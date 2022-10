Holetschek checkt die Lage

„Brezflation“ im Unterallgäu: Bäcker fürchten um ihre Existenz

Von: Melanie Springer-Restle

Am vergangenen Samstag hat sich der Memminger Landtagsabgeordnete und Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, bei Bäckermeister Bernhard Blaschke in Memmingen ein Bild über die brenzlige Situation vieler Handwerksbetriebe gemacht. Holetschek fordert den Bund zum Handeln auf, während Bayern sicherheitshalber seinen eigenen Rettungsschirm spannt. © Brückner

Unterallgäu – Nicht nur die Bürger bekommen die Inflation und die Energiekrise im Geldbeutel zu spüren, auch die Bäckereien in der Region leiden unter den schwierigen Bedingungen. Viele Bäcker können nicht mehr kostendeckend produzieren. Als Reaktion auf die jüngsten Preiserhöhungen bei Backwaren, gehen nun noch mehr Kunden lieber zum Discounter statt zum lokalen Bäcker. Die Folgen sind vielschichtig und fatal.

Bereits in den letzten Jahren mussten immer mehr Bäckereien schließen, da die Betriebe nicht mehr kostendeckend arbeiten, geschweige denn von ihren Einnahmen leben konnten. Die Inflation, die gestiegenen Getreidepreise und die Energiekrise zwingen auch die Bäcker im Unterallgäu in die Knie. Der Wochen KURIER hat sich mit einigen lokalen Bäckern und dem Geschäftsführer der Bäcker-Innung Memmingen-Mindelheim, Gottfried Voigt, über die Zukunft des Backhandwerks unterhalten.

Preiserhöhung hilft kaum

Viele Bäcker haben in den letzten Monaten die Preise anheben müssen, da sämtliche Rohstoffe immensen Teuerungen zum Opfer fielen. Richard Schneider, im Landkreis als Staudenbäck bekannt, beliefert nicht nur den Nachbarlandkreis Augsburg, sondern auch eine Bäckerei in Kirchheim. Am 1. August erhöhte er seine Preise. Eine Semmel kostete vor der Erhöhung 38 Cent, jetzt 45; die Breze stieg von 60 auf 75 Cent. Doch die höheren Einnahmen seien nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Nicht nur das Getreide wurde teurer, auch andere Rohstoffe wie Öl, Körner und Nüsse – vom Strom ganz zu schweigen. „Wir haben alle drei Wochen sechs Tonnen Mehl für 2.500 Euro gekauft. Jetzt liegen wir bei 4.000“, so Schneider, der sein Mehl aus der Schustermühle in Großaitingen, also regional bezieht. Der Bäckermeister hat sich gar nicht getraut, die Teuerungen 1:1 an den Endverbraucher weiterzugeben. „Die Kunden schimpfen ja jetzt schon“, sagt er und verrät: „Momentan gehen wir an die Reserven.“ Insgeheim hofft er, dass die Kosten für die Rohstoffe wieder nach unten gehen. Derzeit verzeichnet der 65-Jährige in seinem Sechs-Mann-Betrieb einen Umsatzeinbruch von circa 20 Prozent. „Auch die Stammkunden kaufen nur noch das, was unbedingt notwendig ist“, hat Schneider in den letzten Monaten beobachtet. Früher haben die Leute am Wochenende gern ein, zwei Semmeln oder Brezen mehr gekauft. Heute werde alles abgezählt.



Was er traurig findet, ist, dass die Menschen hierzulande tausende von Euros in ihre Autos stecken, aber an den Lebensmitteln sparen. „Da sind die Alufelgen wichtiger als gute Qualität bei den Lebensmitteln“, so Schneider. Kein Verständnis hat er für Leute, die bereit sind, am Oktoberfest 36 Euro für eine halbe Ente zu bezahlen, aber dann schimpfen, dass die Brezen teurer geworden sind. In vielen Bereichen würden Teuerungen hingenommen, beim Bäcker nicht. Manchen Kunden gaben offen zu, dass sie ihre Backwaren mittlerweile auch beim Discounter kaufen. Wofür der Bäckermeister noch weniger Verständnis hat, ist die Aussage von Wirtschaftsminister Habeck, demzufolge die Bäcker ruhig mal für drei Monate schließen könnten, ohne dabei ihren Betrieb komplett dicht machen zu müssen. „Wenn ich das mache, habe ich keine Arbeiter und keine Kunden mehr“, so Schneider. Seine Konsequenz: „Der Habeck muss weg!“



Auch Manfred Salger, Inhaber der Bäckerei Fäßler in Mindelheim, spürt die Krise deutlich. „Es sind Preissteigerungen, die nicht mehr zu händeln sind“, so der Bäckermeister. Sein Betrieb sei preislich schon immer an der unteren Grenze gewesen. Die Kunden erhalten eine hohe Qualität zu moderaten Preisen. Diese konnte der Betrieb nur anbieten, weil er effizient arbeite und „weil wir keinen Wasserkopf haben“, so Salger. Doch die letzten drei Monate war nichts verdient. Heuer fanden bereits zwei Preiserhöhungen statt. Normalerweise wird nur alle 1,5 Jahre erhöht. Salger ist es auch wichtig, seine Mitarbeiter fair zu bezahlen, denn auch für diese sei das Leben teurer. Von den zwei Backöfen wird einer mit Gas, der andere mit Öl beheizt. Salger habe zwar gute Verträge, aber die Kosten werden mindestens um das Doppelte steigen. Wie die Kunden mit weiteren Erhöhungen umgehen, ist ungewiss. Auch Salger wundert sich über den geringen Stellenwert von Lebensmitteln hierzulande und führt, genau wie der Staudenbäck, den Auto-Vergleich an. Wenn die Werkstattrechnung plötzlich 1.000 Euro höher ist, nehme man das so hin. „Aber der Brotpreis ist eine emotionale Geschichte, denn den kriegt man jeden Tag mit“, so Salgers Theorie.



