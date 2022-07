Bücherei-Sanierung: Mindelheimer Stadtrat beauftragt Fachplaner

Von: Marco Tobisch

Die Stadtbücherei wird bald saniert – voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres. Im Stadtrat wurden am Montag drei Aufträge an Fachplaner vergeben. © wk

Mindelheim – Mit der Generalsanierung der Stadtbücherei steht bei der Stadt Mindelheim seit einigen Monaten das nächste große Bauprojekt in den Startlöchern. Den Auftrag für die gesamte Objektplanung hatte der Stadtrat im März an das Augsburger Büro Schrammel Architekten Part­GmbH vergeben. Am gestrigen Montagabend wurden für drei weitere Leistungen Ingenieurbüros beauftragt – auch eines aus Mindelheim erhielt den Zuschlag.

Dabei war die Überzeugungsarbeit der Firmen diesmal anderer Natur: Schrammel Architekten hatte im Frühjahr in einem Teilnahmewettbewerb vor einer 15-köpfigen Jury bestehen müssen, um den Objektplanungsauftrag zu erhalten (der Wochen KURIER berichtete). Positiv für Schrammel neben der schon recht konkreten Ideen zur zukünftigen Nutzung: Referenzen aus jüngerer Vergangenheit in Sachen Büchereisanierungen bzw. -neubauten und -erweiterungen konnte das Augsburger Büro vielfach vorweisen – beispielsweise in Augsburg selbst sowie in Düsseldorf und Mönchengladbach.

Nachdem die übergeordnete Objektplanung damit bereits abgedeckt war, ging es bei den drei Leistungsvergaben am gestrigen Montag um die Fachplanung, wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter erklärte. Hier spielten weniger die Ideen, sondern vielmehr der Preis die entscheidende Rolle – auf Grundlage dessen, was das Büro Meixner und Partner (war auch in den Auswahlprozess für die Objektplanung involviert) an Kosten veranschlagt hatte. Der Stadtrat stimmte allen drei Vergaben mit 21:0 zu.

• Statik: Diese ist der zentrale Grund dafür, warum die Generalsanierung nicht mehr aufzuschieben war. Regelmäßig habe man die Standsicherheit untersuchen müssen, erklärte Bürgermeister Winter, als 2020 die Machbarkeitsstudie zur Sanierung vorgestellt wurde. Mit provisorischen Lösungen hätte man das Statik-Problem auf Dauer nicht lösen können. Für die Tragwerksplanung im Rahmen der Sanierung versandte die Stadt nun Anfragen an drei Ingenieurbüros, wovon zwei ein Angebot abgaben. 28 Prozent niedriger als die Konkurrenz lag die Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten (120.000 Euro). Mit dieser habe man bereits in der Vergangenheit bei mehreren Hochbau-Vorhaben „gut zusammenarbeitet“, sagte Winter – unter anderem 2014/2015 bei der Tragwerksplanung fürs Colleg-Gebäude.

• Heizung, Lüftung, Sanitär: Auch für die technische Gebäudeausrüstung ist zusätzliches Know-how vonnöten: Hier erhielt das Mindelheimer Ingenieurbüro Lutzenberger mit einer Angebotssumme von rund 70.000 Euro den Zuschlag. Dieses habe bereits eine ganze Reihe von „HLS“-Leistungen zur großen Zufriedenheit der Stadt erbracht, erklärte Bürgermeister Winter.

• Elektro: Für die Fachplanungen im Bereich Elektro war derweil nur von einem der drei angefragten Büros ein Angebot eingegangen – nämlich vom Büro Lutzenberger. Die Angebotssumme beträgt rund 68.000 Euro.