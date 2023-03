Der Kreishaushalt Unterallgäu überschreitet die 200-Millionen-Euro-Marke

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Der Kreishaushalt des Unterallgäus 2023 ist nun unter Dach und Fach. Insgesamt waren die Kreistagsfraktionen bis auf eine relativ zufrieden und konnten ihre Zustimmung erteilen. © wk

Unterallgäu - Am Montag vor zwei Wochen stellte Kreiskämmerer Sebastian Seefried den Kreisräten den Haushalt für das laufende Jahr vor. Obgleich alle Fraktionen die Arbeit des Kämmerers lobten, hatten sie hinsichtlich der Ausgaben unterschiedliche Prioritäten, die sie in ihren Rednerbeiträgen kundtaten.

„Die Rücklage ist nicht sehr hoch; das finanzielle Polster des Landkreises ist dünn.“ – Mit diesen Worten eröffnete Seefried seine Ausführungen und setzte den weniger erfreulichen Nachrichten gleich eine positive entgegen, die die Unterallgäuer Kommunen glücklich stimmen dürfte: Die Kreisumlage wurde für 2023 nicht erhöht.



Die schlechte Nachricht: 2024 muss die Kreisumlage mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder angehoben werden. Dies hat verschiedene Gründe. Insgesamt steigen die Ausgaben schneller und höher als die Einnahmen. Insbesondere in der Jugendhilfe gibt es „Steigerungsraten von einer Million Euro plus X“, so Seefried. Das sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Ausgaben für Lehrerpersonal für die Landkreis eigenen Schulen sind nicht unerheblich: 15,61 Millionen Euro. Das Sozialamt koste 35 Prozent mehr als im Vorjahr und bei den Kliniken bestehe derzeit eine Unterdeckung von 8,3 Millionen Euro. „Das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit mehr werden“, ist Seefried überzeugt.



Landrat Alex Eder verwies auf die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage. „Wir haben kaum Entscheidungsspielraum. Es war ein Kraftakt der Kämmerei, dass wir so gut abschneiden.“



Der Kreishaushalt im Überblick

• Die Steuereinnahmen der Gemeinden stiegen 2022 um drei Prozent auf 214,7 Millionen Euro (2021: 208,5 Millionen Euro).



• Die Umlagekraft des Landkreises im Jahr 2023 stieg um fünf Prozent auf 1.468 Euro je Einwohner beziehungsweise auf rund 217 Millionen Euro (2022: 206,7 Millionen Euro). Damit belegt das Unterallgäu unter den zehn Landkreisen in Schwaben den dritten Platz.



• Der Verwaltungshaushalt des Landkreises sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 183,5 Millionen Euro vor (2022: 170,7 Millionen Euro). Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 25,8 Millionen (2022: 25,5 Millionen Euro) eingeplant - rund 23 Millionen Euro (2022: 22,1 Millionen Euro) davon für Investitionen. Der Gesamthaushalt hat damit ein Volumen von 209,3 Millionen Euro (2022: 196,2 Millionen Euro).



• Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis 2023 vom Freistaat Bayern erhält, betragen 21,9 Millionen Euro (2022: 19,9 Millionen Euro).



• Die Verschuldung im Kernhaushalt steigt 2023 voraussichtlich um 1,1 Millionen Euro auf 6,1 Millionen Euro.



• Aus der Allgemeinen Rücklage sollen 334.500 Euro entnommen werden. Damit sinkt diese voraussichtlich auf 3,86 Millionen Euro.



• Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt unverändert bei 44,9 Prozent. Damit nimmt der Landkreis 97,4 Millionen Euro von den Gemeinden ein (2022: 92,8 Millionen Euro), wovon er jedoch etwas mehr als die Hälfte an den Bezirk Schwaben abführen muss.



• Die Bezirksumlage steigt auf 49,3 Millionen Euro (2022: 47,3 Millionen Euro). Der Hebesatz sinkt auf 22,7 Prozent.



Lob und Tadel der Kreistag-Fraktionen

In einer Angelegenheit waren sich die Fraktionen einig: Sie lobten die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kreiskämmerer.



Mehr Personal, schlechterer Service

Die CSU-Fraktion, vertreten vom Vorsitzenden Andreas Tschugg, steht nach eigener Aussage hinter jedem Euro, der für Gesundheit und Bildung ausgegeben wird, sind sie doch „das wertvollste, was wir unseren Bürgern zulassen kommen können“, so Tschugg. „Spannend“ findet die CSU, dass bei mehr Personal und viel investiertem Geld für Digitalisierung die Kundenzufriedenheit trotzdem sinke.“ Tschugg spielte auf die langen Wartezeiten in der Führerscheinstelle, der Bauverwaltung und der Abfallwirtschaft an und befand: „Die Antwort kann hier sicher nicht immer noch mehr Personal sein.“ Eine mögliche Verschuldung des Landkreises zum Grunderwerb, konkret für die Berufsschule in Mindelheim, sieht die CSU positiv. Positiv war auch das Gesamtfazit: „Ich bin mir sicher, dass wir unseren wunderschönen Landkreis aktuell absolut im Griff haben“, so Tschugg.

