Mindelheimer Weberhaus: Neuer Pächter steht fest

Von: Melanie Springer-Restle

Das Mindelheimer Weberhaus ist auch wegen seines atmosphärischen Ambientes beliebt. Im Herbst wechselt es den Pächter. Doch all zu viel soll sich nicht ändern. © Springer-Restle

Mindelheim – Wie der Wochen KURIER Anfang des Jahres berichtete, wird der derzeitige Pächter des Weberhauses, Martin Camille, den Kochlöffel zum Herbst weiterreichen. Die Eigentümerin des Gebäudes, die Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbH, hatte lange nach einem Nachfolger gesucht. Nun ist sie fündig geworden.

15 Jahre lang führte Camille die Gaststätte als Gastronom und Koch. Ab 1. Oktober übernimmt nun der Mindelheimer Markus Matthias Heinzler das gutbürgerliche Lokal zusammen mit seinem Kollegen Mujdin Shaini. Wie Heinzler unserer Redaktion mitteilte, hatten die beiden bereits zusammen in der Gastronomie gearbeitet. Heinzler war Küchenchef im Memminger Speiselokal Moritz, Shaini war Sous-Chef (Stellvertreter des Küchenchefs) und ist derzeit Küchenchef. Im Oktober wagen beide den Schritt in die Selbstbestimmtheit.

„Wir haben schon immer gesagt: Wenn wir etwas Passendes finden, machen wir uns selbständig“, verrät der künftige Weberhaus-Chef unserer Redaktion.

Bewährtes bewahren

Für alle Stammgäste, die das Weberhaus auch wegen seines atmosphärischen Ambientes schätzten, gibt es gute Nachrichten: An der Einrichtung will Heinzler zunächst nichts ändern. Auch von der Speisekarte wird Heinzler einige Gerichte übernehmen. Der 40-Jährige möchte den gutbürgerlichen Charakter der deutsch-schwäbischen Küche beibehalten, aber auch eigene Ideen in das neue Speisenangebot einfließen lassen. Wie die künftige Speisekarte genau aussieht, tüfteln Heinzler und sein Pächterkollege, der aus Nordmazedonien stammt, gerade noch aus. An Ideen dürfte es den beiden Profiköchen dabei nicht mangeln.



Etwas Unsicherheit verbreitet die zum Herbst noch unklare Corona-Lage. Deshalb lassen es die beiden Köche in puncto Personal erstmal langsam angehen. „Als Eröffnungsdatum ist der 1. Oktober angepeilt. Wir hoffen, dass das hinhaut“, sagt Heinzler optimistisch.