Pkw noch am Heck und schleuderte ihn weg. Der Pkw kam stark beschädigt nach wenigen Metern auf der Fahrbahn zum Stehen.

Nach ersten Informationen wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst ambulant versorgt und verblieb an der Unfastelle. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden; der Schaden am Zug selbst dürfte sich gering halten.

Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Loppenhausenerstraße durch die Feuerwehr für einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

wk