Champions aus Theorie und Praxis: Bestenehrung an der Berufsschule Mindelheim

Von: Regine Glöckner

Teilen

Zeichneten die Berufsschul-Besten aus: Jürgen Weber (Schulleitungsstellvertreter, li.) sowie (v. re.) MdL Franz Pschierer, Landrat Alex Eder, MdL Bernhard Pohl und Schulleiter Gottfried Göppel. © Glöckner

Mindelheim – An diesem Vormittag konnten Alle stolz sein: Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Die Lehrer auf ihre Schüler, die Schüler auf sich selbst und die Eltern auf die Sprösslinge und die anwesenden Politiker auf ihren Einsatz für die Beruflichen Schulen Mindelheim und deren außerordentlich großen Ausbildungserfolge. Von 368 Schulabgängern aus 2022/23 und aktuell Sommer 2023 haben am Mindelheimer Standort 28 eine Zeugnisnote zwischen 1,0 und 1,3 erreicht und dafür Auszeichnungen erhalten.

14 „Schulbeste“ wurden geehrt und neun junge Menschen mit dem Landkreispreis ausgezeichnet. Fünf, mit einem glatten „Einser“ benotet, erhielten den sogenannten Staatspreis. Diese Besten kommen aus fast allen Berufsschul-Ausbildungssparten wie Büroberufen, Mechatronik, Touristik, Maschinenbau, Landwirtschaft, Metallbau, Einzelhandelskaufleute oder Berufskraftfahrer. Die Fachkräfte-Zukunft.



Schulleiter Gottfried Göppel stand die Freude ins Gesicht geschrieben über so viele hervorragende Leistungen an seiner Schule, was er in einer feinen Ansprache zum Ausdruck brachte. Auch indem er alle einband, die zu solchen Erfolgen immer wieder beitrügen. Sein herzlicher Gruß und Dank für die allzeit gewährte wohlwollende Unterstützung galt auch Zweitem Bürgermeister Roland Ahne für die Stadt Mindelheim, dem Landkreis als Sachaufwandsträger und den Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl und Franz Josef Pschierer.



Diese wurden von Schulleitungsstellvertreter Jürgen Weber interviewt. Ein prima Beitrag, der ein wenig den beruflichen Hintergrund der Befragten ausleuchtete und für so manche Heiterkeit sorgte, als offenbar wurde, dass – wie man ehrlich zugab – weder die Schulabschlussnoten noch so manches weniger ausgeprägte Talent für eine Auszeichnung, geschweige denn einen Staatspreis gereicht hätten. Umso herzlicher gratulierten Pohl und Pschierer der versammelten Berufsschulelite.

Die Musik für die Feier der Besten steuerte Franziskus Steber bei.

Die Preisträger an der Berufsschule Mindelheim: • Schulpreisträger: Manuel Merz, Christoph ­Schaber, Laura Kutter, Leah Kleinsteuber, Ramona ­Jonischkeit, Daniel Kaiser, Hannes Erhard, Anna Katharina Braxmair, ­Johannes Kleber, Marian Schwarz, Anna Dreyer, Lena Marie Dietmair, Vinzenz Kellner und Luis Stadler. • Landkreispreisträger: Klara Brack, Christian Faßbender, Claudia Zellhuber, Lara Hofmann, Chrisoph Mang, Felix ­Ankele, David Michael Schubert, Markus Drexl und Claudia Löw. • Staatspreisträger: Alex Gufler, Nadine Kapftinger, Felix Felten, Florian Unger und Sarah Johanna Emons.