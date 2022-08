„Danke Deutschland, danke Bad Wörishofen“: Glass veranstaltet Sommerfest für Ukrainer

Von: Marco Tobisch

Einen Tag ohne Gedanken an den Krieg in ihrer Heimat sollten am Samstag die ukrainischen Flüchtlinge aus Bad Wörishofen und Türkheim verbringen. © Tobisch

Bad Wörishofen – „Erholsame Stunden“ und „schöne Gedanken“ wünschte Dieter Glass, Geschäftsführer der gleichnamigen Baufirma, am Samstag 160 ukrainischen Flüchtlingen (ein Viertel davon Kinder) aus Bad Wörishofen und Türkheim. Sie alle hatte die Firma Glass zwischen 11 und 16 Uhr aufs Gelände der Tochterfirma Kreuzer in Bad Wörishofen eingeladen, wo sich die Eltern bei Hendl und Pommes austauschen konnten, während auf die Jüngsten ein wahres Spieleparadies wartete.

Zu den rund 100 Ukrainern in Bad Wörishofen zählt auch Vladyslava Isaieva. Die 32-Jährige war bereits Mitte März nach Deutschland geflohen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. „Danke Deutschland, danke Bad Wörishofen“, sagt sie immer wieder, beinahe gebetsmühlenartig (und in gutem Deutsch). Während sie auch von ihrer Heimat Sumy – einer Stadt im Nordwesten der Ukraine, deren Größe fast an Augsburg heranreicht – erzählt, springt Sohn Makar (3) wenige Meter hinter ihr freudig durch die knallgrüne Hüpfburg. „Es ist immer Alarm“, berichtet die junge Mutter aus Gesprächen mit Verwandten und Freunden, die noch immer in der Ukraine ausharren. Mit nach Deutschland gekommen ist auch ihr Ehemann. „Für unser Leben ist es besser hier“, sagt Isaieva.

Vladyslava Isaieva mit Sohn Makar. © Tobisch

Makar ist inzwischen im Kindergarten, ihm gefällt es dort sehr. Aktuell sucht die junge Familie – wie viele andere im Übrigen auch – eine eigene Wohnung. Einen Job hat die 32-Jährige bereits gefunden – im Büro der Firma Ghönert in der Gartenstadt. „Alle von uns möchten arbeiten oder studieren“, sagt sie über ihre tüchtigen Landsleute in Deutschland, betont aber auch: Vor allem viele Senioren würden gerne, sofern es die Situation zulässt, wieder in ihre Heimat zurückkehren.



Dankbarkeit und Respekt sind an diesem Samstag in allen Gesprächen zu spüren: Als Dieter Glass zum Mikrofon greift, steht neben ihm eine Übersetzerin, die Satz für Satz an die ukrainischen Gäste weitergibt. Auf nahezu jeden von Glass‘ Sätzen folgt ein kollektives „Danke“ von den ukrainischen Gästen. Der Geschäftsführer hoffte in seiner Ansprache, „dass der grausame Krieg mitten in Europa bald aufhört und dass Sie bald zu ihren Familien zurückkehren können“.



Mit dabei waren auch die Vertreter der Asylhelferkreise, Myriam Erhardt und Diakon Filip Bäder. Letzterer wurde am Samstag nach zehn Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen und als Leiter des Helferkreises feierlich verabschiedet. Über das Fest sagte Bäder: „Das ist ein tolles Zeichen!“



Die Helferkreise erhielten viel Lob vonseiten der Flüchtlinge, ebenso wie Wörishofens Helferkreis-Koordinator Bernd Zimmermann, der sich beispielsweise intensiv um Job- und Wohnungsvermittlung kümmert. „Ich habe sehr viele neue Freunde in Bad Wörishofen gefunden“, sagte Zimmermann an die Ukrainer gerichtet. Während auf persönlicher Ebene also viel Engagement und Vertrauen vorhanden ist, sehen die Helferkreise unter anderem Potenzial beim Thema Deutschkurse. In Türkheim beispielsweise war dieser nur auf Eigeninitiative und damit (vorerst) auf Kosten der Gemeinde zustande gekommen.



Sie erklärten sich gerne bereit, bei der Durchführung des Integrations-Sommerfestes zu helfen: Konstruktionsbüro-Ausbildungsleiterin Ramona Längst (hinten v. links), Julian Lenuweit, Sebastian Kiehl, Fabian Sturm und Manuel Bestler sowie (vorne v. links) Lisa Wißmiller, Daniela Huber, Selina Becher und Jakob Hermann. © Tobisch

Der Firma Glass ging es an diesem Tag vor allem um Integration und darum, die Menschen zusammenzubringen. „Gerade die Kinder sollen viel Spaß haben und alles andere vergessen können“, so Glass. So haben ein Mitarbeiterteam um Elisabeth Bichler, Holger Reimer und Ramona Längst ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das sie vor Ort gemeinsam mit acht Auszubildenden (die freiwillig ihren Samstag opferten) souverän stemmten. Fünf Stunden lang konnten die Ukrainer – egal ob jung oder alt – Tischtennis spielen oder ihr Glück an der Torwand der JFG Wertachtal bzw. dem Eishockeytor des EV Bad Wörishofen versuchen. Die Johanniter waren mit einer Erste-Hilfe-Station vor Ort. Und besonders für Kinder vorgesehen waren die Hüpfburg und ein kleines Becken, aus dem es mit einer Angel ein buntes, schwimmendes Einhorn herauszufischen galt.

An den vielen freudigen Gesichtern der Kinder war zweifellos abzulesen, dass die Firma Glass ihr Ziel eines „unbeschwerten Tages“ für die Flüchtlinge erreicht hat. Damit wolle man auch Inspiration für andere Unternehmen sein, einen Beitrag zur Integration zu leisten, erklärte Dieter Glass. Warum das Schicksal der Ukrainer dem Firmenchef besonders nahegeht? Noch heute könne er sich ganz genau dran erinnern, wie nach dem Zweiten Weltkrieg seine Heimatstadt „Augsburg in Schutt und Asche lag“, sagt Glass. „Mich belastet dieser Krieg in der Ukraine auch ganz persönlich.“ Mit dem Sommerfest wolle er deshalb den ukrainischen Familien und besonders den Kindern eine Freude machen.