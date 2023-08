Das Pfeifen am Bahnübergang: Keine Mehrheit im Wörishofer Stadtrat für Provisorium

Details bleiben ungeklärt

Bad Wörishofen – Gut drei Jahre, nachdem das Thema Lokpfeifen schon im Bürgermeisterwahlkampf eine Rolle spielte, ist eine Lösung des Problems in Bad Wörishofen an der offenbar mangelhaften Vorbereitung durch Verwaltung und Bürgermeister gescheitert. In der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause sollte über das „Vorgehen am unbeschrankten Bahnübergang an der Eishalle inklusive außerplanmäßiger Ausgabe“ beraten werden, also über die Sperrung des Übergangs für jedweden Verkehr inklusive der Finanzierung der Maßnahme.

Angesichts zahlreicher ungeklärter und unbeantworteter Fragen verweigerten die Stadträte aber ihre Zustimmung zur „dringlichen“ Entscheidung.



Seitdem die Deutsche Bahn die Kneippstadt mit neueren Zügen anfährt, versichern die Anwohner Bad Wörishofens, habe sich das Problem mit den Lokpfeifen massiv verschlimmert. Um ihren Schlaf gebracht sehen sich dabei nicht nur die unmittelbaren Anrainer der Bahnstrecke, sondern auch andere Kneippstädter Bürger reißt das laute Warnsignal der Schienenfahrzeuge so manch einen aus Morpheus’ Armen und stört massiv die Erholung suchenden Kurgäste. So zumindest konnte man es der einen oder anderen Einlassung zum Thema, auch seitens der Stadträte – O-Ton: „Pfeifen ist für einen Kurort unwürdig“– vernehmen.

Auch die Deutsche Bahn AG kennt das „Problem“, ist aber zu keiner kurzfristigen Lösung in der Lage und würde „fünf bis acht Jahre Vorlaufzeit“ benötigen, wie Vertreter der Verwaltung die Verantwortlichen zitierten. Sprich, erst Ende des Jahrzehnts würde man sich mit dem vorliegenden Fall befassen können oder wollen, um danach womöglich nochmal solange für die Umsetzung einer Lösung zu brauchen. So sahen die Verantwortlichen im Rathaus nur eine Alternative, nämlich die Sperrung des Bahnübergangs und die Umleitung allen Verkehrs teils über Feldwege, in großem Bogen um den bisherigen Bahnübergang herum.



Kein Bahnübergang, kein Lokpfeifen

Nur wenn dieser gesperrt ist, müssten die Schienenfahrzeuge ihr Kommen nicht mehr durch Pfeifen ankündigen und müssten auch nicht länger tausende Tonnen Diesel pro Jahr durch Abbremsen und Wiederanfahren am Bahnübergang vergeuden, wie es seitens des Bund Naturschutz heißt. Die Kosten für diesen Eingriff, eine rund 25 Meter lange Sperre auf beiden Seiten der Bahnstrecke sowie die Ertüchtigung der Feldwege, auf denen etwa die Autofahrer den Wertstoffhof ansteuern sollen, bezifferte Stadtbaumeister Roland Klier mit rund 70.000 Euro; eine außerplanmäßige Ausgabe, die so nicht im Haushalt vorgesehen ist und für die man dafür Sicherungsmaßnahmen an einer oder mehrerer Brücken einsparen wollte.

Um dem Ganzen noch eine gewisse Dringlichkeit zu verleihen, erklärte Klier, dass man (für heuer) nur noch jetzt handeln könne, brauche es doch passable Temperaturen für das Aufbringen der Asphaltdecke.



Die Baufirmen, mit denen man gesprochen hatte, hätten dafür die Zeit Ende August eingeplant, so Klier, danach sei es heuer nicht mehr möglich. Bislang nicht gesprochen hatte die Verwaltung allerdings mit den unmittelbar Betroffenen, nämlich mit den Landwirten, über deren Feldwege die Umleitung hätte stattfinden sollen und die vom zunehmenden Verkehr auf den schmalen Wegen am meisten betroffen wären. Zuletzt hatte der Bürgermeister mit ihnen genau zehn Monate zuvor geredet, allerdings nicht über die im Raume stehende Umleitungsvariante. Zur Stadtratssitzung waren neben „betroffenen Bürgern“ auch Vertreter des Bund Naturschutz gekommen, die seinerzeit das Thema zum Wahlkampfthema gemacht hatten, aber auch Landwirte. Und diese gaben über die Stadträte ihr Missfallen weiter.

Kommunikatives Desaster

Doch auch unabhängig davon waren die Stadträte mit dem Vorgehen der Verwaltung nicht einverstanden. Weder hatte man sie frühzeitig informiert, wie Thomas Vögele (FW) monierte und den Bürgermeister auch dafür kritisierte, dass dieser mit den Medien rede anstatt mit den Räten. Auch hatte man offenkundig die Strecke und die Gefahrenquellen nicht richtig begutachtet. So sah Vögele allein in der Unterführung der Staatsstraße 2025, die Teil der Umleitungsstrecke werden sollte, Probleme. Und nicht nur er kritisierte, dass eine 25 Meter lange Absperrung des bisherigen Bahnüberganges nicht ausreichend sei und Radler wie Fußgänger nur dazu animiere, die Absperrung zu umgehen. Auf Luftbildern erkenne man, wie die Menschen den nächsten Bahnübergang (Irsinger Straße) umgehen, um vom Stadionring auf die Türkheimer Straße zu gelangen und dabei verbotenerweise die Gleise überschritten.



Auch hatte man die Polizei im Vorfeld nicht hinzugezogen, wie Konrad Hölzle (CSU) durch mehrmaliges und energisches Nachfragen herausgefunden hatte. Der Bahnübergang am Eisstadion ist übrigens Teil des Radpilgerweges Jakobsweg-Ost und hier die erste Etappe von Siebnach nach Bad Wörishofen und so in sämtlichen Karten mit ebendiesem Verlauf verzeichnet.



Ferner kritisierten die Räte, dass man hier auf Kosten der Sicherheit bei den Brücken spare, während man 70.000 Euro für ein Provisorium ausgebe, bei dem man nicht sagen könne, ob es nicht aufgrund der Umstände dann zu einer „Dauerlösung“ werde. Während Stefan Welzel versuchte, die zu treffende Güterabwägung zu rechtfertigen, stellte Roland Klier fest, dass er die vorgetragenen Punkte zur Kenntnis genommen habe und der Forderung der Räte entsprechend diese abarbeiten wolle.



Schlussendlich wurde für eine Vertagung des Beschlusses gestimmt, wobei mit den zuständigen Stellen bei der Bahn noch gesprochen werden soll. Zudem soll es eine Verkehrsregelung geben und der Rat der Polizei soll ebenfalls eingeholt werden.