Nicht nur Zielzustände beschreiben

Dr. Reinhold Bäßler (FW) war es wichtig, zu betonen, „dass wir im Haushalt 2023 zwar über gewichtige Zahlen und Geld reden – im Kontext des Kriegsgeschehens aber eben auch nur über Zahlen und Geld.“ Bei der politischen Arbeit fällt den Freien Wählern auf, dass „bei manchen Anträgen die größte Anstrengung des Antragsstellers darin besteht, Zeitungsmeldungen zu erzeugen“ und bei manchen Anträgen nur Zielzustände eingefordert würden. Die Freien Wähler wünschen sich künftig jedoch auch Hinweise darauf, wie die Ziele erreicht werden sollen, wer die Arbeit macht und wer die Kosten trägt. Zu bedenken gegeben wurde auch, dass die allgemeine Rücklage (lt. Planung 2023: 3,86 Millionen Euro) im Vergleich zum wachsenden Gesamthaushalt eher gering sie und die Kaufkraft über die Jahre infolge der Inflation schwinde.



Verwaltung nicht kooperativ genug

Die Grünen/Bündnis 90 machten deutlich, dass sie trotz diverser Bemühungen (neue Radwegverbindungen, geplante PV auf dem Dach des Landratsamtes, Studie zur Staudenbahn) mehrheitlich nicht hinter dem Haushalt stehen. Hauptkritikpunkt ist die Tatsache, dass der Haushaltsentwurf nichts Neues oder Innovatives beinhalte, so Pflügl. Die Grünen bemängelten Defizite im öffentlichen Nahverkehr. „Der Flexibus kann nicht das Ende der Fahnenstange sein“, so Daniel Pflügl. Auch die Antwort des Landkreises auf den Klimawandel reiche nicht aus. Die Straßen würden zu breit gebaut und sorgten für Flächenfraß; beim Klimaschutz 80.000 Euro eingespart zu haben, spiegle den Stellenwert des Klimaschutzes wider. Auch dass kritische Straßenkreuzung von der Verwaltung nicht als Unfallschwerpunkte eingestuft werden, stößt den Grünen auf. Verbesserungsvorschläge aus dem Gremium würden seitens der Verwaltung „wegargumentiert oder stark verwässert“, so Pflügl.



Vorteil durch Anheben der Kreisumlage

Roland Ahne (SPD) hätte eine Anhebung der Kreisumlage befürwortet, um die 8,3 Millionen Euro hohe Unterdeckung beim Klinikverbund abzufedern. „Die Kommunen schieben diesen Kostenfaktor vor sich her. Ich höre heute schon den Aufschrei, wenn wir in den nächsten Jahren die Kreisumlage deutlich erhöhen müssen“ so Ahnes Prognose.

Lösungen statt Endzeitfatalismus

Wolfgang Reitinger (AfD) sprach sich dafür aus, keine Steuergelder mehr für kulturelle Projekte auszugeben, die die traditionelle Familie und traditionelle Sexualmoral, unterminieren. In puncto ÖPNV sollen die Ziele klarer definiert werden. Wolle man in erster Linie Menschen mit Behinderungen oder ohne eigenes Fahrzeug zur Mobilität verhelfen oder den Individualverkehr reduzieren? Die AfD ruft hier zur ehrlichen und selbstkritischen Hinterfragung auf und fordert ferner stichprobenartige Kontrollen bei der Belegung der Busse. Beim Klimaschutz sollten pragmatische Lösungen verfolgt, statt Endzeitfatalismus verbreitet werden. In puncto Energie solle steuerlich nur gefördert werden, was grundlastfähig ist. Hoffnung sah Reitinger in der Nominierung von Alex Eder für die Bezirkstagswahl.



Mehr Geld für Personal

Christian Fröhlich (ÖDP) brachte seine Wertschätzung für die Arbeit des Personals im Landratsamt zum Ausdruck und bemängelte, dass die Personalkosten deutlich unter dem Bezirks- und Landesdurchschnitt liegen.

Ein „mega Haushalt!“

Jürgen Bäurle (JWU) machte es kurz und schmerzlos. Statt einer Rede hatte er ein klares Statement mitgebracht: „Wir haben keinen schwierigen Haushalt. Das ist ein „mega-Haushalt“! Schließlich investiere man bei allen Ausgaben in das Wohl der Bürger.