Kein Disziplinarverfahren

Der Nächste bitte: Auch Kämmerer Tim Hentrich verlässt das Bad Wörishofer Rathaus

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofen braucht einen neuen Kämmerer. Tim Hentrich verlässt das Rathaus. © wk

Bad Wörishofen – In den vergangenen drei Jahren, seit der Wahl des neuen Bürgermeisters Stefan Welzel, haben knapp 50 Verwaltungsmitarbeiter der Kneippstadt den Rücken gekehrt oder zumindest einen Versetzungsantrag gestellt. Mit Tim Hentrich verlässt nun bereits der zweite Kämmerer die Stadt.

Und schon wieder dreht sich das Mitarbeiterkarussell in Bad Wörishofen und ein weiterer Amtsleiter im Rathaus schmeißt hin. Nachdem in den letzten drei Jahren schon zahlreiche Mitarbeiter aus Verwaltung und Kur- und Tourismusbetrieb einen Antrag auf Versetzung gestellt oder der Stadt den Rücken gekehrt haben, ist das vierte Dutzend nun voll. Teilweise dauerte das „Gastspiel“ nur wenige Monate, wie etwa beim letzten Hauptamtsleiter, dessen Position im Übrigen noch immer vakant ist.



Im Falle Tim Hentrichs verlässt ein Amtsleiter nach mehr als drei Jahren seinen Posten. 2020 war Hentrich als Nachfolger für Beate Ullrich gekommen, die mittlerweile Bürgermeisterin in Wolfertschwenden ist. Er habe sehr gerne und sehr engagiert für die Stadt gearbeitet und hätte dies gerne auch weiterhin getan, sagt Hentrich dem Wochen KURIER. Aber die „aktuelle personelle Konstellation“ im Rathaus lasse ihm keine andere Wahl und sei der Grund für seinen Entschluss, das Rathaus zu verlassen.



Damit spielt der Kämmerer auch auf die Umstände seiner Suspendierung und das Verbot, die Amtsgeschäfte zu führen, durch den Ersten Bürgermeister der Stadt an. Bis heute, sagt Hentrich, habe man ihm die Gründe für die aus seiner Sicht „rechtswidrige und inhaltlich sinnfreie Suspendierung“ nicht mitgeteilt. Nachdem sich ein Rechtsanwalt eingeschaltet hatte, hieß es aus dem Rathaus, „ein Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte“ sei nicht erfolgt und man habe Hentrich nur das Betreten der Amtsräume sowie des Rathauses untersagt.



In einem Brief, den Tim Hentrich den Stadträten hat zukommen lassen und der auch unserer Redaktion vorliegt, berichtet er über die Vorgänge. Darin heißt es, dass man ihm gegenüber nur „mündlich konkreter geworden“ sei. Das Gespräch sei jedoch vertraulich und er bewahre als städtischer Beamter Stillschweigen; das Gesagte tauge aber in keiner Weise als Rechtfertigung für das Vorgehen ihm gegenüber und „in keinster Weise zu einem solch drastischen Einschnitt in meine beamtenrechtliche Stellung.“

Kein Disziplinarverfahren

Worum es sich konkret gehandelt haben soll, sei ihm nie mitgeteilt worden, sagte Hentrich. Und weiter: „Ein Disziplinarverfahren, in dem diese Vorwürfe hätten benannt werden müssen, wurde nicht eröffnet.“



Er bitte um Verständnis, dass er sich zu internen Angelegenheiten nicht detaillierter äußern könne und dürfe. Seitdem erste Unregelmäßigkeiten im Steueramt der Stadt öffentlich wurden, eröffnet sich für den Beobachter ein gewisses Muster, wobei die Vorgänge jeweils im Detail nicht öffentlich wurden. Es begann zumeist mit einer Krankmeldung des betreffenden Mitarbeiters und endete mit einem Gesuch auf Versetzung in eine andere Behörde oder Verwaltung. Neben einigen spektakuläreren Personalien, die allein aufgrund ihrer Stellung öffentlich wurden, betrifft dies inzwischen an die 50 Mitarbeiter, darunter aus den Gebieten Ordnungsamt, Hauptamt, aber auch im Bereich Kur- und Tourismusbetrieb.

Derzeit arbeiten allein im Rathaus etwas über 60 Menschen. Insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 steigerte sich die Fluktuation, allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind bereits fast so viele Mitarbeiter ausgeschieden wie im ganzen Jahr 2022 (13 im Vergleich zu 20).

Von Jahr zu Jahr mehr

Auch nun wieder bedauert der Gehende die fehlende Kommunikation innerhalb des Rathauses. Es habe nie Kritik an seiner Arbeit gegeben, sagt Tim Hentrich, der „ohne Einarbeitung, ohne Vorkenntnisse und ohne Übergabe und mit einem großen Berg an Problemen“ die Kämmerei im März 2020 übernommen hatte. Nachdem kein geeigneter externer Bewerber gefunden wurde, habe er die Stelle dauerhaft übertragen bekommen, erinnert sich Hentrich, der zwischenzeitlich zum Wirtschaftsförderer der Stadt avancierte und sich um die Ansiedelung von Unternehmen im Gewerbepark an der A96 kümmerte, und vor allem mit der Homepage „240.de“ Investoren und Unternehmer nach Bad Wörishofen lockte, die von dem günstigen Gewerbesteuerhebesatz (240 Prozent) profitierten. Auf der Homepage steht noch immer Hentrichs Name als Leiter der Wirtschaftsförderung. Zuletzt sprang Hentrich sogar als kommissarischer Hauptamtsleiter ein, als Alisa Stierstorfer ebenfalls nach kürzester Zeit die Stadtverwaltung wieder verließ.

Umso schmerzlicher sei nun der Schritt für ihn, seine Versetzung zu beantragen. Nachdem mittlerweile in der nichtöffentlichen Sitzung im Stadtrat über sein Gesuch beraten und dieses auch positiv beschieden wurde, hat Tim Hentrich auch die Bestätigung über die Entscheidung erhalten.

Neue Aufgaben

Im Brief an die Stadträte bedauert Hentrich, das Rathaus nun zu verlassen. Die Stadt und ihre Bürger seien ihm ans Herz gewachsen, so der Kämmerer, der am 1. September eine neue Position antreten wird. Als absehbar war, dass das Arbeits-, vor allem auch das Vertrauensverhältnis im Rathaus nicht mehr hergestellt werden würde, hatte Hentrich sich nach einem neuen Aufgabengebiet umgesehen. Im Frühjahr noch hatte er die Offerte eines anderen Arbeitgebers ausgeschlagen. Nun freue er sich auf die neue Herausforderung. „Das ist das, was ich jetzt machen will“.

Auf die Fluktuation der Arbeitnehmer im Rathaus angesprochen, hatte Bürgermeister Stefan Welzel vor noch nicht allzu langer Zeit angemerkt, dass dies doch ein Zeichen für die gute Ausbildung im Rathaus sei und die Arbeitnehmer auch anderswo sehr gefragt seien.