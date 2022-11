„Gutes Gefühl“

Dank Spenden: Bad Wörishofer Feuerwehr kann aufrüsten

Von: Oliver Sommer

Teilen

Auch über neue Infrarotstrahler darf sich die Bad Wörishofer Feuerwehr freuen. Diese ermöglichen, dass Unfallopfer, die bei kalten Temperaturen auf Hilfe warten, warm gehalten werden. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Über „Rettungsmittel“, die mit Hilfe des Feuerwehrvereins Bad Wörishofen und der Ortsteilwehren finanziert wurden, können sich die Kneippstädter Floriansjünger freuen. Am Martinstag wurden neben einem Defibrillator und Wärmestrahlern auch sogenannte Notdächer vorgestellt, die im Katastrophenfall ein Hausdach zumindest kurzzeitig ersetzen sollen.

Durchaus auffällig war die große Plane, die die Kameraden der Feuerwehr an ihrer Drehleiter aufgehängt hatten. Im Einsatzfall würde es dann genauso ablaufen: mit Hilfe des Hubrettungsfahrzeug würde das Notdach über das zu schützende Haus gezogen und mit Hilfe von Gurten abgespannt werden. Vier dieser schweren (weil besonders reißfesten) Planen wurden mithilfe des Feuerwehrvereins nun beschafft – davon zwei mit 225 Quadratmetern Fläche und zwei mit 288 Quadratmetern. Die Kosten für die Notdächer liegen bei rund 1.000 Euro pro Stück. Damit lasse sich, so Feuerwehrvereinsvorstand Hans-Peter Roiser, ein Einfamilienhaus, dessen Dach abgedeckt wurde, innerhalb von einer Stunde gegen Wind und Wetter schützen – allerdings nur kurzfristig, damit die Familien wieder ins Haus zurückkehren können; im Laufe der nächsten Tage nach dem Katastrophenfall müssen dann die Profis die Sanierung des Dachs übernehmen.

Gemeinsam mit seinem Vize Thomas Schwaier und den beiden Kommandanten der Wehr, Hans-Peter Scholz und Helmuth Werner, freute sich Roiser über den Zuspruch, den die Wehr über die Spenden erfährt. Man müsse bedenken, so der Vorstand, dass viele Bürger sich keine Vorstellung von der Arbeit der Feuerwehr machten, die bekanntlich keine hauptamtliche Berufsfeuerwehr ist. Alle Bad Wörishofer Kameraden, Frauen wie Männer, sind ehrenamtliche Freiwillige, die rund um die Uhr ins Feuer gehen für ihre Mitbürger.

Dafür, also für den ersten Angriffstrupp, konnten die Feuerwehrler nun auch einen neuen Defibrillator übernehmen. Nachdem man bereits einen AED (Automatisierter externer Defibrillator – im Gegensatz zu einem internen Defi, dem Herzschrittmacher) im Feuerwehrhaus verfügt sowie einen weiteren auf dem Einsatzleitfahrzeug, schicken die Floriansjünger in der Kernstadt wie in den Ortsteilen nun auch einen Defi im ersten Löschfahrzeug mit zum Einsatz­ort. Oft genug geht es nicht nur um die Brandbekämpfung, sondern zum Teil erreichen die Feuerwehren als erste einen Unfall- oder Einsatzort und können Erste Hilfe leisten. Mit Hilfe des automatisierten Defibrillators, das heißt, nach Anlegen der Elektroden, übernimmt das Gerät die Messungen (z.B. Herzrhythmus) und gibt Anweisungen, was der Ersthelfer zu tun hat.



Damit verfügt Bad Wörishofen über ein rund ein Dutzend dieser etwa 1.200 Euro teuren Geräte, die teils öffentlich zugänglich sind, in allen Ortsteilen.



Schlussendlich darf sich die Wehr noch über sogenannte HypoThermsave Infrarot-Wärmestrahler freuen, die angesichts der Jahreszeit genau rechtzeitig ausgeliefert wurden. Die Strahler sind genau auf die Bedürfnisse der Rettungsorganisationen zugeschnitten, verhindern sie mit Hilfe von Infrarot doch ein Auskühlen des Patienten, ohne diesen zu erwärmen. Insbesondere bei Verkehrsunfällen, bei denen das Unfallopfer im Fahrzeug eingeklemmt auf die Rettung warten muss, kühlt der Körper (auch in der warmen Jahreszeit) schnell aus, es drohen Hypothermie (Unterkühlung) und Schock. Ab wenigen Graden unter der normalen Körpertemperatur beginnt der Körper bereits zu reagieren, die Blutversorgung der Extremitäten wie Arme und Beine wird eingeschränkt, zudem stellen Organe wie Herz und Gehirn ihre Tätigkeit nach und nach ein, der Körper versucht mit „Zittern“ sich zu erwärmen. Hört das auf, schaltet der Organismus auf Notbetrieb.

Damit es gar nicht so weit kommt, setzen die Rettungskräfte 1.000-Wattstrahler ein. Deren Leuchten sorgen für die notwendige Wärme, behindern die Retter gleichzeitig aber nicht – die Heizstrahler glühen nur leicht rot, während sie die Infrarotwärme abgeben und damit Wärme schaffen. Auch die Retter, Sanitäter, Ärzte und Feuerwehrkameraden können in dieser Atmosphäre besser arbeiten. Zum Einsatz kamen die Strahler, deren Wärme sogar Glasscheiben durchdringt, vor Kurzem erst beim Kreisfeuerwehrtag. Dort halfen sie, einen Infopavillon im Freien zu erwärmen, wo die Kameraden ihre Neuerwerbungen vorstellten.

„Gutes Gefühl“

Bürgermeister Stefan Welzel, der sich vor Ort über die Neubeschaffungen informierte, merkte an, dass jedes Ausrüstungsteil, das helfe, Leben zu retten, wertvoll sei. So könnte die Bevölkerung auch durch das Spendenaufkommen, das derzeit nicht zu wünschen übrig lässt, ihre Wertschätzung für die Feuerwehren zum Ausdruck bringen. Insbesondere, nachdem es sich, wie geschrieben, um eine freiwillige und ehrenamtliche Wehr handelt. Zu wissen, dass die Feuerwehr da ist, um zu helfen, gebe ein gutes Gefühl, merkte Welzel an.



Angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes gibt es auch bei den Bad Wörishofener Kameraden einen Wunschzettel, auf dem ganz oben neben Schutzkleidung für die Jugendwehr auch Ersatzbeschaffungen für die in die Jahre gekommenen Einsatzfahrzeuge stehen. Mit Hilfe des Feuerwehrvereins hatte Bad Wörishofen in den vergangenen Jahren unter anderem CO2-Warner und Atemschutzgeräte beschafft.