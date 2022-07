Der „Getriebe-Flüsterer“ in Türkheim erklärt, warum auch Getriebe Pflege brauchen

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

DonSimon alias Simon Bräuchle wird über deutsche Grenzen hinaus als „Getriebe-Flüsterer“ gehandelt. Vor ihm liegt ein komplett zerlegtes Automatik-Getriebe. © Springer-Restle

Türkheim – Hand aufs Herz: Welcher Autofahrer schert sich viel um sein Getriebe, wenn es nicht gerade einer Reparatur bedarf? Dabei sollte dieses „wichtige Organ“ regelmäßig gewartet werden, sonst könnten teure Instandsetzungen drohen. Die wenigen Menschen, die dies beherzigen, kommen zu DonSimon, der im wirklichen Leben Simon Bräuchle heißt. Er hat in Deutschland nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal als Getriebe-Flüsterer, sondern auch zu hundert Prozent zufriedene Kunden. Der Wochen KURIER hat ihn in Türkheim in seiner Werkstatt besucht.

Seit 2019 hat der in Görisried lebende Diplomingenieur für Maschinenbau und Fahrzeugtechnik seine Werkstatt nun in Türkheim. Davor hat er in Stuttgart gelebt und bei der Firma Stihl gearbeitet. Doch irgendwann reizten ihn Automotoren mehr als die von Kettensägen, zumal Bräuchle in seiner Freizeit schon immer gern an Autos herumgeschraubt hat. Doch woher kommt seine Faszination für Getriebe? Eigentlich aus einer Not. Als Student konnte er sich die notwendige Ölauffrischung seines Getriebes nicht wirklich leisten. Deshalb legte er selbst Hand an. „Ich habe fast einen ganzen Tag gebraucht und sah aus wie Sau!“, erinnert sich der 40-Jährige, der sich seinerzeit schwor, das nie wieder zu machen. Doch wirklich losließ ihn das Thema nie.

Der Otto-Normal-Verbraucher mag sich an dieser Stelle fragen, warum ein Getriebe überhaupt gewartet werden muss.



Warum müssen Getriebe gereinigt werden?

DonSimon erklärt, dass die Automobilhersteller suggerieren, ein Getriebe lebe ewig. Die Getriebehersteller hingegen verweisen sehr explizit auf die Notwendigkeit einer Wartung nach 80.000 - 120.000 Kilometern. Auch er hält das für sinnvoll und erklärt warum:



Das Öl im Getriebe ist nicht nur ein Schmiermittel, sondern enthält wichtige Schutzstoffe (Additive), die das Getriebe vor Verschleiß schützen, sodass das Getriebe unter jeder Temperaturbedingung einwandfrei funktioniert. Doch die Additive verbrauchen sich nach einer Weile, ähnlich wie die Duftstoffe eines Parfums irgendwann verpuffen. Dies führt dazu, dass die Wirkungsfähigkeit des Öls nachlässt, was zu einem Verschleiß im Getriebe und im schlimmsten Fall zum Getriebeschaden führen kann. So können sich Lager und Führungen abnutzen, da ohne die Schutzwirkung mehr Reibung entsteht und es zu Metallverschleiß kommt. „Das ist wie, wenn die Bremsbeläge abgefahren sind. Dann reibt auch Metall auf Metall“, veranschaulicht der Profi.



Bräuchle hat sich auf Automatik-Getriebe konzentriert und seine Wartungsverfahren im Laufe der Jahre optimiert. Für die vollständige Getriebereinigung unter Einhaltung aller Herstellervorgaben benötigt er ungefähr eine Stunde. Dies grenzt in der Fachwelt an ein Wunder, denn ein Getriebe muss eine bestimmte Temperatur haben, um befüllt werden zu können. „Wir haben den Reinigungsprozess optimiert und da sind wir schon stolz drauf“, gesteht Bräuchle.



Der Ingenieur hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als Getriebe-Flüsterer aufgebaut. Auf dem Hof seiner Werkstatt in Türk­heim stehen Autos aus Liechtenstein, Frankreich, den Niederlanden. Seine Google-Bewertung liegt bei 5 Sternen mit knapp 500 zufriedenen Kunden.



Maximale Transparenz: Kunden dürfen zuschauen

Normalerweise hat der Kunde keinen Einblick in die Arbeit in den Werkstätten. Bei DonSimon ist das anders. „Wir wollen keine Black Box, bei der niemand sieht, was drin ist; wir wollen eine aus Plexiglas“, so Bräuchle. Die Kunden können bei der Wartung ihres Autos zugucken oder in der bequemen Sofaecke Platz nehmen. „Die Leute sind nicht nur Kunden, sondern Gäste“, erklärt Bräuchle. Die Wohnzimmeratmosphäre war ihm wichtig. Unter den Sofas hat er einen Holzboden verlegen lassen und gesteht: „In meinem Wohnzimmer liegt der gleiche.“

In der Werkstatt von DonSimon alias Simon Bräuchle (links) werden Kunden wie Gäste behandelt und dürfen bei der Getriebereinigung zusehen. Bräuchles Angestellter Fabian Amberger (rechts) hat auch seine Begeisterung für Getriebe entdeckt. © Springer-Restle

In seiner wenigen Freizeit trainiert Bräuchle zwei Leichtathletikgruppen in Marktoberdorf an drei Tagen die Woche. Er selbst wurde jüngst Allgäuer Meister im Weitsprung und Zweiter bei den Schwäbischen Meisterschaften. Den Spitznamen DonSimon hat Bräuchle seinerzeit übrigens von seinen Leichtathletikkollegen bekommen.



Und was macht er sonst? „Ich denke Tag und Nacht an Getriebe“, gesteht er und verweist auf die USA, wo es viel mehr Fachwissen zu Automatikgetrieben gibt als hierzulande. Bräuchle liest regelmäßig viel amerikanische Fachliteratur. Sein Mitarbeiter, Fabian Amberger, bestätigt die Passion seines Chefs: „Manchmal schickt er mir mitten in der Nacht Sprachnachrichten, wenn er wieder eine Idee hat.“ Amberger hatte die Werkstatt zuvor mit ein paar Kumpels betrieben, aber nur nebenberuflich. Als die Freunde zum Studieren wegzogen, suchte er einen Nachfolger. So lernte er DonSimon kennen, der die Begeisterung für Getriebe auch in ihm weckte. Amberger arbeitet seither Vollzeit in Don Simons Werkstatt.

Kompetenzzentrum in Kammlach?

Der Getriebe-Flüsterer wird heuer zum ersten Mal einen siebenstelligen Umsatz machen. Aufgrund des Trends zu Elektroautos will Bräuchle dennoch für die Zukunft vorsorgen. Zwar dauere es noch eine Weile, bis Autos mit Verbrennungsmotoren und damit auch Getriebe ausgedient haben, doch Bräuchle möchte zeitnah eine zweite Werkstatt in Kammlach eröffnen, die neben Getriebeinstandsetzungen auch Reparaturen an E-Autos durchführen kann. Das Gebäude ist bereits gefunden, doch es gibt noch baurechtliche Dinge mit der Gemeinde zu klären. Bräuchle träumt von einem Kompetenzzentrum für Getriebe.



Es bleibt spannend, welche Sprünge der Getriebe-Flüsterer und Allgäuer Meister im Weitsprung beruflich noch machen wird.