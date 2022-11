Pläne durchkreuzt

Bürgerversammlung in Türkheim: Kämmerer Claus-Dieter Hiemer legt aktuelle Zahlen zu Finanzen vor

Von: Oliver Sommer

Auch in Türkheim bereitet die Energiekrise Sorgen. Spürbar wird sie, das wurde bei der Bürgerversammlung deutlich, unter anderem bei den gestiegenen Kosten für die Straßenbeleuchtung. © Sommer

Türkheim – Seit Beginn der Pandemie hatte der Türkheimer Kämmerer Claus-Dieter Hiemer immer wieder die aktuellen Zahlen zum Haushalt, zu Einnahmen und Ausgaben in den Gemeinderatssitzungen vorgelegt – auch deshalb, weil es keine Bürgerversammlungen mehr geben durfte. Nun nutzte Hiemer die Gelegenheit, die Bürger persönlich zu informieren. Noch scheint alles in einem guten Licht, doch Hiemer dämpfte die Erwartungen. Erste Hiobsbotschaft: Die Kommune muss fast den fünffachen Preis für die Straßenbeleuchtung berappen.

Über die Stromkosten wird im Markt immer wieder und mitunter heftig diskutiert, zuletzt im Rahmen der Ertüchtigung der Eissporthalle. Wobei der Kämmerer immer wieder zum einen auf die teils gebundenen Preise für den Markt aufmerksam machte, dass etwa die Eissaison zu zwei Dritteln dank der bis Ende des Jahres laufenden Verträge „gesichert ist“. Gleichzeitig wurde Claus-Dieter Hiemer nie müde, zu betonen, dass man aktuell immer noch auf die Ergebnisse der Bündelausschreibung für den Strom warte. Normalerweise liegen bis Oktober die neuen Rahmenbedingungen vor. Derzeit aber sei der Markt volatil und kaum ein Versorger lasse sich auf langfristige Absicherungen ein.



Was das bedeutet, mussten die Türkheimer in der Bürgerversammlung zu Kenntnis nehmen. Während die Kommune noch keine Verträge für ihre Liegenschaften vorweisen kann – sprich, es nicht klar ist, wer ab Januar den Strom zu welchem Preis, liefern wird für das Rathaus etwa – gab Hiemer bekannt, dass allein die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sich verfünffachen. Kostete die Kilowattstunde bislang rund 20 Cent, so wird sie ab Januar einen Euro kosten, damit kommen auf den Markt allein bei der Straßenbeleuchtung Mehrkosten von 80.000 Euro zu. Zwar gibt es noch radikalere Wege als den bislang eingeschlagenen, die Beleuchtung bis Mitternacht auf 50 Prozent zu reduzieren und zwischen der Geisterstunde und vier Uhr morgens um weitere 20 Prozentpunkte zu reduzieren, also die Lichtleistung um 70 Prozent wegzunehmen. Dann allerdings, erklärte Bürgermeister Christian Kähler, also im radikaleren Fall, würde das pro Laterne 150 Euro kosten für die Umrüstung und damit um ein Vielfaches mehr als die Mehrkosten derzeit. Durch die Umrüstung auf LED konnten die Ausgaben für den Strom immerhin schon von gut einer Viertelmillion Euro auf 100.000 Euro gedrückt werden, wie die Bürger erfuhren.

Pläne durchkreuzt

Auch in den Gemeinderatssitzungen gab auf Nachfrage immer wieder aktuelle Zahlen zum Einsparpotential, neu ist allerdings diesmal die Preissteigerung. Hiemer hatte an anderer Stelle versucht zu erklären, wie und vor allem mit welchen Mitteln man Gelder spare. Wenn allerdings dann etwas wie die Preissteigerungen eintrete, seien alle Einsparmöglichkeiten und vor allem das Potenzial, Geld auf die Seite zu legen, im Nu wieder passé.



Zuvor war Hiemer auf die aktuellen Zahlen, vor allem den Haushalt des Marktes, eingegangen. Der diesjährige Haushalt ist mit knapp 30 Millionen Euro Volumen (18 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und rund elf Millionen Euro im Vermögenshaushalt) der bislang größte, wobei das Gesamtvolumen 2016 erstmals die 20-Millionen-Marke gerissen hatte und seit 2020 konstant über 25 Millionen Euro liegt. Im Vergleich dazu betrug das Gesamtvolumen zwischen 2002 und 2013 nicht annähernd 15 Millionen Euro. Auch bei anderen Zahlen gab es erst in den jüngsten Jahren enorme Sprünge. So kletterte die Gewerbesteuer 2017 über die drei Millionen Euro-Marke, 2019 erreichte sie die Vier-Millionen-Marke und knackte im ersten Pandemiejahr die Fünf Millionen Euro-Marke; heuer, so die vorsichtig optimistische Prognose Hiemers, könnten die Einnahmen aus der Gewerbestreuer sechs Millionen Euro erreichen.



