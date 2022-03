Glückselig wie spielende Kinder

Buchveröffentlichung: Bushcraft und glücklich sein in der Natur - Martin Engewicht zeigt, wie es geht

Von: Melanie Springer-Restle

In seinem neuen Buch „Bushcraft und Survival für Dummies“ gibt der Naturpädagoge Martin Engewicht aus Amberg Tipps zum (Über-)Leben in der Natur und zeigt, wie man allein oder mit Familie Abenteuer vor der Haustür verwirklichen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. © Springer-Restle

Amberg – Warum sind wir draußen in der Natur glücklich? Und was tun wir, wenn wir der Natur ausgesetzt sind? Wie können wir eine oder mehrere Nächte im Freien überleben? Was bietet uns die Natur an Hilfsmitteln, die helfen, auch abseits der Zivilisation klarzukommen? Über all das und vieles mehr spricht Martin Engewicht aus Amberg in seinem neuen Buch.

Bushcraft und Survival – was ist das eigentlich? Die beiden Anglizismen haben sich auch im deutschen Sprachraum durchgesetzt, meinen aber keineswegs dasselbe. Bushcraft bedeutet übersetzt so viel wie „Wildnis-Handwerk“ und bezieht sich auf die Fertigkeiten, derer es bedarf, um in der Wildnis zurechtzukommen. Wer Bushcraft praktiziert, plant das in der Regel vorher. „Survival“ hingegen bedeutet übersetzt „Überleben“. Hier geht es darum, sich in der Natur in Notsituationen das Überleben zu sichern. Plakativ gesagt sucht der Bushcrafter gezielt das Abenteuer in der Natur für einen geplanten Zeitraum, der Survivor hingegen bereitet sich auf einen eventuellen Ernstfall vor. Ein klassisches Survival-Szenario wäre zum Beispiel ein Wetterumbruch in den Bergen, der ein Absteigen unmöglich macht und den Betroffenen dazu zwingt, in der Wildnis zu übernachten.

Da man alles, was man beim Bushcrafting lernt, in einer Survival- Situation brauchen kann, sind Bushcraft und Survival dennoch untrennbar verbunden.



Martin Engewicht war schon immer naturverbunden und das, obwohl oder gerade weil er am Rande einer Großstadt aufwuchs. Den gebürtigen Münchner zog es selbst in der Stadt stets in die grünen Oasen, in denen er Flora und Fauna beobachten konnte. Mittlerweile wohnt er nicht nur selbst auf dem Land, sondern ist auch Wildnis- und Naturexperte. Engewicht bietet Naturführungen und Erlebniswanderungen bei diversen Bildungsträgern an, unter anderem bei der VHS Türkheim, wo er am 19. März eine Veranstaltung zum Thema Bushcraft und Survival macht und dabei auch sein Buch vorstellt.



Engewicht liebt es, neue Ideen und Techniken für ein Leben in der Natur auszuprobieren. Dabei spielen auch spirituelle Aspekte und der Weg zu sich selbst eine wichtige Rolle.



Der gelernte Schreiner arbeitete viele Jahre pädagogisch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Nicht zuletzt deshalb versteht er es, seine Erkenntnisse didaktisch aufzubereiten und andere Menschen für die Thematik zu begeistern. Engewicht hat im Laufe der Zeit immer mehr über die Natur gelernt. Irgendwann wusste er, was man essen kann, kannte die heimischen Heilkräuter, und wusste welche Eigenschaften verschiedene Naturmaterialen haben. „Irgendwann erkannte ich, dass ich mit all dem Wissen den Kindheitstraum vom einfachen Leben in der Wildnis tatsächlich verwirklichen konnte. Das war mein Einstieg in die Welt von Bushcraft und Survival“ berichtet der 48-Jährige.



„Auf meinen Exkursionen wurde ich immer wieder gefragt, ob man das, was ich dort vorführe und erzähle, irgendwo nachlesen könne. Während des Lockdowns fand ich die Zeit, das in einem Buch zusammenzufassen“, ergänzt er.



