Wohnraum heiß begehrt

Bürgerversammlung in Dirlewang: Wie es um die Finanzen steht und welche Themen bewegen

Von: Melanie Springer-Restle

Erstmals führte Dirlewangs Erster Bürgermeister Alois Mayer seine Bürger im neuen Saal des frisch renovierten Dorfgemeinschaftshauses durch die Themenpunkte der Bürgerversammlung, in der er die letzten drei Jahre Revue passieren ließ. Oben im Bild zu sehen ist das alte Gebälk, das nach denkmalrechtlichen Auflagen fachmännisch saniert wurde. © Springer-Restle

Dirlewang – Auf der jüngsten Bürgerversammlung haben sich zahlreiche Bürger erstmals im großen Saal des neuen Dorfgemeinschaftshauses, dessen denkmalgeschütztes Gebälk zweifelsohne der Hingucker des Abends war, versammelt.

Die Renovierung des denkmalgeschützten Hauses war gleich der erste Themenpunkt, den Dirlewangs Erster Bürgermeister Alois Mayer besprach. Das Haus sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen, als der Gemeinderat sich für eine Renovierung aussprach. Besonders erhaltenswert war aus denkmalrechtlicher Sicht der Dachstuhl, der nun nach einer behutsamen Renovierung das Herzstück des Hauses bildet und für eine besonders heimelige Atmosphäre im ersten Obergeschoss sorgt. Im Haus werden diverse Gruppen eine Heimat finden, wie die Mutter-Kind-Gruppen, aber auch die Jugend soll einen Raum bekommen.

Mehr Einwohner

Die Einwohnerzahl Dirlewangs stieg von 2.226 Bürgern im Jahr 2020 auf 2.281 im Jahr 2022. Auch die Geburtenrate stieg, weshalb zwei neue Kinderkrippen gebaut werden mussten. Zudem wurde der bestehende Kindergarten saniert sowie dessen Keller ausgebaut. Insgesamt besuchen 150 Kinder in Dirlewang den Kindergarten Sonnenwirbel, davon 23 Krippenkinder. Die Investitionen in den jüngsten Nachwuchs betragen knapp zwei Millionen Euro.



Auch im Schulverband ist die Tendenz steigend. Seit heuer gibt es neun Klassen und nächstes Jahr, so Mayer, komme wahrscheinlich noch eine dazu, da der Storch in Unteregg besonders fleißig war. Die Grundschule besuchen derzeit 186 Schüler. 23 Davon nehmen die offene Ganztagsbetreuung wahr. Auch in Luftreiniger hatte die Gemeinde investiert. Aus Dirlewang besuchen insgesamt 26 Schüler die Mittelschule in Mindelheim.



Bei den Investitionen in ihre Vereine und Organisationen ließ sich die Gemeinde nicht lumpen. So erhielt der FSV insgesamt 115.000 Euro für den Neubau einer überdachten Tribüne, die Erneuerung der Flutlichtanlage und einen Rasenmäher. Für die Erweiterung des Schützenheims gab es 30.000 Euro Zuschuss. Hier lobte Mayer die ehrenamtlichen Helfer für ihr Engagement und die erbrachte Eigenleistung. „Da sind Handwerker und Fachleute da“, sagte Mayer stolz. Der TSC bekam 15.000 Euro für eine Flutlichtanlage, der Freizeit-Club 17.500 Euro für die Renovierung des Eisplatzes bzw. der Eisstockbahnen.



Der Trend, viel in Eigenleistung zu machen, setzt sich auch in anderen Bereichen fort. Dies ist nicht zuletzt dem Handwerkermangel geschuldet. „Früher konnte man sich auf Handwerker verlassen, heute macht jeder, was er will“, ärgerte sich Mayer. Auch deshalb hat der Bauhof Verstärkung für seinen Fuhrpark bekommen. Für gut 200.000 Euro wurden ein Radlader, ein Traktor und ein Kipper angeschafft. Damit ist der Bauhof, dessen drei Fachkräfte Mayer sehr lobte, weitgehend autark. „Wasserrohrbruch machen wir jetzt selber“, veranschaulicht Mayer.

Wohnraum heiß begehrt

Auch in puncto Wohnraum hat sich viel getan. Die WBG hat 21 Wohneinheiten in der Mühlbachstraße geschaffen. Die Wohnungen des Objektes waren schon verkauft gewesen, bevor die Renovierung abgeschlossen war und der Bedarf nach Wohnraum sei immer noch nicht gestillt. Dies mache auch das neue Baugebiet „Brauerwiese“ deutlich. Hier habe Mayer unzählige Anrufe von Auswärtigen erhalten, die zum Teil aus Gegenden wie Starnberg stammten und einen Bauplatz ergattern wollten. Die Plätze sind jedoch nur für Einheimische gedacht. Ins Misch­gebiet werden nach derzeitigem Stand auch ein Physiotherapeut sowie ein Urologe kommen. Auch Wohnraum für Senioren stehe auf dem Plan.

