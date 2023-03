Unterallgäu: Der ASM lädt Blasmusiker zum Mitmachen beim Projekt-Orchester ein

Das Projekt-Orchester des ASM war bereits im letzten Jahr ein voller Erfolg. Nun werden wieder Mitstreiter gesucht. © ASM

Unterallgäu – Der Allgäu-Schwäbische Musikbund e. V. (ASM) macht auf sein geplantes Projekt-Orchester aufmerksam, zu dem alle Blasmusiker im Alter von elf bis 15 Jahren eingeladen sind, die Freude am gemeinsamen Musizieren haben.

Zur Einstudierung des geplanten Konzertprogramms wird es eine Probenwoche geben, die von 31. Juli bis zum 3. August im Gasthof Stern im Rammingen stattfinden wird. Das Konzert selbst ist dann am 4. August in der Turnhalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim. Die Notenverteilung sowie die Anspielprobe erfolgen am Sonntag, 9. Juli. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Auf die Teilnehmer wartet ein buntes Rahmenprogramm mit einem kostenlosen Besuch im Skyline Park und einer Grillparty mit Blasmusik und DJ, „denn es soll nicht nur das gemeinsame Musizieren im Vordergrund stehen, sondern auch die Gemeinschaft“, so Bezirksjugendleiterin Michaela Simon.

Wer mitmacht, habe ferner die Möglichkeit, sich musikalisch und auf dem eigenen Instrument weiterzuentwickeln, neue Stilrichtungen und Stücke kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Dies seien die Hauptziele des ASM, verrät Simon.



„Im Jahr 2022 haben wir das Projekt nach der Corona-Pause mit einem neuen Konzept neu gestartet. Es war ein voller Erfolg, da sich knapp 130 Musikern gemeldet haben. Diese Größe möchten wir natürlich wieder erreichen“, so Simon. Der ASM freut sich auch über etwaige Sponsoren.



Nähere Informationen gibt es unter bezirksjugendleitung@asm10.de. Die Anmeldung soll bis zum 21. Mai 2023 über die Homepage des ASM unter https://www.asm10.de/projekte/youngstars erfolgen.

wk/ms