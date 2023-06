BRK Bereitschaft Mindelheim freut sich auf arbeitsreichen Sommer

Die BRK Bereitschaft Mindelheim hat sich bereits auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. © Christian Schobert

Mindelheim – Auf die ehrenamtlichen Frauen und Männer der BRK Bereitschaft Mindelheim wartet ein arbeitsreicher Sommer.

Nachdem sie im Winter einige große Faschingsumzüge gestemmt haben und im Mai mit dem Bezirksmusikfest in Dirlewang ebenfalls ein großer Sanitätsdienst auf dem Plan stand, warten nun weitere große Dienste auf sie. Am Pfingstwochenende fand auf dem Memminger Flughafen das Ikarus Festival statt. Dort stellten sie zusammen mit vielen weiteren ehrenamtlichen Rotkreuzlern aus dem ganzen Bezirksverband Schwaben den Sanitätsdienst.

Weiter geht es mit kleineren Sanitätsdiensten bis dann Ende Juni mit dem Mindelheimer Frundsbergfest eine große Aufgabe auf die Mindelheimer Rotkreuzler wartet. An zwei Wochenenden werden sie für alle kleinen und großen Verletzungen und medizinischen Notfälle die ersten Ansprechpartner in der ganzen Mindelheimer Altstadt sein. Dabei werden sie durch weitere Rotkreuzler aus der Umgebung unterstützt. Nach dem Frundsbergfest geht es dann weiter mit dem Moonlight Open Air auf der Schwabenwiese und im August unterstützen die Mindelheimer Ehrenamtlichen noch die Kameraden aus Bad Wörishofen beim Event „Skyline Park bei Nacht“.

BRK Bereitschaft Mindelheim freut sich auf arbeitsreichen Sommer - Rotkreuzler treffen sich regelmäßig

Um für all diese Dienste auch gut vorbereitet zu sein, treffen sich die ehrenamtlichen Rotkreuzler alle zwei Wochen mittwochs im Rotkreuz Haus in Mindelheim. Neben Fallbeispiel-Übungen, bei denen vor allem das medizinische Können aufgefrischt wird, wurden in den vergangenen Wochen auch die Technikkenntnisse aufgefrischt. Dabei ging es um die Bedienung des Notstromaggregates des Bereitschafts-LKWs, um den fachgerechten Aufbau großen Lichts und den schnellen Aufbau des Stangen-Zeltes.

Doch auch das muss sein: Nachfüllen von Material auf dem großen Bereitschafts-LKW. Das Rote Kreuz in Mindelheim hält einen durch Spenden und eigene Mittel finanzierten Gerätewagen Sanität (GW-SAN) vor. Dieser kann im Rahmen der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Behandlung zu großen Notfällen alarmiert werden. Bei großen Sanitätsdiensten dient er als Materiallager oder „Backup“, sollte es zu größeren Zwischenfällen kommen. Aus diesem Grund widmeten sich die Rotkreuzler bei einem ihrer vergangenen Dienstabende dem Durchchecken des LKWs.

Damit sind die Mindelheimer BRKler bestens auf den Sommer vorbereitet. Alle Infos zum Mitmachen und weitere Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.brkua.de/bermn