Vorsicht beim Investieren

Mayer macht kein Geheimnis daraus, dass er in puncto Investitionen in den nächsten zwei Jahren den Geldsack zu lassen will. Erstens sei die gesamtwirtschaftliche Situation nicht kalkulierbar und zweitens wolle man der Folgegeneration nicht mehr aufbürden und drittens habe man das Vertrauen in die Politik verloren, da zugesagte Zuschüsse bislang gar nicht oder nur in geringem Maße erfolgt seien. „Auf einmal heißt es dann, es ist doch kein Geld da!“, echauffiert sich Mayer mit Blick auf das frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus, für das Gesamtkosten von 2,1 Millionen Euro veranschlagt worden waren. Bisher seien von den zugesagten Zuschüssen in Höhe von 870.000 Euro nur 100.000 Euro ausbezahlt worden.



Der Schuldenstand der Gemeinde liegt bei 1.519.000 Euro, wobei von den 630.000 Euro für den Erwerb von Bauland das Geld durch Verkaufserlöse wieder zurückkommen wird. Besonders glücklich machte den Kämmerer das KfW-Darlehen für den Bau der Kinderkrippen, denn hier konnten Minuszinsen von 0,11 Prozent für zehn Jahre festgeschrieben werden. „Man leiht Geld und bekommt noch eines raus“, feixte Mayer. Wenn man alles verrechnet, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei knapp 400 Euro.

Neues aus Altensteig

Auch im Ortsteil Altensteig geht einiges voran. Die frühere Schule wird zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Daneben befindet sich die fast fertige Feuerwehrhalle sowie das Schützenheim. „Das Objekt macht Freude“, so Mayer, der auf das großartige Engagement der Ehrenamtlichen verwies. „Aller Respekt für das, was da abgeht“, sagte der Bürgermeister und bedankte sich explizit bei Marktrat Hermann Schröther, der als Mann vom Fach und Praktiker alle Fäden koordinierend in der Hand halte. „Wir haben einen Statiker gebraucht und sonst nichts“, veranschaulichte Mayer. Etwaige Zuschüsse, von denen man aufgrund der hohen Auflagen absah, wurden so durch das Engagement der Ehrenamtlichen kompensiert.



Besonders erfreulich für die Bürger war die Eröffnung des Cafés Alte Fabrik im Ortsteil Helchenried. Hier sei es am Sonntag rammelvoll und das Café sei ein schönes Ziel für einen Ausflug mit dem Rad, so Mayer.

Wunder Punkt

Apropos Gastronomie: Dass es in Dirlewang selbst keine Gaststätte gibt, stößt den Bürgern sauer auf. „Das ist erbärmlich“, sagte einer. Warum es so schwierig sei, einen Wirt zu finden, wollte ein anderer wissen und appellierte an den Bürgermeister, entsprechende Anreize zu schaffen. Dieser habe sich nach eigenen Worten sehr bemüht, doch der erste Wirt sei selbst sein bester Kunde gewesen, der letzte habe nur die Vorzüge der günstigen Personalwohnung über dem Gasthaus zum Schatten genutzt, aber als Wirt nichts getaugt. Und der junge Mann, der ein Händchen und die richtige Einstellung hatte, hat in der Coronazeit umgeschult und möchte seinen sicheren Job nun nicht mehr aufgeben. Manche Bürger hielten den Kauf des Gasthauses zum Schatten aus Platzgründen für einen Fehlkauf; die Mindelstube wäre besser gewesen. „Ein Bauer kann auch nicht mehr von 20 Kühen leben“, bemerkte ein Bürger. Als die Mindelstube zum Verkauf stand, habe laut Mayer die Aktienbrauerei den Zuschlag lieber einem Investor gegeben, der das Doppelte bot, das Anwesen aber nun verkommen lässt. „Ein Schandfleck“, wie ein Bürger bemerkte.



Bauchschmerzen machten dem Ortsvorsteher auch die bevorstehenden Zwangszuweisungen von Asylbewerbern. Jede Gemeinde müsse Wohnraum zur Verfügung stellen und wenn keiner da ist, eine recht kostenintensive Containerlösung aus eigenen Mitteln stemmen. Die Gemeinde sieht vor, das Gasthaus zum Schatten entsprechend für Wohnzwecke umzubauen. Nach Mayers Einschätzung sei nun ohnehin nicht die Zeit für die Gastronomie. Wenn ein Schnitzel 25 Euro koste, würden die Leute nur noch selten zum Essen gehen.



Das Thema Blackout sah Mayer pragmatisch: „Wir haben die Pflicht, zu informieren und dann soll jeder selbst entscheiden, was er macht. Wir wollen nicht in Panik, sondern in Kenntnis setzen.“