Buntes Bad Wörishofen: Filme als Beleg für die Gleichheit

Von: Regine Glöckner

Auch Marius Macareis (Mitte) Produktion „Odessa“ zeigten die ­Huber-Kinobetreiber Kai Erfurt (links) und Rudolf Huber (rechts) im Rahmen ihres „bunten Filmfestes“. © Glöckner

Bad Wörishofen – Magneten ziehen an; wie Menschen, die sich mögen. Noch bis vor ein paar Jahren war es aber so, dass Homosexuelle oft nur durch ein „coming out“ ihre gleichgeschlechtliche Zuneigung offen zeigen konnten. Und Menschen mit diverser Persönlichkeit hatten es noch schwerer. In der sonst vor allem von Tradition geprägten Kurstadt aber hat zumindest die Schwulen- und Lesbengemeinde schon längst ein hoch anerkanntes Forum für eine Kultur der Gleichheit aller Menschen ungeachtet ihrer persönlichen Orientierung: das von Kinobetreiber Rudolf Huber mit dem Gay Summit Club Allgäu seit 1996 veranstaltete – nun queer und bunt genannte – Filmfest im Herbst: Alljährlich (wie) ein „Coming home“.

Sollte also nicht nur Kneipp, sondern auch der in Wörishofen geborene Regie-Wunderknabe Rainer Werner Fassbinder Spuren seines provokant sozial-humanistischen Erbes in dieser Stadt hinterlassen haben? Mit Blick auf das fein austarierte Programm darf man dies annehmen. Und den Huber-Kinobetreibern Rudolf Huber und Kai Erfurt geht es ja schon immer um Qualität, künstlerische Tiefe, Breite und neue Entwicklungen. Und damit um gesellschaftliche Relevanz. Und so war für sie und ihre Mitstreiter – vormals auch mit dem Kurstädter Michael Scharpf – aus der Cineasten-Szene das Thema Gleichbehandlung schon längst „in“ und wurde alsbald zu einer festen Größe im Allgäuer Kino-Milieu. Mit sehr hohem Attraktionsfaktor.



Heuer erstmals mit an Bord war „Allgäu pride“, ein Verein, der gesamtgesellschaftlich für Toleranz bezüglich sexueller Vielfalt eintritt und Buntheit sichtbar machen möchte. Auch das gelang.



Heiterkeit und Nachdenklichkeit erweckende Kurzfilme wie „Checklist society“, „Cat & Mouse“, „Stand in“, „Seduced“ und „While we stayed home“ machten den Auftakt. Die kritischen Momentaufnahmen vielfältiger Vorverurteilungen, Fehleinschätzungen und Diskriminierungen stimmten die Kinogemeinde im sehr gut besetzten Saal bestens ein.



Mit dem israelischen Tatsachen-Streifen „Der Schwimmer“, einer Romanze zwischen Leistungssport und Liebesglück, nahm das Programm an epischer Breite zu, um sich mit der Musicalkomödie „Bros“ von Nicholas Stoller und mit Billy Eichner sowohl thematisch wie auch inhaltlich zu verdichten.



Hubers beste Verbindungen machten es möglich, dass die 22 Millionen-Dollar-Hollywood-Produktion mit und über Menschen, die als „LGBTIQ+“ leben, lieben, handeln, Glück finden, aber auch fallen oder scheitern, ins beschauliche Heilbad kam. Samt vier Mann Security im Kinosaal – was laut Huber „eigens aus den USA angeordnet war, damit kein Schnipsel vor dem eigentlichen Kinostart Ende Oktober in die Öffentlichkeit gerät“. „Bros“: die leidenschaftlich-lebenspralle Musik-Romanze, die den ganz normalen Wahnsinn des Zusammenlebens auf die Leinwand bringt. Ein Film-Knaller für die Kurorchesterstadt auch dank hoch emotionalem musikalischen Touch und Sound.

Zentral im Programm lief auch Marius Macareis „Odessa“; die so zauberhafte Produktion des Memminger Filmemachers, der diesen Streifen genau vor einem Jahr mit Unterstützung von Kai Erfurt in dessen Türkheimer Kino uraufführen konnte. Ein Heimspiel, denn der Kurzfilm war zu Teilen im dortigen Schwimmbad aber auch in der Bodenseeregion gedreht worden und erzählt sensibel von der Selbstvergewisserung sexueller Identität.

Welch schöner Beleg für das Fingerspitzengefühl und den Mumm der Kinomacher Huber und Erfurt in Sachen Filmkunst und ihr Engagement für Newcomer. Bemerkenswertes Fazit: Die viel beschworene Liberalitas Bavariae und Bad Wörishofens gesellschaftliche Modernität in den bewährten Händen zweier privater, hoch engagierter Kulturveranstalter. Die mit diesem Angebot auch Gäste aus der Schweiz und Österreich, „Großstädter“ wie Münchner oder Stuttgarter für die Kneippstadt gewinnen. Und nicht nur Lesben, Gays, Bi, Trans, Inter und Queere, sondern Dutzende von der Gleichheit aller Menschen überzeugte und beseelte Filmfans konnten hier das Gefühl und die Gewissheit haben, sowas von „in“ zu sein. Im Zentrum des Lebens, der Liebe und der Wertschätzung. Im Zentrum der Humanität. Großes Kino.