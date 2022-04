Bürgerversammlung: Wie sich Mindelheim 2021 entwickelt hat und was die Bürger umtreibt

Im Forum fand am Dienstag letzter Woche die Bürgerversammlung statt. © Tobisch

Mindelheim – Etwa 30 bis 40 Mindelheimer kamen am Dienstag letzter Woche ins Forum, um sich von Bürgermeister Dr. Stephan Winter auf den aktuellen Stand der Stadtentwicklung bringen zu lassen. Nicht nur die wichtigsten Kennzahlen kamen dabei zur Sprache – auch diskutiert wurde im Anschluss rege.

Dass Mindelheim munter wächst und gedeiht, belegte der Bürgermeister zu Beginn an einigen Zahlen: 15.879 Mindelheimerinnen und Mindelheimer zählte er letztes Jahr, 58 mehr als noch 2020. Während die Geburten (632, wovon 157 Kinder tatsächlich in Mindelheim wohnen) erfreulicherweise leicht anstiegen, musste Winter auch von einem Zuwachs bei den Sterbefällen (349) berichten – namentlich erinnerte er an Ehrenbürgerin Olli Hirle, die Anfang letzten Jahres verstorben war.



Auch die Haushaltslage fasste Winter zusammen. „Wir hatten wegen Corona große Sorgen“, sagte der Rathaus­chef mit Blick auf die unsichere Wirtschaftsentwicklung. Deshalb habe man das Jahr 2021 mit Vorsicht geplant – und mit Erfolg, wie inzwischen bekannt ist: Die Rücklagen wurden auf 8,7 Millionen Euro erhöht, die Schulden leicht gesenkt; und Corona wirkte sich kaum aus: So wurde der Ansatz der Stadt bei der Gewerbesteuer sogar übertroffen. „Das ist zwar weit weg von den Spitzenwerten der letzten Jahrzehnte, aber für unsere Stadt durchaus ein vernünftiger Wert“, so Winter. Obendrein überwies der Freistaat 1,25 Millionen Euro Kompensation für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle sowie Schlüsselzuweisungen (2,2 Millionen Euro) nach Mindelheim. Was Winter ebenfalls betonte: Eigentlich habe die Stadt mit einem Zwischenfinanzierungskredit von 3,3 Millionen Euro gerechnet, um (zur Überbrückung bis zur Auszahlung der Fördergelder) die Kita-Neubauten Marcellin-Champagnat, St. Stephan und St. Vitus (Nassenbeuren) finanziell stemmen zu können. Den Kredit habe man wegen des guten Haushaltsjahres dann aber gar nicht abrufen müssen.



Für 2022 sei, was den Haushalt betrifft, mit „keinem schlechten, aber auch keinem opulenten Jahr“ zu rechnen. Unter anderem liegt das an der deutlich gestiegenen Kreisumlage. Mehr zum Haushalt 2022, den der Stadtrat Ende März beschlossen hat, lesen Sie hier.

Wirtschaft wächst weiter

Durch den Ukraine-Krieg gebe es mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung neben Corona nun eine weitere große Unbekannte, erklärte Bürgermeister Winter. Dabei sei die Wirtschaft die „Grundlage unseres Wohlstandes“. 1.546 Betriebe hatten Ende letzten Jahres ihren Firmensitz in Mindelheim gemeldet, 38 mehr als noch im Vorjahr. Diese beschäftigen in Summe 12.406 Mitarbeitende. Ferner streifte Winter die Wirtschaftsförderung, die die Stadt gemeinsam mit der IHK unter dem Titel „Innenstadt reloaded“ angeht, sowie das 95-Jährige der Firma Grob, das 100-Jährige von Betten Nägele und eine Auszeichnung für Friseurmeisterin Selin Yesil.

Rund 25.000 Euro hat die Stadt im letzten Jahr in den Tourismus investiert. Wegen Corona sei die Anzahl der Stadtführungen allerdings (schon 2020) auf ein „historisch niedriges Niveau“ von rund 70 Führungen gefallen, so Winter. Vor der Pandemie waren es jährlich bis zu 200 gewesen. Wo Mindelheim derweil positiv heraussticht: Während 2021 die Gästeankünfte im Allgäu um 23 Prozent einbrachen, waren es in Mindelheim nur 18 Prozent. Gleichzeitig verlängerte sich die durchschnittliche Verweildauer in der Kreisstadt von drei auf fünf Tage.



Weitere wichtige Zahlen aus der Stadt, die Winter nannte: Rund 4.100 Schüler gehen in Mindelheim zur Schule, die Stadtbücherei zählte 2021 knapp 13.000 Besucher. Und in der städtischen Musikschule, „einem wichtigen Pfeiler der Kultur“, wurden in Summe 590 Fächer belegt, wegen Corona teils auch online.

