DAV Mindelheim weiht Boulderpilz und Campusboard ein

Teilen

Boulderpilz eingeweiht: Mit einem Showbouldern zeigten Mitglieder des DAV Krumbach, was an dem Boulderpilz alles möglich ist. © Wiethaler

Mindelheim - Die Kletteranlage sei ein „wesentlicher Bestandteil“ der Sektion, erklärte der erste Vorstandsvorsitzende Gerhard Groos.

Als die Anlage 1994/95 entstand, sei sie ein „Novum“ und die erste dieser Art in der Region gewesen, so Groos bei der Einweihung. Dass die Sektion damals den richtigen Riecher gehabt hat, zeigte sich in den Folgejahren. Dann sei ein „regelrechter Boom“ ausgebrochen. Man sei „schon stolz“, dass die Sektion dies rechtzeitig erkannt habe.



Und auch jetzt greift die Sektion einen Trend auf: Bouldern. Dabei wird in Absprunghöhe ohne Gurt und Sicherungsseil geklettert. Innerhalb der Anlage ist dies nun an dem frisch eingeweihten Boulderpilz möglich. Hier könnten sich Kletterbegeisterte austoben, freute sich Groos. Wer fällt, landet sicher auf einer Weichbodenmatte. „Da passiert nix“, erklärte Gross. Ebenfalls neu ist das von der Wagner Möbel Manufaktur gesponserte Campusboard, an dem Krafttraining möglich ist.

Erster Vorstandsvorsitzender Gerhard Groos nutzte die Einweihung auch dazu, sich bei den privaten Spendern, Sponsoren und Ehrenamtlichen zu bedanken. Mit deren Unterstützung wurde der Boulderpilz in Eigenregie errichtet. 6.500 Euro kamen bei einer Crowdfunding Aktion zusammen, bei der die Genossenschaftsbank Unterallgäu jede Spende mit maximal bis zu 100 Euro unterstützte, wie Kletteranlagenreferent Georg Zimmermann erklärte. Mit dem Geld wurden spezielle Griffe angeschafft.



Neben dem Boulderpilz und dem Campusboard für Krafttraining gibt es innerhalb der Anlage einen Kletterturm und eine Spraywall, an der das Klettern geübt werden kann. Für das Seilklettern am Turm benötigt man einen Partner, der sichert. Wer alleine auf die Anlage kommt, kann eine der beiden Selbstsicherungsanlagen nutzen.



Die Anlage ist für alle zugänglich, eine Mitgliedschaft beim DAV ist nicht notwendig. Einzig eine Eintrittskarte wird gebraucht. Aktuell ist diese in der Geschäftsstelle der Sektion sowie bei den Tankstellen Esso und Aral in Mindelheim erhältlich. Bald soll es laut Zimmermann auch möglich sein, die Karten online über die Internetseite der Mindelheimer DAV-Sektion zu beziehen.



Was an dem Boulderpilz alles möglich ist, zeigten Aktive des DAV Krumbach, unter anderem war der Bayerische Jugendmeister dabei, bei einem Showbouldern. Außerdem führten die Routenschreiber des Mindelheimer DAV Georg Zimmermann und Angelika Stehr eine Notfallübung vor. Dabei wurde gezeigt, wie ein Kletterer bei einer Ohnmacht wieder sicher auf den Boden gebracht werden kann.