Unterallgäu: Der Durahansl ziert wieder den Eingang des Landratsamts

Teilen

Der Durahansl ziert in Mindelheim nicht nur das Obere Tor, sondern jetzt auch wieder den Eingang des Landratsamts. © Büchele

Unterallgäu - In Mindelheim kennt ihn wohl jeder, den Durahansl. Nun ziert der nicht nur das Obere Tor in Mindelheim, sondern seit Gumpigen Donnerstag auch wieder den Haupteingang des Landratsamts Unterallgäu

Landrat Alex Eder hatte diese Tradition 2022 erstmals wieder aufgegriffen und auch heuer fortgesetzt. Die Mindelonia ließ es sich nicht nehmen, dem Hansl einen Besuch abzustatten.

Erworben hat der Landkreis den Durahansl 1996. Wie der Kreischronik zu entnehmen ist, hatte ein Sturm im Jahr 1994 dem Durahansl am Oberen Tor arg zugesetzt. Der Landkreis - damals unter Landrat Dr. Hermann Haisch - erwarb die Reste der Turmfigur. Am 15. Februar 1996 thronte der Durahansl erstmals am Südeingang des Landratsamts, heißt es in der Chronik.

wk