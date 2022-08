Kein unbeschriebenes Blatt

Bühne frei für Thomas Mogendorfs Kunstausstellung im Bad Wörishofer Kunstverein

Von: Regine Glöckner

Über die gelungene Ausstellung freuten sich zusammen mit dem Künster Thomas Mogendorf (links) auch Peter Schmid (2. v. links), Harald Bos (3. v. links) und Wolfgang Reusch, Ehrenmitglied des Kunstvereins Bad Wörishofen (rechts). © Glöckner

Bad Wörishofen – Das gab‘s in der Kurstadt schon lange nicht mehr, vielleicht überhaupt noch nicht: der Kunst – nicht den VIPs - wird der rote Teppich ausgerollt.

„Bravo!“, möchte man dem Kunstverein zurufen und hoffen, dass sich mit der ebenso aparten wie famosen Ausstellung von Werken Thomas Mogendorfs unter dem Titel „Des Pudels Kern“ ein Signal ergibt; nämlich Kunst und Kultur verstärkt als Diskussionsmöglichkeiten – und Räume für gesellschaftliche Befindlichkeiten und kulturelle Entwicklungen zu verstehen. Gerade auch in einer Tourismusdestination wie Bad Wörishofen.

Zur Vernissage der Ausstellung von Werken des gebürtigen Koblenzers und mittlerweile Ostallgäuers hatte der Kunstverein geladen. Ah ja, ja, Mogendorf, der mit den Schirmen, letztes Jahr im Kurpark, super, könnte so manchem dazu eingefallen sein. Und stimmt. Gekommen waren Viele – auch beim Kunstverein neue Gesichter, wie man sah und hörte. Und gut gelaunt konnte der „Schirm-Herr“ persönlich zwar deutlich mehr Damen als Herren (auch die Spezies „Kurschatten“ scheint im Heilbad abzunehmen) begrüßen; der fröhlichen Stimmung tat’s keinerlei Abbruch.



Aufgebaut ist eine Präsentation, die es in sich hat, was Ausdrucks-, Aussagekraft und die „Bespielung“ der Kunstwerke-Halle angeht, denn man hat eine Art Kabinett, einen Raum im Raum geschaffen, samt Entree mit rotem Teppich. Peter Schmid und Harald Bos, die Vereins-Vorsitzenden, ließen eingangs der Besucher, dem Künstler und dem Vereinsgeschehen adäquat dialogisch ihre Aufmerksamkeit zukommen. Kurzum: ein Auftakt mit Format. Für eine formidable Ausstellung.



In deren Zentrum: Die Schöpfungen Morgendorfs. Vorwiegend großformatige Acrylbilder, die vor und hinter einer U-förmigen Kulisse auch den Rahmen für die Exposition ausgewählter Bühnenbildentwürfe – und Modelle abgeben. Allein die mehrdimensionale Anordnung der Objekte verdient das Prädikat „sehenswert“; denn es bildet sich unvermittelt ab, was Mogendorfs herausragende Fähigkeit – als gelernter Bühnenbildner- ausmacht:

Raumgestaltend zu denken, Platz und Ambiente zu schaffen für Gebilde, Abbilder, Figürliches, Gegenständliches, Beziehungen. Was auf Zu- und Hinschauer eine unbedingte Sogwirkung ausübt.

Kein unbeschriebenes Blatt

Seit ein paar Jahren Mitglied im hiesigen Kunstverein, über Jahrzehnte anerkannter Bühnenbildner an deutschen, italienischen und spanischen Theater- und Opernhäusern, gibt Mogendorf ebenso bescheiden wie aufgeschlossen und reflektiert Auskunft über seine gestalterischen Ansätze und Prozesse.



Am spannendsten seit etwa 2015 dabei: Hanf! Hanf? Kulturpflanze – gerade im Allgäu – seit tausenden von Jahren. Als Heil- und Lebensmittel sowie Werkstoff, lange aus dem Blick geraten, nun gerade deutschlandweit aktuell wieder im Fokus der Arzneimittelpolitik.

Doch Mogendorfs Bezug zum Hanf lief übers Wasser. Kneipp? Naja, eher über eine Wasserleitung, die Mogendorf mit einem Strang Hanf reparieren wollte und so zu seinem Werk- und Wirkmaterial fand. Eine haptische Entdeckung. Er zupfte und zog, biegt und knickt nun Hanfstränge- und Fasern, um daraus Gebilde von fragiler Schönheit, traumwandlerischer Verspieltheit oder mehrspuriger Unschärfe zu erzeugen. Gewebe, die er auf meist pastellfarbene, acrylbemalte Leinwände auflegt und ihnen häufig mit einem farbigen Sockel ein Fundament verleiht. Ergebnis: Ästhetik pur.



Mogendorf spricht davon, dass ihn dieses Material „erziehe“. Und er es, natürlich; wie überhaupt Bildung der Quell des Mogendorfschen Oeuvres und Künstlers zu sein scheint, der zu Hause ist im großen Kosmos der Weltliteratur, -Geschichte und -Mythen, was man nicht nur, aber auch an den ausgestellten Bühnen-Modellen und Entwürfen ablesen kann: wie etwa Parzival, Margarethe-Faust, Der Mann von La Mancha, Falstaff, Rusalka. Tolle Stoffe allemal. Und noch tollerer Stoff für dieses bravouröse Ausstellungs-Angebot des Kunstvereins, dem damit – als deutlichem Maßstab gegenüber einigen zur Schau gestellten Werken des eher blassen Kunstsommers – ein Wurf gelungen ist. Zeichen vielleicht auch für die Aufbruchstimmung, die sich mit dem erst kürzlich gelungenen, fließenden Übergang an der Vereinsspitze ganz offensichtlich erneut breit macht.

Man kann also auch insofern von einem Gesamtkunstwerk sprechen, das da aktuell beim Kunstverein zu bestaunen ist, und dem man adäquat viele Besucher, hohe Wertschätzung und möglichst großes Interesse aus der Stadt und ihrer Bevölkerung heraus wünschen möchte. Bühne frei für Kunst und Theater in den Kunstwerken, heißt es also bis 21. August 2022, jeweils samstags und sonntags zwischen 14.00 und 18 Uhr, in der Kemptenerstraße 4, in Bad Wörishofen.

Der Künstler wird „das bin ich meinen Werken schuldig“, wie er sagt, während der Öffnungszeiten immer selbst anwesend sein. Und man möchte augenzwinkernd hinzufügen: diesmal als „Schirm-Herr“ in eigener Sache.