CSU/JWU fordern Neubau der Mindelheimer Berufsschule

CSU und JWU waren kürzlich zu Gast in der Berufsschule – und vermeldeten danach eine ganze Reihe an Mängeln. © Tobisch

Unterallgäu – Beim Berufsschulstandort Mindelheim sind sich die Mitglieder der Kreistagsfraktionen von CSU und JWU einig: „Der Status Quo kann nicht bleiben, der Landkreis muss einen Neubau angehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fraktionen fordern daher, dass der Kreistag noch in der aktuellen Legislaturperiode ein Zukunftskonzept mit Standortfestlegung für die Staatliche Berufsschule Mindelheim entwickelt und die nötigen Gelder bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Finanzplanung berücksichtigt.

Beengte Platzverhältnisse, ungünstige Arbeitsabläufe, sanierungsbedürftige Bausubstanz und Sicherheitsmängel. So schildern CSU und JWU die „Vielzahl von Baustellen“, die die Fraktionsmitglieder bei einem Vor-Ort-Termin wahrgenommen hatten. Im Rahmen ihrer Informationsreihe „CSU vor Ort“ besuchten sie jüngst die Beruflichen Schulen in Mindelheim und ließen sich von Schulleiter Gottfried Göppel und weiteren Funktionsträgern die Situation des Schulstandortes erläutern.

Dabei stellten die beiden Fraktionsvorsitzenden Andreas Tschugg (CSU) und Jürgen Bäurle (JWU) gleich zu Beginn klar, dass der Landkreis unbedingt für die attraktive Aufstellung der Berufsschule Sorge zu tragen habe. Denn dies sei nicht zuletzt ein wichtiges Wettbewerbsargument für den Wirtschaftsstandort. „Nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitern kann unsere heimische Wirtschaft dem Fachkräftemangel begegnen. Und dafür brauchen wir gute berufliche Bildungsmöglichkeiten vor Ort“, fasste CSU-Fraktionsvorsitzender Tschugg zusammen. Schließlich sei die Konkurrenz um Schulabgänger durch Studienangebote oder attraktive Schulen in den Nachbarlandkreisen groß.



Dass für diesen Wettbewerb der Berufsschulstandort Mindelheim nicht zukunftsweisend aufgestellt sei, erläuterte Schulleiter Göppel bei einer Führung durch die Gebäudeteile an der Hermelestraße. Während sich das Hauptgebäude mit Technikerschule an der Teckstraße überaus modern und in einem guten Zustand zeigt, sind die Werkstätten für Agrar, Land- und Baumaschinen- sowie Fahrzeugtechnik mit den dazugehörigen Hallen für einen zeitgemäßen Berufsschulunterricht aus Sicht von CSU und JWU „nicht mehr geeignet“. So ist zum Beispiel in den engen Fahrzeughallen kein gemeinsamer Theorie- und Praxisunterricht möglich. Teilweise muss der Unterricht etwa für die Beladungsschulung von Berufskraftfahrern ins Freie verlegt werden. Außerdem fehlt es an Räumlichkeiten, um neue Ausbildungsformate wie Elektromobilität zu etablieren. Göppel schätzt den künftigen Platzbedarf für die Mindelheimer Berufsschule auf rund 7.000 Quadratmeter Nutzfläche. Heute stehen knapp 5.000 Quadratmeter zur Verfügung.

Grundsätzlich werde die Mindelheimer Berufsschule durch den Landkreis als Sachaufwandsträger hervorragend unterstützt, betonte Göppel. Dazu im Widerspruch stünden allerdings die räumlichen Voraussetzungen und die nicht adäquaten Nutzungseinheiten, die alles andere als optimal seien.

