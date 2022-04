Türkheimer Helferkreis für Ukrainer re-aktiviert

Wie und wo können die geflüchteten Menschen aus der Ukraine Deutsch lernen? Wie kommen sie an Kleidung? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Türkheimer Helferkreis. © Panthermedia

Türkheim – Die Ereignisse, vor allem das Versagen der Bundespolitik, von 2015 in der Flüchtlingssituation wiederholen sich. Erneut müssen ehrenamtliche Helfer einspringen, wie man den Worten seitens des Türkheimer Helferkreises entnehmen konnte. Wieder einmal sind die Erstaufnahmeeinrichtungen, derzeit in Augsburg, vollkommen überlastet und die Verantwortung wird auf Landkreise und Kommunen abgewälzt.

Der Brief des Unterallgäuer Landrates Alex Eder, in dem die Kommunen aufgefordert wurden, vor allem Unterkünfte zu benennen bzw. wohl noch eher, fertige Konzepte zu liefern, war wohl nur ein erster Vorgeschmack. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war das Thema Flüchtlinge aus der Ukraine dem Bürgermeister ein eigener Punkt in der Tagesordnung wert. Während in Berlin etwa die Koordination der Maßnahmen und die Registrierung der ankommenden Menschen anscheinend aufgegeben wurde angesichts der vielen Flüchtlinge, versucht man in Bad Wörishofen zumindest seitens des Einwohnermeldeamtes bzw. Sozial- und Ausländeramtes einen gewissen Überblick zu behalten, auch mit Blick auf Hilfsgelder und weitere Zahlungen.



Derzeit seien um die 200 Personen bereits privat oder selbst­organisiert untergebracht worden, sagte Christian Kähler weiter. Hier gelte es, den Überblick zu behalten und die Menschen namentlich im Rathaus zu melden. Nachdem die Ankommenden aber nicht allzu lange in der Flüchtlingsunterkunft bzw. dem Impfzentrum verbleiben sollen, sei man auf der Suche nach Unterkünften. Entsprechende Unterkünfte können beispielsweise dem Landratsamt direkt gemeldet werden, wusste Kähler.



Gemeinden müssen helfen

Dort allerdings sei man angesichts der Flut an Informationen scheinbar auf die Hilfe der Gemeinden angewiesen, insbesondere wieder der ehrenamtlichen Helfer. Deswegen wolle er, erklärte Kähler, den Helferkreis um Myriam Erhardt reaktivieren und gab der Gemeinderätin das Wort. Derzeit, so Erhardt, laufe das „auf Zuruf“. Sie bekomme etwa die Mitteilung, dass Flüchtlinge angekommen seien und veranlasse das weitere. Etwa die „Beschulung“ der Kinder, auch die Erwachsenen sollen, nachdem sie automatisch die Arbeitserlaubnis erhalten, Deutsch lernen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren.



Deutschkurse für Ukrainer?

Doch hier würden die Probleme beginnen. „Es ist, als wär es noch nie gewesen“, sagte Erhardt wörtlich. „Hoi, die wollen Deutsch lernen“. Und so schnell werde man, von offizieller Seite, keine Deutschkurse auf die Beine stellen können. „Das werden die Ehrenamtlichen machen“, brachte Erhardt in einem Satz das Versagen der Politik(er) aller Fraktionen auf den Punkt. Es sei wie 2015, vor allem aber sei es nicht möglich, einfache Lösungen zu finden.



Ein anderes Problem zeichnet sich bei der Kinderbetreuung der Untersechsjährigen ab, es gibt schlicht nicht genug Kindergartenplätze in Türkheim. Es gebe weder von der Regierung noch vom Landratsamt diesbezüglich Auskünfte, wie man hier verfahren solle, kritisierte Erhardt die aktuelle Situation. Man sei dabei, alte Kontakte zu nutzen, reaktiviere die Lehrer, die auch bereit seien, wieder zu helfen. Allerdings laufe alles wieder auf ehrenamtlicher Basis und deshalb auch bitte sie die Gemeinde um eine finanzielle Unterstützung, die seitens der Rathausführung auch zugesagt wurde. Nicht nur soll Myriam Erhardt für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten, weiterhin soll es einen Betrag geben, der für den Anfang die Arbeit erleichtern soll, wie Franz Haugg vorschlug.

Kleidung für Flüchtlinge?

Unter anderem geht es auch darum, dass sie die Menschen mit dem Nötigsten versorgen können und etwa Kleidung bei der „aktion Hoffnung“ in Ettringen kaufen können. Erhardt machte klar, dass die Menschen zwar arbeiten, noch eher aber wieder in die Heimat zurückkehren wollten. Das aber könne dauern und das nicht nur drei Wochen. Aussagen, für die es seitens ihrer Ratskollegen Lob und Zuspruch gab. Ihre Fraktionskollegin, Michaela Vaitl-Scherer, wies auf die teilweise Überforderung der Helfer angesichts der momentanen Flüchtlingskrise und der nach wie vor hochgehaltenen „Ausnahmesituation Corona“ hin. Das sei für alle mittlerweile zu viel.



Peter Ostler regte einen „Pool“ mit 20.000 Euro an, damit man nicht wegen kleinsten Beträgen feilschen müsse und Christian Kähler erklärte, dass, „was wir brauchen, werden wir bekommen“. Er persönlich werde alle auf dem Laufenden halten und informieren. Und: „Am Geld wird es nicht scheitern.“