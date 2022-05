Vielfältige deutsche Comiclandschaft

Comics zu verschenken: Türkheimer Bücherei lädt zum „Gratis Comic Tag“ ein

Von: Marco Tobisch

Türkheims Büchereileiterin Christiane Karl lädt am Samstag, 14. Mai, zum 12. Gratis Comic Tag ein. © privat

Türkheim – Comicfans dürfen sich im Mai auf eine ganz besondere Veranstaltung in Türkheim freuen: Am kommenden Samstag, 14. Mai, verschenkt die Gemeindebücherei einen ganzen Schwung der Zeichentrick- und Cartoonhefte.

Von 10 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr organisiert die Bücherei um Leiterin Christiane Karl den 12. Gratis Comic Tag. Sammler, Gelegenheitsleser und Neueinsteiger sind dann wieder eingeladen, sich gratis je ein Heft abzuholen. Karl verspricht dabei eine große Auswahl: Manga, Superhelden, franko-belgische Abenteuer, Disney und Independent Comic.



Geeignet seien die Comics laut der Büchereileiterin für Jung (ab etwa 8 Jahren) und Alt: „Soviel ich weiß, gibt es auch viele Erwachsene, die noch gerne Comics lesen“, sagt Karl. Hoch im Kurs stehe bei den älteren Semestern beispielsweise „Hägar“. Insbesondere gehe es Erwachsenen bei Comics weniger um die Geschichte selbst, sondern ums Sammeln.



Dass Comics übrigens keinesfalls „out“ sind und auch heute noch gerne gelesen werden, sieht die Büchereileiterin auch anhand der Nachfrage in ihrem Haus: „Bei uns werden regelmäßig Comics ausgeliehen: die Klassiker wie Asterix, Lucky Luke, Spirou und Fantasio gehen immer“, sagt sie. Was einen guten Comic von einem weniger guten unterscheidet? „Meiner Meinung nach muss ein Comic Spaß machen. Das heißt für die Leserschaft: Er muss spannend und witzig sein – auch die Bilder. Und wenn er dazu noch lehrreich ist, macht es das Lesen noch interessanter“, erklärt die Expertin weiter.



Der Wochen KURIER wollte von Christiane Karl natürlich auch wissen, welche Comics die Büchereileiterin selbst in ihrer Kindheit und Jugend gelesen hat. Ihre Antwort: „Ich habe früher auf jeden Fall ‚Micky Maus‘ gelesen, dazu noch das ‚Lustige Taschenbuch‘ und ‚Fix und Foxi‘. Und nicht vergessen in einer Tageszeitung: Garfield.“



Vielfältige deutsche Comiclandschaft

Beim Comictag am 14. Mai geht es aber natürlich auch um eine Werbeaktion: Der „GCT“ sei neben einem Angebot für Leser vor allem ein Fest von Verlagen, Händlern, Büchereien und Bibliotheken, erklärt die Büchereileiterin. Was Karl dabei betont: Es werde gezeigt, wie vielfältig und bunt die deutsche Comiclandschaft ist. So hofft sie, auch neue Kunden „für diese Kunst- aber auch Leseform zu begeistern“. Insgesamt gibt es 35 verschiedene Hefte von 19 Verlagen.