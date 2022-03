Neu: Hotline für Fragen zum Thema Ukraine-Flüchtlinge

Das Landratsamt Unterallgäu richtet eine Hotline für Fragen zum Thema Ukraine-Flüchtlinge ein. © Panthermedia

Unterallgäu. Für Fragen rund ums Thema Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Landratsamt Unterallgäu eine Hotline eingerichtet. Sowohl Geflüchtete als auch Helfer und Helferinnen sowie Bürger und Bürgerinnen können sich ab sofort an die Hotline wenden.

Unter Tel. 08261 995-8008 werden Fragen beantwortet. Die Hotline berät montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landratsamts beantworten die Fragen so weit wie möglich und vermitteln bei Bedarf an die richtige Stelle.

Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass aufgrund der Dynamik des Geschehens nicht alle Fragen sofort beantwortet werden können und die Anrufenden unter Umständen auch zurückgerufen werden. Außerdem kann die Beratung derzeit nur auf Deutsch stattfinden. Informationen auf Deutsch und Englisch sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/ukraine zu finden.

wk