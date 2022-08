Kunsthandwerker Jürgen Sattler stellt seine Holzkunstwerke im Mindelheimer Salon aus

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Diese handgefertigte Bank aus Wildholz verbindet Kunst mit einem praktischen Nutzen. © Sattler

Mindelheim – Ab 6. September können im Mindelheimer Salon des Kunstvereins besondere Exponate aus Wildholz bestaunt werden, die der Kunsthandwerker Jürgen Sattler in seiner Kammlacher Werkstatt mit viel Liebe zum Detail fertigte.

Aus Ästen und Krummhölzern stellt er Möbel und Dekorstücke her. Seine Feststellung: „Wenn Menschen mit der Hand über Wildholzmöbel streichen und ihr Blick daran haften bleibt, sind sie erstaunt und interessiert.“



Vor zehn Jahren , im Oktober 2012 bemerkte er in einem Prospekt ein Buch über Wildholzmöbel von Daniel Mack. Dieses hat er sich gleich angeschafft und war – und ist es bis heute – fasziniert von der Ästhetik dieser Naturholzmöbel. Sein Wohnort war damals Konstanz und so begann er in einem kleinen Kellerabteil ohne Fenster, selbst kreativ zu werden.



Das erste Wildholzprojekt war eine Gartenliege aus Birke mit Sonnensegel. Sattler erinnert sich , dass es ihm immer schwerfiel , die Werkstatt zu verlassen und ins Wohnhaus zu wechseln, weil der Geruch von bearbeitetem Holz in der Luft lag. Nebenbei kaufte er, meistens auf Flohmärkten, altes Werkzeug wie Zieheisen , Schraubzwingen und Sägen. Die Werkzeuge aus den 1950er bis 80er Jahren waren alle sehr robust. Seine kleine Werkstatt am Bodensee entwickelte sich langsam. Die Idee und die Wildholz-Grundsteinlegung fand wurde zwar in Konstanz geboren, aber nach 25 Jahren kehrte Sattler im Jahr 2015 ins Unterallgäu zurück. Seither hat er in Kammlach eine sonnige Holzwerkstatt, die ihm genügend Freiheit für neue Ideen bietet .



Gebaut wird ohne Plan, das Grundkonzept ist zwar vorhanden, aber die Projekte entfalten sich im Laufe der Bearbeitung. Asymmetrische Konstruktionen verursachen Hingucker, so Sattler. Dies machte es für den Hobby-Künstler besonders interessant.



Wie auch bei Markus Brinker, der im Mai dieses Jahres im Salon ausstellen durfte, seien Berührungen der Exponate eine zusätzliche Bereicherung für die Sinne.



„Besetzungen“ seiner Wildholzmöbel seien deshalb willkommen. Der Laubbaum steht für inspirierende Ideen, sei es für Skulpturen, Naturholzmöbel oder Tisch und Wanddekor. Wichtig sei auch die Oberflächenendbehandlung. Ob geölt, gebeizt, lasiert oder gewachst: Alles verleihe den Hölzern die gewünschte Optik.



Die Ausstellung eröffnet am 6. September um 19 Uhr und findet bis zum 28. September jeweils dienstags und mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr im Mindelheimer Salon statt.