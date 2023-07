Bürgerenergie Türkheim e.G.: Jahresversammlung 2023

Von: Oliver Sommer

In der Türkheimer Fundushalle lagern die Vereine ihre Requisiten. Die Nennleistung der darauf installierten Photovoltaik-Anlage beträgt unter Annahme der Standard-Testbedingungen 72 Kilowattpeak (kWp), ein Wert, der in der Realität jedoch niemals erreicht wird. © Oliver Sommer

Türkheim - Auch die Bürgerenergie Türkheim e.G. würde die Errichtung einer Windkraftanlage im Markt begrüßen. Das wurde bei der Jahresversammlung der Genossenschaft deutlich, die dieses Jahr Bergfest feiern kann. 2012 wurde die eingetragene Genossenschaft gegründet mit dem Zweck, die Verstromung der Sonnenenergie in geeignete Bahnen zu lenken.

Wie auch schon in der Marktgemeinderatssitzung Ende Juni, in der die Gemeinderätin Gudrun Kissinger-Schneider den Anspruch klar gemacht hatte, dass man im Markt Windkraft dringend benötige, begrüßten auch die Vorstandschaft und die Aufsichtsräte der Energiegenossenschaft die Idee, eine Windkraftanlage im Markt aufzubauen.

Zur Vorstandschaft der Bürgerenergie gehören Oliver Briemle, Christoph Seitz und Bernd Haarer, im Aufsichtsrat sitzen die drei Gemeinderäte Franz Haugg, Tobias Specht und Marcus Jakwerth.

Gemeinsam berichteten Gudrun Kissinger-Schneider, Franz Haugg und Tobias Specht über die jüngsten Entwicklungen, unter anderem die Vorstellung des „Windkümmerers“, der die Kommunen bei der Investorensuche unterstützen soll und über die Klausurtagung zum Thema Windkraft in Türkheim. Derzeit, erfuhren die Anwesenden, werde nach einem Standort für Windkraftanlagen durch den Regionalverband Donau-Iller gesucht. Bis Mitte Juli soll es durch diesen zu einer Entscheidung kommen, welche Gebiete als Vorranggebiete ausgewiesen werden könnten.

Kleiner Exkurs bei Jahresversammlung Bürgerenergie Türkheim e.G.

Nach den derzeitigen Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium muss Bayern in fünf Jahren 1,1 Prozent seines Staatsgebiets als Vorrangfläche für Windkraft ausweisen, in zehn Jahren dann 1,8 Prozent. Auch gelten neue „Abstandsregeln“ für die Rotoren.

So gilt nur noch ein Kilometer Mindestabstand bei Windkraft in Wäldern, außerdem unter anderem in Industriegebieten, sowie entlang von Autobahnen und Bahnstrecken. Und für Windkraftanlagen innerhalb der Vorranggebiete gelten gar keine pauschalen Abstandsregeln mehr, was den Investoren allerhand Freiräume schafft. Allerdings möchte die Bürgerenergie ein besonderes Augenmerk auf eine Wertschöpfung vor Ort legen.

Symbolischer Pachtpreis

Schon jetzt betreut die Energiegenossenschaft Photovoltaikanlagen, unter anderem auf dem Dach der Feuerwehr – 720 Quadratmeter Fläche bei einer Leistung von 96 Kilowattpeak kWp. Die zweite PV-Anlage auf der Fundushalle erbringt maximale 72 kWp bei 540 Quadratmeter Fläche; die Maßeinheit Kilowattpeak (kWp) bezeichnet die maximale Leistung von Photovoltaikmodulen unter Standardbedingungen.

Die beiden Dachflächen wurden der Bürgerenergie Türkheim zu einem symbolischen Pachtpreis überlassen, noch bis zum Jahr 2032 wird der dort erzeugte Strom zur festgelegten Einspeisevergütung abgenommen und die Genossenschaft entsprechend entlohnt.

Wertschöpfung vor Ort

Wie der kaufmännische Vorstand Christoph Seitz darstellte, sei das Jahr 2022 besonders sonnenreich gewesen, weshalb der Jahresertrag überdurchschnittlich gut ausgefallen sei. „Statt der erwarteten 140. 000 Kilowattstunden waren es rund 176.000“, so Seitz. Besonders erfreulich seien die Erträge der Beteiligungen an der Windkraft in Lamerdingen gewesen. Diese hätten aufgrund der hohen Energiepreise an der Strombörse in Leipzig äußerst hohe Rendite abgeworfen. Dies sei auch ein Indiz dafür, so Seitz, dass sich Windkraftanlagen hier in unsere Gegend lohnen würden. „Die Wertschöpfung bleibt vor Ort“, ist man sich sicher. Den guten Zahlen folgend stimmten die Anwesenden dafür, die Rendite auf fünf Prozent festzulegen. Christoph Seitz stellte das weitere Vorgehen in den nächsten Jahren vor, das in Folge der soliden Finanzierung der Bürgerenergie Türkheim e.G. problemlos sein dürfte.

Schon jetzt muss man sich bei der Bürgerenergie Gedanken machen, wie in zehn Jahren weiter mit den beiden PV-Anlagen verfahren werden soll. Zwar produzieren sie danach noch weiter Strom, der dann aber nicht mehr automatisch vergütet wird. Vertraglich vorgeschrieben ist, dass die Energiegenossenschaft eine Rücklage ansparen muss, um die Anlagen zurückzubauen, also zu demontieren. Für Vorstand Oliver Briemle herrscht aber auf weiteren Ebenen Handlungsbedarf, unter anderem erwähnte er den Netzausbau vor Ort, zeigte sich aber optimistisch, was die Bewältigung der Probleme angeht.

Lob an Landkreis

Briemle lobte das Engagement des Landkreises, der eine landkreisweite Gesellschaft unter Beteiligung zahlreicher Kommunen initiiert hat, um die Energiewende und den Klimaschutz vor Ort voranzubringen. Im Fazit bekundete der Vorstand die Bereitschaft der Bürgerenergie Türkheim, sich nach besten Kräften zum Vorteil von Türkheim einzubringen. Man sehe spannenden Zeiten entgegen, waren sich die Anwesenden sicher