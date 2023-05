Markt Türkheim erhöht seine Kindergartengebühren

Von: Oliver Sommer

Um die laufenden Kosten in Türkheims Kindergarten zu decken, müssen nun die Gebühren angehoben werden. © Springer-Restle, Melanie

Türkheim - Erwartet worden war es bereits, nun hat der Marktgemeinderat vollendete Tatsachen geschaffen. Zum neuen Schuljahr im September werden die Beiträge für die Kindertageseinrichtungen steigen.

Erklärt wird das unter anderem mit den aktuellen Tarifabschlüssen für das Personal und der steigenden Zahl an zu betreuenden Kindern.

Ehe Kämmerer Claus-Dieter Hiemer in gewohnter Manier in medias res ging, musste der Finanzfachmann einen klärenden Satz zu den Gemeindefinanzen vorweg schicken. Die zu beschließende Erhöhung der Elternbeiträge für die Tageseinrichtungen habe rein gar nichts mit der Einnahmensituation im Markt zu tun. „Und wenn wir 20 Millionen Euro Gewerbesteuer einnehmen würden, hätten wir das Thema heute genauso auf der Tagesordnung“, sagte Hiemer in aller Deutlichkeit.



Bei allen drei Einrichtungen, bei denen man aktuell die Beiträge erhöhen wolle bzw. müssen, handele es sich um kostenrechnende Einrichtungen, so Hiemer. „Diese Einrichtungen sind kostendeckend zu betreiben“, fuhr Hiemer fort. Allerdings unterstrich Hiemer: „Die Kosten sollte der Nutzer decken und nicht der Steuerzahler“. Damit stellte er klar, dass in erster Linie die Eltern der „Nutzer“, für die Kosten in Form von Beiträgen aufzukommen haben und dies unabhängig von der Einnahmensituation der Kommune.



Man habe sich letztmalig im Mai 2018 zu diesem Thema beraten und seitdem jedes Jahr zu Beginn des neuen Schuljahres die Beiträge angepasst, erinnerte Hiemer. Nötig machten die Anpassungen zum einen die stetig steigende Zahl der „gewichteten Buchungsstunden“, die Eltern können die Einrichtung stundenweise für den Nachwuchs buchen und haben die Wahl zwischen minimal vier und maximal zehn Stunden am Tag. Derzeit müssen Eltern von Kindergartenkindern dafür zwischen vier und 64 Euro für das erste Kind berappen. Die tatsächlichen Beiträge bewegen sich im Moment noch zwischen 92 und 164 Euro, allerdings zahlt der Freistaat Bayern für jedes über drei Jahre alte Kindergartenkind einen Zuschuss von 100 Euro, direkt an die Kommunen.



Dass nun eine Anhebung der Beiträge nötig ist, veranschaulichte Hiemer. Nicht nur, dass man in den vergangenen Jahren das Betreuungsangebot mit dem Neubau der beiden Einrichtungen St. Elisabeth und St. Joseph erweitert habe; gerade erst wurde eine weitere Kindergartengruppe genehmigt, um der stetig wachsenden Zahl an Kindern gerecht zu werden. Die Kosten allein dafür beliefen sich auf über 6,5 Millionen Euro. Dazu kommen die Personalkosten, neben neuen Tarifabschlüssen und Stundenmehrungen bei den Mitarbeitern schlagen auch die Neueinstellungen zu Buche. Jede Betreuungsgruppe benötigt entsprechend Betreuungspersonal und der Personalschlüssel werde konstant angepasst, wodurch ständig neue Mitarbeiter benötigt werden. Gerade erst hatte der Marktrat eine neue Kindergartengruppe für das neue Schuljahr genehmigt, um mit der wachsenden Zahl an Kindern mithalten zu können, wobei es das Problem gibt, dass der Bewerbermarkt wie leergefegt ist.



80 Prozent der Gesamtkosten

Doch davon abgesehen machen die Personalkosten mittlerweile 80 Prozent der Gesamtkosten der Kitas aus. Würde man diese Kosten eins zu eins auf die Eltern umlegen, die Einrichtungen also kostendeckend betreiben, könnten sich die Eltern den Kindergarten nicht mehr leisten.



So schießt die Kommune derzeit rund 5.000 Euro pro Kind zu, im Jahr 2005 lag der Zuschuss noch bei 2.000 Euro und man steuere derzeit auf gut 6.000 Euro zu, so Hiemer.