Was sonst noch geboten war

Ferner erinnerte Winter an die Maßnahmen des Klimaschutzes, den erfolgreichen „Sommer in der Stadt“ mit 75 Konzerten, die Freibadsanierung, weitere Bauprojekte, die Entwicklungen auf der Mindelburg, die Ersteigerung eines „Sissi“-Oberteils fürs Textilmuseum, den Mindelheimer Märchenwald im Advent, das Kunstprojekt „Art in the box“ sowie Projekte in Kitas und Schulen.

Erstmals bei einer Bürgerversammlung mit dabei war die neue Mindelheimer Polizeichefin Dagmar Bethke. Am 1. April feierte sie ihren ersten Jahrestag. „Ich habe mich gut eingelebt und es gefällt mir sehr gut hier“, sagte Bethke. Sie stellte danach Zahlen zur Kriminal- und Unfallstatistik aus dem letzten Jahr vor. Details dazu lesen Sie in einem eigenen Beitrag hier bzw. in Kürze.

Anschließend durften die Bürger Fragen stellen und machten davon regen Gebrauch. Die wichtigsten Themen hier zusammengefasst:



• Pendlerparkplatz an der A96: Ein Bürger fragte, ob ein Pendlerparkplatz geplant sei. Das bestätigte Bürgermeister Winter. Vorgesehen sei die „P+R“-Anlage an der Abzweigung nach Mindelau auf städtischem Grund. Probleme machen dort noch Altlasten, weshalb man derzeit noch Untersuchungen durchführe. Außerdem wolle man den teils langen Staus an der Autobahnabfahrt zu Stoßzeiten begegnen: Schon in den Pfingstferien soll eine Ampel kommen und die Rampe verbreitert werden – ähnlich wie an der Abfahrt Bad Wörishofen/Türkheim. Das plant die Autobahn GmbH des Bundes als eine weitere Maßnahme, nachdem zuletzt die Ertüchtigungen an der Möbel-König- und Jäckle-Kreuzung umgesetzt wurden.

• Ukraine-Flüchtlinge: Nach dem „Fahrplan“ beim Thema Flüchtlinge erkundigte sich ein anderer Bürger. Dazu klärte Landrat Alex Eder auf. Mehr dazu im eigenen Beitrag hier.

• Mondlicht Open Air: Eine Bürgerin fragte, ob man im Rahmen des Wochenendes nicht noch eine weitere Veranstaltung für junge Menschen am Freitagabend anbieten könne, wenn fürs Mondlicht Open Air ohnehin schon am Freitag aufgebaut werde. Dann müsste aber schon am Donnerstag aufgebaut werden, was höhere Kosten durch Helfer und Rettungskräfte zur Folge hätte, sagten Bürgermeister Winter und Kulturamtsleiter Christian Schedler. Außerdem monierte die Frau, dass bei „Jazz Isch“ um 1.500 Euro gekürzt wurde. Dazu erklärte Bürgermeister Winter, dass die Jazztage in Sontheim stattfinden und die Förderung ein Kompromiss des Stadtrates gewesen sei.

• Obdachlosenwohnheim: Für den Neubau hat die Stadt aktuell einen Standort im Nordwesten im Blick. Weil dieser zu abgelegen sei, hält eine Bürgerin ihn für nicht geeignet. Ihr sagte Winter, dass der Stadtrat den Standort noch (öffentlich) diskutieren werde und die Stadt noch weitere Grundstücke im Blick habe.

• Baumfällungen: Eine Bürgerin fragte, warum in Mindelheim „so viele Bäume gefällt“ werden. Bauamtsleiter Michael Egger sagte, die Stadt fälle nur dann, wenn die Sicherheit beeinträchtigt oder der Baum krank sei. Bei Anträgen von Bürgern, etwa aufgrund beschatteter PV-Anlagen, werde im Bauausschuss abgewägt.

• Montagsspaziergänge: „Wie steht die Stadt zu unangemeldeten Demonstrationen?“, fragte ein Bürger am Ende. Das beantwortete Landrat Eder, da das Versammlungsrecht beim Landratsamt liegt. „Wir können und dürfen es nicht unterbinden“, sagte Eder. Hier gehe es um eine Versammlung, die vom Grundgesetz gedeckt sei. Mit seiner „Deeskalationsstrategie“ und viel Kommunikation habe der Landkreis aus Eders Sicht die richtige Taktik gewählt. „Jeder Teilnehmer und jeder Polizist ist sicher wieder nach Hause gekommen.“ Die Teilnehmerzahlen waren zuletzt stark rückläufig. Problematisch sieht Eder in diesem Zusammenhang, dass bald „nur noch der harte Kern“ übrig bleiben könnte. Bürgermeister Winter lobte derweil die von Drittem Bürgermeister Roland Ahne initiierte Gegendemo.

