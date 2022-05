352 Tage ehrenamtliche Arbeit

BRK Bad Wörishofen: Ihr Einsatz ist von Maschinen nicht zu ersetzen

Von: Oliver Sommer

Teilen

Für ihr Engagement erhielten (v. links) Corinna Neitzel das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze und Georg Stürzel das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Silber. Geehrt wurden auch Wolfgang Marz (DRK-Ehrennadel für 50 Jahre), Dr. Franz Baumann (Ehrennadel Gold für 40 Jahre) und Anna Suttner (Ehrennadel Silber für 25 Jahre) sowie Dr. Anton Meier mit einer Zeitauszeichnung für 45 Jahre. Stürzel, der noch einen Sanitätsdienst hatte leisten müssen, dankte im Namen der Mitglieder dem Bereitschaftsleiter Markus Böhm (rechts) für seine Arbeit. © Sommer

Bad Wörishofen – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen beginnt sich das Vereinsleben wieder zu normalisieren. So lud auch die Rotkreuz-Bereitschaft Bad Wörishofen wieder zur Jahreshauptversammlung ein. Auf dem Programm standen Ehrungen und ein Rückblick auf zwei Jahre, in denen das Vereinsleben vielleicht brach, die ehrenamtlichen Helfer aber keineswegs auf der faulen Haut gelegen hatten. Das zeigten auch die Einsatzzahlen deutlich.

Das Rote Kreuz ist eine der ältesten medizinischen Hilfsorganisationen unseres Planeten. Wann immer Menschenleben in Gefahr sind, sind, zumindest in Bayern, die Frauen und Männer mit dem roten Kreuz zur Stelle, um zu helfen. Doch das BRK ist weit mehr als ein Rettungsdienst: Das Rote Kreuz sind vor allem Ehrenamtliche, die ihre Freizeit opfern, um bei einer Theateraufführung im Hintergrund Sanitätsdienst zu leisten – oder schulen, wie man Menschen rettet, mit Mund-zu-Mund-Beatmung oder mit einem automatischen Defibrillator. Das Rote Kreuz unterhält Schnell-Einsatz-Gruppen, die den Rettungsdienst unterstützen, und koordiniert Einsätze aller Art. Der Kriseninterventionsdienst KID hilft traumatisierten Menschen im Krisenfall und die Hundestaffeln suchen Verschüttete unter Trümmern oder im Schnee ebenso wie Menschen, die„weggelaufen“ sind.



Darüber hinaus werden Benefiz- oder (Blut-)Spendeaktionen organisiert und nebenbei der hauptamtliche Rettungsdienst unterstützt, wenn auf dem Land etwa der Rettungswagen im Einsatz ist und ein zweiter gebraucht wird. Und nicht zu vergessen: Beim Bayerischen Roten Kreuz kümmert man sich um die Kinder und bildet nicht zuletzt den eigenen Rettungsdienstnachwuchs aus.



352 Tage ehrenamtliche Arbeit

So waren die 74 aktiven Mitglieder, darunter 20 Jugendliche, sieben Rettungsdiensthelfer, 13 Rettungssanitäter, sieben Rettungs­assistenten und Notfallsanitäter sowie vier Ärzte allein im vergangenen Jahr 8.450 Stunden im Namen der Menschlichkeit unterwegs – 352 Tage! In der ersten Jahreshauptversammlung, die man so wieder organisieren durfte, wobei beim gemeinsamem Abendessen noch immer eine Art Notfallmöglichkeit bestand, wie Markus Böhm andeutete, mussten die Männer und Frauen der Bereitschaft vieles nachholen. Sehr viel weniger Stunden waren es im ersten Jahr der Pandemie allerdings auch nicht: Trotz Ausgangssperren waren 2020 immerhin über 7.700 Stunden zusammengekommen, die die Ehrenamtlichen mit Bereitschaftsdiensten leisteten. Auffällig ist dabei, dass im ersten Jahr mehr und längere Einsätze im Rettungsdienst gefahren wurden (fast 3.200 zu 2.600 Stunden) und beinahe doppelt so viele Einsätze der Unterstützungsgruppe (UG SanEL) Sanitätseinsatzleitung anfielen, wo die Helfer des Roten Kreuzes Vermisstensuchen koordinierten oder mit ihrem Einsatzleitfahrzeug bei Großschadenslagen die Einsatzkräfte aus THW, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst koordinierten oder einfach beim Faschingsumzug in der Nachbarstadt aushalfen. Dort passierte dann auch Kurioses: Die Helfer fingen sich doch tatsächlich ein Knöllchen mit ihrem Einsatzfahrzeug ein.



