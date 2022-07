Corona-positiv: Auch Mindelheimer Bücherei muss Öffnungszeiten einschränken

Die Stadtbücherei kehrt heute aus der Sommerpause zurück. In dieser Woche sind die Öffnungszeiten allerdings eingeschränkt. © wk

Mindelheim - Nach dem Freibad, das seit heute mangels zur Verfügung stehender Bademeister vorläufig schließen musste, muss nun auch die Bücherei die Öffnungszeiten einschränken: Zwei der vier Mitarbeiterinnen sind laut der Stadt positiv auf Corona getestet worden.

Anders als im Freibad (mehr dazu hier) kann der Betrieb in der Bücherei zumindest teilweise (an den Nachmittagen sowie am Samstagvormittag) durch zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit aufrechterhalten werden. „Allerdings ist es nicht möglich, die Öffnung der Bücherei am Dienstag, 26. Juli, und Freitag, 29. Juli, vormittags abzudecken. Daher muss die Bücherei an diesen Tagen vormittags leider geschlossen bleiben“, erklärt Pressesprecherin Julia Beck.

Dabei kehrt die Stadtbücherei erst heute mit zwei Veranstaltungen aus ihrer Sommerpause zurück: Zur Stunde läuft eine Mitmachlesung mit Andrea Böttcher, abends um 19.30 Uhr findet eine Lesung mit Musik statt, „Zuhause in der ganzen Welt – Erinnerungen an internationale Haustausche“ von Christel Klemenjak, musikalisch begleitet von Sybille Dörner (mehr dazu hier).