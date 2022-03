Corona: Unterallgäuer Gesundheitsamt reduziert Kontaktnachverfolgung weiter

(Symbolbild) Zwei positive Corona-Schnelltests © dpa/Sebastian Gollnow

Unterallgäu - Wie in umliegenden Landkreisen ist die Inzidenz auch im Unterallgäu weiterhin hoch. Am Freitag lag der Wert bei 2.517. Das Landratsamt rief heute zu „eigenverantwortlichem Handeln“ der Bürger auf und teilte mit, man reduziere die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten weiter.

In der Praxis bedeutet diese Reduzierung: Auch bei Kontaktpersonen im eigenen Haushalt nimmt das Gesundheitsamt eine Einstufung nur noch nachrangig vor. Bedeutend sei laut Gesundheitsamt nur noch, ob Kontaktpersonen in Einrichtungen mit vulnerablen Personen verkehren, also zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Alle weiteren enge Kontakte und Haushaltsangehörige von Infizierten erhalten in der Regel keine gesonderte Information des Gesundheitsamtes mehr, es wird auch keine Quarantäne mehr angeordnet. Dieses Vorgehen empfiehlt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Das Unterallgäuer Gesundheitsamt appelliert: „Gefragt ist eigenverantwortliches Handeln eines jeden Einzelnen! Wer mit einer infizierten Person Kontakt hatte oder mit dieser in einem Haushalt lebt, sollte eigenständig für einen Zeitraum von 14 Tagen Kontakte reduzieren und in nicht vermeidbaren Kontaktsituationen einen Mund-Nasenschutz tragen.“ Das Gesundheitsamt rät zudem, auf Symptome zu achten und gegebenenfalls einen Schnell- oder Selbsttest vorzunehmen.

Wer als Kontaktperson nicht im Homeoffice arbeiten kann und in der Arbeit ein Ansteckungsrisiko für andere Personen darstellt, sollte dem Gesundheitsamt eine E-Mail an corona-ermittlung@lra.unterallgaeu.de senden mit dem Betreff „Kontaktperson Kontaktdaten“. Enthalten sein sollten Handynummer, Name, Vorname, Geburtsdatum und der vollständige Name der Person, die positiv getestet wurde. In solchen Sonderfällen kann das Gesundheitsamt weiterhin eine Quarantäneanordnung ausstellen.

In der Klinik in Mindelheim werden 16 Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation. In der Klinik in Ottobeuren wird kein Covid-Patient behandelt.