Einen nicht zu unterschätzenden Anteil der Arbeitsstunden nehmen die Ausbildung der Allgemeinheit wie auch die eigene Fort- und Weiterbildung ein. Standen im ersten der beiden Jahre nur 30 Stunden auf dem Programm, steigerte sich die Breitenausbildung auf 160 Stunden im vergangenen Jahr; dazu zählen vor allem Erste-Hilfe-Kurse. Die eigenen Mitglieder konnten sich 2020 in fast eineinhalb Monaten (1.330 Stunden) weiterbilden, was sich 2021 auf über 2.200 Stunden steigerte. Zu den Themen der Aus- und Fortbildung zählten unter anderem das Thema Technik und Sicherheit, die Sanitätsausbildung, das Traumatraining (Versorgung schwerstverletzter Patienten) sowie die jährliche Unterweisung in der Herz-Lungen-Wiederbelebung (cardiopulmonale Reanimation, CPR) und am Frühdefibrillator (AED) sowie das Leitungsmanagement und Weiterbildungen als Ausbilder. Dabei „lernen“ die Frauen und Männer des Roten Kreuzes genauso wie ein angehender Fahrschüler mit Puppen und im Praxistraining, nur dass die Hilfe hier meist über das, was für den Führerschein gebraucht wird, weit hinausgeht. Für diese Dienst­abende wurden die Räume der Bereitschaft in Bad Wörishofen genutzt, wo auch die Fahrzeuge, das ELW 1, die Sanitätskraftwagen und der Reserve-RettungsTransportWagen (RTW) sowie die Logistikfahrzeuge und der alte T2 stehen. Zu den Hochphasen der Pandemie habe man sich mit e-Learning beholfen, so Böhm, dessen Frau entsprechende Dokumente fürs Tablet und den PC erstellt hatte.



Detailliert hatte Böhm die vergangenen zehn Jahr für die Statistik aufgearbeitet, wobei die Jahre 2020 und 2021 im Durchschnitt der Vorjahre liegen mit Hintergrunddienst und Einsätzen in der Schnelleinsatzgruppe SEG. Ein Ausreißer war das Jahr 2020 für die UG Sanitätseinsatzleitung: neunmal musste die Unterstützungsgruppe tätig werden und damit doppelt so oft wie in den Jahren davor und danach.



Neben dem einen oder anderen Einsatz des Oldtimers, einem „Sanka“ auf VW T2, bei Hochzeiten etwa, hielten die vergangenen zwei Jahre auch „Jubiläen“ parat. So konnten Böhm zusammen mit dem stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Dr. Stephan Winter langjährige Mitglieder ehren, wobei Winter anmerkte, dass er sich nicht erinnern könne, schon einmal jemanden für 65 Jahre Mitgliedschaft in einem Verein ausgezeichnet zu haben. Adolf „Adi“ Schiefele, quasi als ganz junger Spund zum Roten Kreuz gekommen, gehört der Bereitschaft seit 65 Jahren an.



Auch die Ärzte der Bereitschaft, Dr. Schneiderbanger, Franz Baumann und Anton Meier gehören seit drei, vier und viereinhalb Jahrzehnten dazu; Baumann erhielt überdies die Ehrennadel des Roten Kreuzes in Gold für seine Arbeit, Anna Suttner, die unter anderem den Blutspendedienst organisiert, gehört der Bereitschaft nicht nur 40 Jahre an, sondern erhielt auch die Ehrennadel in Silber. Corinna Neitzel wurde mit dem Ehrenabzeichen der Bereitschaften in Bronze für die Jugendarbeit ausgezeichnet und Böhms stellvertretender Bereitschaftsleiter Georg Stürzel mit dem Ehrenabzeichen der Bereitschaften in Silber.



Neben den „Alten“ stand auch der Nachwuchs im Fokus, so gehören seit kurzem zehn Jugendliche unter zehn und unter 18 Jahren der Bereitschaft an und bereiten sich darauf vor, wie ihre erwachsenen Vorbilder Menschen zu helfen und Leben zu retten. Ein Engagement, das Stephan Winter als Vertreter der Vorstandschaft des Kreisverbandes ausdrücklich lobte. Die vergangenen beiden Jahre seien für die Vereine sehr belastend gewesen und zumeist würden die Mitgliederzahlen zurückgehen, da sei das Rote Kreuz mit seiner Jugend ein löblicher Gegenpol. Der Dienst im Roten Kreuz sei kein Hobby, so Winter, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung.



Direkter Draht zur Menschlichkeit

Neben den Blaulichtkollegen von Feuerwehr und Polizei sprach auch Bürgermeister Stefan Welzel ein paar lobende Worte. Die Arbeit des Roten Kreuzes sei beeindruckend, so Welzel, vor allem eine nachhaltige Hilfe im Notfall. Denn nicht der Star auf der Bühne habe die wichtigste Rolle bei einem Konzert, sondern die Mitarbeiter vom Roten Kreuz und der Feuerwehr, die man normalerweise nicht zu sehen bekomme – die aber für die Sicherheit aller, etwa im Kurhaus, ihren Dienst versehen. Noch gebe es keine „digitale Notfallrettung“, man könne einem Unfallopfer nicht ein Tablet in die Hand drücken, auf dem es zeigen soll, wo es weh tut. Das Rote Kreuz sei der direkte Draht zur Menschlichkeit.

Oliver Sommer