Auch Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Mindelheim-Memmingen, ist höchst besorgt. „Der ein oder andere Bäcker backt noch mit Gas, da ist es besonders schlimm. Aber auch die, die mit Energie aus Strom oder Öl arbeiten, haben Kostensteigerungen von circa 160 Prozent. Da ist jetzt die Politik gefragt!“, so Voigt. Derzeit schlage die Energiekrise noch gar nicht richtig durch, da viele Bäcker noch bis zum Jahresende günstige Verträge haben. „Wenn uns nicht bald etwas einfällt, riskieren wir einen Strukturwandel, der einen Wirtschaftszweig sterben lässt, der für die Nahversorgung existenziell ist.“

Holetschek checkt die Lage

Die Alarmglocken läuteten bis nach Berlin, denn am vergangenen Samstag hat sich der Memminger Landtagsabgeordnete und Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, bei Bäckermeister Bernhard Blaschke in Memmingen ein Bild über die aktuelle Situation gemacht. Für die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim und die Bäcker-Innung Memmingen-Mindelheim nahm Geschäftsführer Gottfried Voigt an dem Gespräch teil. Die Bäckerei Blaschke ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 27 Mitarbeitern mit einem Hauptgeschäft und Backbetrieb in der Waldhornstraße in Memmingen und Filialen in Hawangen und Benningen Seit über 50 Jahren stellt die Bäckerei nach Familienrezepten, traditionellen Backweisen und hochwertigen Zutaten Brot, Semmeln, Brezen und Gebäck her.

160 Prozent mehr Kosten

Die Auswirkungen der drastisch steigenden Energiepreise machte Bernhard Blaschke an folgenden Zahlen deutlich: Derzeit muss die Bäckerei gut 3.000 Euro pro Monat für Energiekosten (Strom und Gas) aufbringen. Ab Januar rechnet Blaschke mit 7.800 Euro pro Monat. Jährlich ergibt das Mehrkosten von 57.600 Euro. Das bedeutet eine Steigerung um mindestens 160 Prozent. Dazu sagt Bernhard Blaschke: „Diese Kosten können niemals auf die Produktpreise umgelegt werden. Dabei sind noch nicht einmal die Preissteigerungen bei den Rohstoffen berücksichtigt“.

Bayern handelt

„Klar ist, die Preise für Energie müssen schleunigst runter“, so Holetschek. Verwurzelte Traditionsbetriebe wie die Bäckerei Blaschke, aber auch andere energieintensive Handwerks- und Industriebetriebe brauchen dringend unbürokratische Entlastungen. Der Bund müsse endlich Konkretes liefern, damit wir nicht durch die Energiekrise in eine Wirtschaftskrise und letztlich eine Gesellschaftskrise kommen. Die Gaspreisbremse müsse so schnell und unbürokratisch wie möglich kommen. Für mehr Energie sollten auch alle drei verfügbaren Kernkraftwerke bis Ende 2024 weiterlaufen“. Bayern federe die Energiekrise mit eigenen Maßnahmen ab. „Wir haben einen Rettungsschirm über eine Milliarde Euro aufgespannt. Davon wird auch das Handwerk durch Direkthilfen oder über Bürgschaften in Höhe von 500 Millionen Euro profitieren“, so Holetschek.

Kommentar

Eine Frage des Stellenwerts

Ein beliebtes Klischee zum Stellenwert von Lebensmitteln: Der Deutsche fährt mit dem neuen Mercedes zum Discounter, der Franzose mit dem rostigen Peugeot zum Feinkostladen. Das ist freilich überspitzt und dennoch ist etwas dran, denn Autos genießen hierzulande einen höheren Stellenwert als Lebensmittel. Ähnlich, wie sich dieser Stellenwert durch die Lobbyarbeit innerhalb der Politik zeigt, spiegelt sich die Einstellung der Bürger zu Lebensmitteln im Ortsbild wider: Kaufen die Leute im lokalen Handel ein, kann dieser überleben. Tun sie es nicht, droht die Schließung. Das Metzgerei-Sterben im Landkreis ist der beste Beweis. Das gleiche Schicksal droht nun den Bäckern, spätestens, wenn die alten Energieverträge auslaufen und die Teuerungen weitergegeben werden müssen. An dieser Stelle sollte sich der Bürger fragen, was ihm wichtiger ist: Einen Bäcker im Ort haben und dafür ein paar Euro mehr im Monat ausgeben oder am Lebensmittel Brot sparen und Händlern von billiger Industrieware das Feld überlassen. Letzteres hätte nicht nur fatale Auswirkungen auf die Nahversorgung, sondern auch auf die Existenz eines traditionsreichen Handwerks in unserem Kulturraum.

