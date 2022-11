Bürgerversammlung: Rammingen auf einem „sehr guten, zukunftsorientierten Weg“

Von: Klaus D. Treude

Großes Interesse an der Kommunalpolitik haben die Ramminger Bürgerinnen und Bürger. Entsprechend gut besucht war die Bürgerversammlung im „Gasthof Stern“. © Treude

Rammingen – Ein alles in allem positives Bild zeichneten Rammingens Bürgermeister Anton Schwele und VG-Kämmerer Christian Schöffel bei der sehr gut besuchten Bürgerversammlung am Freitag letzter Woche von der Lage der knapp 1.700 Einwohner zählenden Gemeinde. Nicht ohne Stolz verwies Schwele auf den dritten Platz, auf den die Ramminger ihren Ort jüngst beim Zufriedenheits-Check der Heimatzeitungen gewählt hatten. „Hier lässt es sich gut leben!“, hatte Anton Schwele dem Wochen KURIER bereits im Sommer im Rahmen von „Blickpunkt Rammingen“ gesagt.

Als auch nach wiederholter Nachfrage Fragen der Bürger ausblieben, beendete Schwele die Versammlung im Gasthof Stern, nicht ohne allerdings all denjenigen zu danken, die sich in den vergangenen Monaten auf vielfältige Art und Weise für das Zusammenleben im Ort engagiert hatten. Sein besonderes Dankeschön galt allen ehrenamtlich Tätigen, vor allem seinen beiden Stellvertretern, dem Gemeinderat, den Vereinsverantwortlichen und der Feuerwehr.

Geordnete Verhältnisse

Zunächst aber hatte Schwele dem VG-Kämmerer das Wort gegeben, der zwar „einen anderen“ (Schöffel) Finanzbericht als den bei der letzten Bürgerversammlung vor einem halben Jahr abgab, der Gemeinde aber gleichwohl „geordnete Verhältnisse“ und einen „sehr guten, zukunftsorientierten Weg“ bescheinigte. 2021 habe sich planmäßig schwächer als das Vorjahr gestaltet, man habe aber „trotz Corona“ besser als erwartet abgeschlossen. 2022 sei in den Planungen nochmals deutlich schwieriger. Trotzdem werde man wohl „besser rauskommen als erwartet“. Höhere Kosten, z.B. bei der Kreis- und VG-Umlage oder für Personal (insbesondere im Kindergarten) schlügen voll zu Buche.

Erstmals seit 2010 habe man heuer – meist kurzfristige – Kredite aufnehmen müssen, um die diesjährigen Investitionen (mehr als 4,4 Millionen Euro) zu finanzieren. Die Rücklagen wurden durch Großprojekte wie den Neubau des Kinderhorts fast vollständig aufgezehrt. „Aber“, so Schöffel, „es wurden Vermögenswerte geschaffen. Wir haben viel gemacht und wir haben noch viel vor. Alles ist im grünen Bereich.“ Rammingen sei zwar seit drei Wochen nicht mehr schuldenfrei, was er aber nicht als dramatisch bewerte, zumal die Kredite schnell zurückgezahlt werden. Positiv sieht Schöffel die 2022er „Rekordwerte“ bei der Einkommen- und Gewerbesteuer, Einbrüche seien (noch) nicht zu verzeichnen.

Viel erreicht, viel geplant

Im zweiten Teil der Versammlung ging Schwele auf aktuelle gemeindliche Maßnahmen ein. Dazu gehört natürlich der Neubau des Kinderhortes, wo kürzlich das Richtfest gefeiert wurde. Man werde wohl zum Schuljahresbeginn 2023 einziehen können. Die Hälfte der 2,3 Millionen Euro (100.000 Euro weniger als geschätzt!) Baukosten übernimmt der Staat. Die fällige energetische Sanierung der Grundschule soll in 2023 beginnen und dürfte 350.000 Euro kosten. An Allerheiligen konnte der Neubau der über mehr Plätze verfügenden Aussegnungshalle eingeweiht werden, bei deren ca. 140.000 Euro teuren Bau auch der Denkmalschutz in der Nähe der Pfarrkirche zu berücksichtigen war.



Mit modernster Technik (Einpflügen) erneuert wurde die über 100 Jahre alte Trinkwasserleitung von den Hochbehältern Unterrammingen zum Ortsnetz, dabei erhielten auch die Anlieger am Bahnhof eine neue Wasserleitung. Kosten: rund 700.000 Euro. Vor allem auch für die Löschwasserversorgung war eine Vergrößerung des Querschnittes notwendig. Im Gegensatz zur bisherigen wurde die neue Leitung komplett auf Gemeindegrund verlegt, zusätzliche Ausbaubeiträge zur Deckung der Kosten werden nicht erhoben.



Für die Feuerwehr wurden zwei neue Fahrzeuge – das 1.200 Liter fassende, gut 350.000 Euro teure Löschfahrzeug LF 10-Allrad und ein Mannschaftstransportwagen – angeschafft.

Neuer Verbrauchermarkt

Am Montag will der Gemeinderat die erste Auslegung und Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Nord III beschließen. Hier, an der Einmündung der MN 2 in die MN 23, wurde auch ein Grundstück als „idealer“ Standort für den geplanten Verbrauchermarkt ausgemacht und erworben. Man habe einen Interessenten gefunden, die Eröffnung könnte Anfang 2025 sein. Mit der Neugestaltung der innerörtlichen Bebauungspläne wurde ein neues Planungsbüro beauftragt.



Der Bau der geplanten Bahnunterführung in Oberrammingen ist für 2025 vorgesehen, Schwele rechnet dabei mit erheblichen Behinderungen beim Befahren des Kirchdorfer Weges. Die dringend erforderliche Komplettsanierung und Verbreiterung der Straße nach Türkheim Bahnhof wurde abgeschlossen. Kosten: 800.000 Euro.



Der Gemeinderat beschloss, die Dächer aller gemeindlichen Gebäude mit PV-Anlagen zu bestücken und in der Grundschule einen Stromspeicher einzubauen. Erfreulich: alle Grundstücke in Rammingen – auch im Außenbereich – wurden an das Glasfasernetz angeschlossen. Zu großem Dank, so Schwele, sei die Gemeinde dem verstorbenen ehemaligen Ramminger Christian Linder verpflichtet. Er hinterließ der Gemeinde neben einer hohen Bargeldsumme auch zwei Wohnungen in Mindelheim. Den Verkaufserlös aus einer dieser und aus drei Wohnungen von Luitpold Lipp habe man in den Ankauf von fünf Wohnungen in der neuen örtlichen Seniorenwohnanlage investiert und werde sie sozialverträglich vermieten. Die Fertigstellung der Anlage ist für Mitte 2023 geplant.

Auch am Ende seines Vortrags hatte der Bürgermeister Positives zu berichten: Die unter Regie des Musikvereins vorgenommene Umgestaltung des Brunnens am Gemeindehaus zu einem Wassertretbecken werde sehr gut angenommen. Die Investition von 40.000 Euro habe sich gelohnt.