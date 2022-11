Stammgast im Rathaus

Dank vom Innenminister: Fünf engagierte Unterallgäuer Kommunalpolitiker im Landratsamt geehrt

Von: Melanie Springer-Restle

Mit den Geehrten Josef Vogel (2. v. links), Josef Hornich (4. v. links) und Marlene Preißinger (2. v. rechts) freuten sich Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer (links), Türkheims Bürgermeister Christian Kähler (3. v. links), Landrat Alex Eder (3. v. rechts) und Laubens Bürgermeister Florian Gröger. © Springer-Restle

Unterallgäu – Was wäre der Landkreis ohne das Engagement aus den jeweiligen Gemeinden? In ihnen nämlich findet schließlich die urkommunale Tätigkeit statt. Herausragendes Engagement einzelner Bürger bzw. Kommunalpolitiker wird regelmäßig auch vom Bayerischen Innenminister honoriert: Am Mittwochabend wurden fünf Unterallgäuer von Landrat Alex Eder geehrt.

Die kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielt Untereggs Bürgermeisterin Marlene Preißinger, die ihr Amt seit 2007 ausübt und davor bereits im Gemeinderat und als Zweite Bürgermeisterin aktiv war. Ferner engagiere sie sich mit viel Sachverstand, so Eder, seit 1996 in diversen Zweckverbänden und Ausschüssen im Kreistag. Auch als Vertreterin des Landrates war Preißinger bereits tätig. Man habe Eder zugetragen, dass seinerzeit oft explizit Preißinger als Vertreterin des Landrats angefordert wurde.



Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer, die eigentlich nur gekommen war, um den nächsten Geehrten, Josef Hornich aus Kirchheim, zu begleiten, ließ es sich nicht nehmen, ihren Dank an Preißinger zu richten: „Respekt, was Du alles angepackt hast, Du bist für uns Neue eine Inspiration“. Darauf Preißinger: „Wir Frauen müssen schon 150 Prozent leisten. Aber ich habe zu 99,9 Prozent liebe Bürger und einen klasse Gemeinderat.“



Ebenso die kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielt Josef Hornich. Er habe sich laut Eder in vielerlei Hinsicht verdient gemacht für den Markt Kirchheim. Diverse Projekte in der Marktgemeinde habe er selbst mitgeleitet. Herausragend waren der Wiederaufbau der Bücherei und sein Einsatz bei der Neuerung der Abwasserkanalisation, wo er den seinerzeit amtierenden Bürgermeister krankheitsbedingt vertrat. Auch beim Hochwasserschutz habe sich Hornich mit viel Sachverstand eingebracht. Bürgermeisterin Fischer erinnert sich noch an Kindheitstage: Hornich sei damals schon immer im Einsatz für die Marktgemeinde gewesen und sei im Marktgeschehen nicht wegzudenken. „Nicht nur neue Besen kehren gut, man braucht auch die erfahrenen Stützen“, so Eder abschließend.



Die Ehrung des Innenministers erhalten sollte auch Konrad Lichtenauer aus Bad Grönenbach, er konnte jedoch nicht persönlich teilnehmen, um seine Verdienstmedaille entgegenzunehmen – ebenso wie Gerhard Veit aus Lauben. Für Veit übernahm dies Laubens Bürgermeister Florian Gröger.

Stammgast im Rathaus

Die kommunale Dankurkunde ging an Konrad Lichtenauer aus Bad Grönenbach sowie an Josef Vogel aus Türkheim. Der Irsinger habe die Interessen seines Ortsteils stets mit großem Eifer vertreten. „Der Joe kommt oft“, weiß Türkheims Erster Bürgermeister Christian Kähler und lacht. Aber Vogel fordere nicht nur, sondern packe auch selbst mit an, so Kähler. Landrat Eder ehrte Vogel für über 20 Jahre Kommunalpolitik, unter anderem auch als Dritter Bürgermeister, und dankte ihm für sein Engagement im Musikverein und der Kirchenverwaltung.