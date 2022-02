2. „BSA-Systemhaus-Cup“: 108 Rennläufer trotzen der harten, eisigen Piste

Auch in den Kinder- und Juniorenklassen zeigten die Läufer, wie sie auch mit schweren Bedingungen zurechtkommen. © Lenz

Unterallgäu – Die Skiabteilung des SSV Markt Rettenbach hat Anfang Februar den 2. alpinen BSA-Systemhaus-Cup an den Spießerliften im Unterjoch ausgerichtet. Mit dabei waren auch wieder zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer der RG Burig Mindelheim.

Unter den Rennläufern aus dem Landkreis Unterallgäu, der Stadt Memmingen, der Vereine aus Altusried, Dietmannsried, Wildpoldsried und Friesenried waren auch zehn Läufer aus dem eigenen Ski-Team des SSV mit dabei. Die Rennleitung hatte Hans-Peter Wiest übernommen, den Kurs setzte Florian Kulle.

Bei Sonne und Wolken präsentierte sich die „mittlere Abfahrt“ hart und eisig – keine einfachen Bedingungen also. Diesen trotzten gleich mehrere Fahrer der Gastgeber: In der U12m sorgten Levi Volk und Luca Bosch für einen Doppelsieg. In der U14w fuhr Veronika Leinsle zu Bronze, in der U14m gewann Finn Kulle.



Das nächste Rennen dieser Serie ist am Sonntag, 6. März, in Grasgehren geplant.

Die ersten drei Plätze der einzelnen Klassen:

• U8 w: 1. Frida Scheidle (TSV Altusried)



• U8 m: 1. Julius Vad (FC Benningen Ski), 2. Ludwig Högel (RG Burig Mindelheim), 3. Jakob Pfefferle (SSV Wildpoldsried)



• U10 w: 1. Pia Lotta Holzheu (RG Burig Mindelheim), 2. Lilli Vogt (TSV Altusried), 3. Luisa Schnetter (TSV Ottobeuren)



• U10 m: 1. Lars Lehmann (RG Burig Mindelheim), 2. Anton Bäuml (TSV Ottobeuren), 3. David Ihle (TV Bad Grönenbach)



• U12 w: 1. Holly Holzheu, 2. Zoe Fischer, 3. Mira Dames (alle RG Burig Mindelheim)



• U12 m: 1. Levi Volk, 2. Luca Bosch (beide SSV Markt Rettenbach), 3. Jonas Schwarz (TSV Legau)



• U14 w: 1. Marlene Vad (FC Benningen Ski), 2. Finja Bader (SSV Wildpoldsried), 3. Veronika Leinsle (SSV Markt Rettenbach)



• U14 m: 1. Finn Kulle (SSV Markt Rettenbach), 2. Clemens Paul, 3. Johannes Weidle (beide TV Bad Grönenbach)



• U16 w: 1. Annika Granzer (SSV Wildpoldsried), 2. Viktoria Rülke, 3. Clara Hartmann (beide TSV Friesenried)



• U16 m: 1. Tizian Petrich (RG Burig Mindelheim), 2. Jonas Mang, 3. Kobe Fischer (beide FC Benningen Ski)



• U18 w: 1. Mattea Brunner, 2. Leni Brunner, 3. Louisa Rottmar (alle TSV Altusried)



• U18 m: 1. Florian Stahl (TV Bad Grönenbach), 2. Vincent Paul (TV Bad Grönenbach), 3. ­Kilian Gutleber (SC Mindelheim)



• Damen: 1. Luca Milhard Marie (SC Mindelheim), 2. Tara Rick (TSV Altusried)



• Herren: 1. Leopold Lechner (TSV Ottobeuren), 2. Florian Burig (RG Burig Mindelheim), 3. Oliver Passig (TSV Altusried).