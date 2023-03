Das Mondlicht Open Air wird auch heuer stattfinden

Klares „Ja“ zur kulturellen Vielfalt

Mindelheim - Auf der jüngsten Haushaltsbesprechung der Stadt Mindelheim wäre das Mondlicht Open Air fast dem allgemeinen Sparkurs zum Opfer gefallen. Doch die anwesenenden Räte machten deutlich, wie wichtig das Event für die Stadt ist. Es wurde viel diskutiert.

Bereits am ersten Tag der Mindelheimer Haushaltsgespräche stellte Stadtrat Fritz Birkle fest, dass im Haushalt für 2023 kein Geld für das Mondlicht Open Air eingestellt worden war. Bürgermeister Dr. Stephan Winter erklärte, dass man sich innerhalb der Verwaltung darauf geeinigt hatte, wegen des Frundsbergfestes heuer auf das beliebte Klassik-Open-Air zu verzichten.



Man wolle auch hier ein Zeichen des Sparkurses setzen und der Bauhof sei mit der Organisation rund ums Frundsbergfest ohnehin schon gut ausgelastet, so Winter. Auch der Veranstalter habe dafür Verständnis signalisiert. Dieses blieb bei den meisten Räten allerdings aus, denn für sie gehört das Mondlicht-Open-Air, wie sich im Verlauf der Diskussion zeigte, zur kulturellen DNA Mindelheims.



Im vergangenen Jahr kostete die Veranstaltung insgesamt 52.000 Euro. Davon konnte die Stadt circa 10.000 Euro über das erstmals erhobene Eintrittsgeld von zwei Euro pro Person wieder reinholen; 7.000 Euro wurden von Sponsoren finanziert, sodass die Stadt 35.000 Euro selbst tragen musste.



Räte diskutieren kontrovers

Stefan Drexel (FW) bedauerte die Überlegungen der Stadtverwaltung sehr: „Es waren 8.000 Besucher im letzten Jahr. Wir sind eine Stadt der Kultur und ohne das Mondlicht Open Air ginge etwas verloren.“ Auch Christoph Walter (CSU) sah hier emotionalen Sprengstoff: „Es ist schwierig, dem Bürger etwas Gewohntes zu entziehen.“ Mit Verweis auf den schrumpfenden Vermögenshaushalt argumentierte Winter: „Sparen ist immer mit Einschnitten verbunden.“



Ursula Kiefersauer (MBG) fand, dass hier am falschen Ende gespart werde. „Die Stadt vermarktet sich auch durch die Veranstaltungen, die in ihr stattfinden“, lautete ihre Argumentation. Das Mondlicht Open Air habe eine überregionale Reichweite.



Peter Miller (ÖDP) hingegen fand die Idee des Frundsbergfest bedingten Aussetzens gut. „Wir können das nicht weiter für lau anbieten. Entweder wir setzen alle drei Jahre aus oder wir erhöhen den Eintritt“, war sein Vorschlag. Walter griff den Aspekt des Eintritts auf: „Wir haben eine Bombenmusik und verlangen dafür eine Zwickel. Sogar eine Halbe Bier kostet mehr“, gab er zu bedenken.



Josef Doll indes lehnte das Open Air im Frundsbergjahr entschieden ab. „Wir brauchen keine zwei Leuchtturmprojekte“, so Doll, der angesichts des schmalen Vermögenshaushalts keine Wohltaten an die Bevölkerung verteilen würde, nur um den Leuten zu gefallen.

Salomonisch gelöst

Der Rathauschef wollte weder den Eindruck entstehen lassen, der Bauhof drücke sich vor Mehrarbeit – was definitiv nicht der Fall sei –, noch wollte er, dass die Räte sich unnötig verkopfen oder es am Ende zu einer „Kampfabstimmung“ kommt. Winter machte einen salomonischen Vorschlag: „Man kann aus zwei Euro auch vier machen und auf das Feuerwerk verzichten.“ Bis auf zwei der anwesenden Räte (Doll und Salger) konnten sich alle für den Vorschlag des Rathauschefs erwärmen und stimmten dafür. Es wird also auch im Frundsbergfestjahr ein Mondlicht Open Air geben –allerdings mit höherem Eintritt.