Seit dem 9. März ist das Buch im Handel erhältlich. © Wiley-VCH

Die klassische Bushcraft-Literatur ist meist nicht auf den deutschen Kulturraum und die geografischen Gegebenheiten zugeschnitten, da die Autoren häufig aus dem angloamerikanischen Raum stammen, wo sich sowohl Flora und Fauna, als auch die Gesetze deutlich von den deutschen Verhältnissen unterscheiden. Die darin enthaltenen Tipps lassen sich nicht eins zu eins auf das dicht besiedelte, stark regulierte Westeuropa übertragen. Engewichts Buch geht auch auf rechtliche Grundlagen ein. In Skandinavien könne man sich beispielsweise vielerorts unbedarft einen Lachs aus dem Fluss fischen. Hierzulande ist Fischen hingegen nur mit Angelschein und einer Erlaubnis des amtlichen Gewässerbesitzers möglich. Auch das Thema „Bush­crafting mit Kindern und dem Hund“ war in den gängigen Werken über Bushcraft und Survival kaum zu finden.



Engewicht liegen dabei mehrere Dinge am Herzen: Er möchte aufzeigen, wie man Teil der Natur werden und diese möglichst unberührt hinterlassen kann. Denn anders als bei Outdoor-Aktivitäten wie Moutainbiken oder Nordic-Walking ist beim Bushcrafting die Natur nicht nur Kulisse, sondern Gegenstand der Aktivität. „Die wichtigste Grundhaltung für mich ist, dass man keinerlei Spuren hinterlässt: keine Feuerstellen, keinen Müll, keine beschädigte Vegetation“, so Engewicht. Er verwendet für sein Hobby nur totes Holz oder schnell nachwachsende Zweige von Hasel oder Weide. Wenn er ein Feuer zum Kochen braucht, macht er das in einem speziellen, zerlegbaren Busch-Kocher. „Der verbraucht extrem wenig Brennholz, verursacht kaum Rauch, das Feuer ist sicher in seiner Brennkammer und ich hinterlasse keinerlei Brandspuren“, so Engewicht. Der Kocher wird nach der Nutzung wieder in seine Teile zerlegt, sodass er leicht in den Rucksack passt.



Glückselig wie spielende Kinder

Engewicht möchte mit seinem Buch den Erwachsenen längst vergessene Glücksgefühle bescheren. „Man soll in den Zustand kommen, den Kinder haben, wenn sie am Bach spielen. Die sind einfach nur glücklich, weil sie draußen sind und sich mit dem beschäftigen, was sie finden“, erläutert der Wahl-Amberger. „Und am besten gehen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern raus.“



In dem Buch geht es auch um Ausrüstung und Werkzeuge, die sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse in der Wildnis gestillt werden können. Diese sind Wärme, Flüssigkeit und Nahrung. Dazu hat Engewicht viele hilfreiche Tipps. Zum Beispiel eigne sich Couscous hervorragend für ein Bushcraft-Abenteuer, da es wenig Gewicht hat und in kurzer Zeit ohne langes Kochen zubereitet werden kann. Auch Bannock-Brot (Ein Pfannenbrot, das nur aus Mehl, Backpulver, Salz und Wasser besteht) steht bei Engewichts Abenteuern regelmäßig auf dem Speiseplan.



Beim Bushcraften müsse jeder seinen eigenen Weg finden. Das Spektrum zwischen Ausrüstungsfetischisten und Minimalisten ist groß. Erstere haben alles Erdenkliche an Equipment dabei: von der Powerbank zum Laden ihrer Stirnlampe bis hin zum Astronautenessen. Extreme Minimalisten beschränken sich lediglich auf ein Taschenmesser und ein Stückchen Schnur.

Wichtiges Equipment

Engewicht geht hier am liebsten einen Mittelweg. Was er auf längeren Touren immer dabei hat, ist: Messer, Trinkflasche, Schnur, Feuerstab, Notfallset, gut passender Rucksack, Tarp, Isomatte, Schlafsack, Kochset und Buschkocher. Die Leser erfahren nicht nur, wie sie Abenteuer vor der Haustür erleben können, sondern bekommen eingängige Handreichungen anhand von bebilderten Anleitungen und Rezepten. Wer sich länger in der Wildnis aufhalten möchte, bekommt diverse Tipps an die Hand: vom Verrichten der Notdurft im Freien, über das Trocknen nasser Wäsche bis hin zum Lagern von Lebensmitteln – kein Szenario wird ausgelassen.

Kompakte Sammlung

Engewichts Buch ist eine kompakte Sammlung der wichtigsten Inhalte und Tipps für das (Über-)Leben in der Wildnis. Das Buch ist für alle, die sich für die Natur interessieren, gerne an der frischen Luft sind und alleine oder mit Kind und Kegel das Abenteuer vor ihrer Haustür suchen. „Denn das wilde Leben findet draußen statt“, so der Autor.