Demgegenüber aber stehen Ausgaben, neben den immer weiter steigenden Personalkosten sind die vor allem die Umlagen, an den Landkreis etwa. So muss Türkheim nächstes Jahr 4,7 Millionen Euro Kreisumlage abführen, nur einmal (2018) lag diese mit 4,67 Millionen Euro ähnlich hoch. Die Kreisumlage folgt den Einnahmen mit zwei Jahren Verspätung, also werde man 2024 für das diesjährige, erfolgreiche Finanzjahr büßen, Hiemer erwartet eine Kreisumlage von dann 4,85 Millionen Euro. Ähnlich wie die Steuerkraft, die von 7,7 Millionen im Jahr 2020 auf dann knapp elf Millionen in 2024 steigen wird, ist auch die Finanzkraft der Bürger von unter fünf auf dann knapp sechs Millionen Euro gestiegen. Pro Einwohner des Marktes sind dies 808 Euro.



Mehr als drei Millionen fürs Kitapersonal

Ähnlich angestiegen sind die Personalkosten. Diese kletterten von 3,65 Millionen Euro in 2017 auf 5,24 Millionen in diesem Jahr, wobei mehr als drei Millionen Euro allein für das Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen bestimmt ist. Kurz ging Hiemer auf die allein für heuer geplanten Investitionen ein, die gleichzeitig auch Schulden bedeuten. Zwar verfügt der Markt über Rücklagen, dennoch stiegen die Schulden an. Nötig gewesen wäre die Schuldenaufnahme nicht, erklärte Hiemer. Man habe aber die aktuell noch günstige Zinssituation genutzt, um Geld aufzunehmen, dieses wird unter günstigen Bedingungen „geparkt“, bis die Gelder benötigt werden. Wie schon einmal zwischen 2016 und 2020 wird der Markt wohl auch indirekte Schulden aufnehmen, damit die Sanierung der Eissporthalle vorangetrieben werden kann. Lagen die Schulden 2021 noch bei rund einer Viertelmillion Euro, so sind sie dieses Jahr durch die geparkten Gelder auf über 2,7 Millionen Euro gestiegen, während die Rücklagen weiter abschmolzen. Verfolge man diesen Trend, sagte Hiemer, würden die Schulden in drei Jahren an die 7,5 Millionen Euro heranreichen, während die Investitionen von heuer über zehn auf dann nicht einmal mehr vier Millionen Euro zusammenschrumpfen würden. Die Rücklagen würden in dem genannten Szenario ab 2023 nicht mehr existieren.

Die „guten Jahre“ sind auch in Türkheim vorerst vorbei

Abschließend merkte Hiemer an, dass man die guten Jahre genutzt und Schulden abgebaut habe, aber: „Die guten Jahre liegen hinter uns.“ Es gehe dem Markt noch sehr gut,aber man stehe am Anfang einen schweren Zeit, in der alles teurer werde, so Hiemer.



Unter anderem musste sich Christian Kähler im Zusammenhang mit den Finanzen die Frage gefallen lassen, warum man die Halle am neuen Bauhof nicht auf einmal gebaut habe. Wenn die Firmen schon zu Gange seien, dann sei es doch billiger, eine große Halle zu bauen, anstatt das auf zwei oder mehrere Bauabschnitte aufzuteilen. Man baue doch auch nicht erst eine Hälfte eines Doppelhauses und im Folgejahr die zweite. Das sei im Prinzip richtig, musste der Rathauschef gestehen. Doch habe man das so auch nie vorgehabt und musste erst im Laufe der Zeit feststellen, dass der Bedarf gewachsen sei – deshalb die Halle am neuen Bauhof nun in mehreren Schritten.



Auch die Themen „Blackout“ (der Wochen KURIER berichtete) und Verkehr sorgten bei der Bürgersammlung für Gesprächsbedarf. Zu letzterem Thema finden Sie einen eigenen Bericht in der nächsten Ausgabe des ­Wochen KURIER.