Finanzlage ermöglicht wichtige Investitionen

Deutscher Vereinssport in der „Identitätskrise“? Deutliche Worte beim TSV Mindelheim

Von: Oliver Sommer

Mitko Pertemov (v. links) ernannte Karlheinz Simmet, Manfred Eichner und Johann Fischer zu Ehrenmitgliedern des TSV Mindelheim. © Sommer

Mindelheim – Die „angeblich schönste Nebensache der Welt“ war in den vergangenen zwei Jahren wohl eher eine tatsächliche Nebensächlichkeit. Die Rede ist vom Sport, egal, ob Leistungs-, Volks- oder Schulsport. Vor allem hier habe man während Corona ablesen können, welchen Stellenwert die sportliche Betätigung in Deutschland noch hat, betonte Mitko Pertemov. Es waren deutliche Worte, die der Erste Vorsitzende des TSV Mindelheim für die aktuelle, nicht nur der Pandemie geschuldete, Situation fand. Obgleich gerade beim Nachwuchs im Verein alles wieder läuft, befinde sich der „organisierte deutsche Sport offenkundig in einer Identitätskrise“ und laufe Gefahr, seine inhaltliche und funktionale „Mitte“ zu verlieren, so Pertemov bei der 161. Generalversammlung des Turn- und Sportvereins.

Wie in vielen anderen Vereinen überwog auch beim TSV Mindelheim die Freude darüber, dass man nach längerer Zeit wieder zusammensitzen konnte. Mitko Pertemov begrüßte einige Dutzend des derzeit über 2.000 Mitglieder zählenden Vereins. Eine Zahl, die der TSV in den vergangenen Jahren nicht erreicht hatte, gab es doch aufgrund der Corona-Maßnahmen weder Vereinsleben noch Jugendarbeit und in Folge dessen zahlreiche Vereinsaustritte. Erst langsam erholen sich die Vereine, wie Carina Pertemov in ihrer Mitgliederstatistik zeigte.



Konnte die Mitgliederbeauftragte über viele Jahre hinweg um die 2.050 Aktive zählen, überwogen im Jahr 2021 plötzlich die Austritte und es kamen nicht mehr genügend junge Sportler nach – eine unmittelbare Folge der Ausgangssperren und Einschränkungen. Das hatte Mitko Pertemov schon bei der 160. Generalversammlung angeprangert. Auch das Jahr 2022 hatte mit gerade einmal 2.000 Mitgliedern begonnen. Derzeit sind mehr als ein Drittel der sportlich Aktiven zwischen sieben und 18 Jahre alt, ein Fünftel etwa sind zwischen 18 und 40 Jahre, 371 Mitglieder sind unter und 309 über 60 Jahre alt, wobei einige der „Alten“ teilweise schon mehr als fünf Jahrzehnte, im Falle von Manfred Eichner sogar 75 Jahre (!), dem Verein angehören. Eichner wurde ebenso wie Karlheinz Simmet und Johann Fischer zum Ehrenmitglied ernannt.



Finanzlage ermöglicht wichtige Investitionen

Und auch finanziell läuft es für den TSV nicht schlecht, sanken doch die Ausgaben auf ein beinahe historisches Tief und machen damit sogar die ebenfalls gesunkenen Einnahmen wieder wett. Unter dem Strich blieben dem Verein daher gut 30.000 Euro übrig, wie der Kassier zeigte. Man stehe finanziell gut da, deshalb habe der Verein auch Spielraum für Investitionen, etwa die Umstellung der Beleuchtung auf lichtemittierende Dioden auf den Trainingsplätzen und im Stadion des TSV.



Ein Fakt, den auch der Vertreter der Stadt goutierte und sich mit dem Verein über die steigenden Mitgliederzahlen freute. Insbesondere sei der Nachwuchs wichtig, da die Mitglieder ja nicht jünger würden. Während sich aber die Stadtpolitiker ehrlicherweise über einen starken TSV freuen, dessen Mitglieder den Namen Mindelheims in der Region und auch überregional weitertragen, sucht man dieses Interesse auf der politischen Landes- und Bundesebene wohl eher vergebens. Wobei dem Sport doch ein vielfältige Bedeutung hinsichtlich Lebensqualität, Identität und Identifikation zukomme und sogar die Demokratie zu stärken vermag, wie Pertemov in seiner Rede anmerkte.



Denn wie der Vorsitzende sagte, praktizieren Sportvereine durchaus demokratische Verhaltensweisen. Der Sport und die sportliche Betätigung, befand Pertemov, würden drei wesentliche Elemente des freiheitlichen Gemeinwesens vermitteln: zum einen die freiwillige, Einordnung in eine Gemeinschaft, die Einhaltung von Regeln und die Ein­übung von Mechanismen zur kontrollierten Konfliktlösung. „Sport ist wichtig für die Identifikation“, sagte Pertemov weiter. „Der Sport ermöglicht nicht nur nationale, sondern auch lokale Identität. Die Identifikation der Bürger mit dem eigenen Gemeinwesen stärkt die Gesellschaft“ Und „ohne Identität gibt es keine freiheitliche Lebensordnung.“

Wer Sport aber nur als Wettkampf ansieht, übersieht einen nach Pertemov wichtigen Aspekt. „Sportliche Betätigung und die Mitgliedschaft in einem Sportverein leisten auch einen Beitrag zur Qualität des Lebens, zur Selbstfindung und Selbstverwirklichung, besonders auch für ältere und behinderte Menschen.“ In einem Verein integrierte Jugendliche würden eine deutlich geringere jugendtypische Belastung und Überforderung aufweisen. Doch genau das sei in den vergangenen Jahren, insbesondere während der Pandemie, zu kurz gekommen. Was die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland am regelmäßigen Sportaktivitäten tatsächlich hatten, wurde erst für viele deutlich, als der Vereinssport und Sportunterricht über lange Zeit nicht mehr stattfanden, resümierte Pertemov. Die langen Lockdown-Phasen „offenbaren hier einiges, letztlich handelt es sich hierbei um ein großes, ungeplantes, natürliches Feldexperiment“. Das Ergebnis dessen aus der Sicht Pertemovs: „Sehr viele Bewegungsverlierer unter den Kindern und Jugendlichen“. So könne man resümieren, dass Sport-Deutschland heute ein in vielfacher Hinsicht zerrissenes, polarisierendes, radikalisierendes und in mancher Hinsicht sogar noch ein deutlich geteiltes Land sei.

Elementare Prinzipien

Man könne feststellen, so Pertemov abschließend, dass sich „der organisierte deutsche Sport offenkundig in einer Identitätskrise befindet und Gefahr läuft, seine inhaltliche und funktionale Mitte zu verlieren“. Eine Konzentration auf soziale Dienstleistungen in den Bereichen von Integration und Inklusion zur Kompensation staatlicher Defizite kaschiere manches. „Es wird diese Probleme jedoch nicht lösen, sondern eher noch verstärken.“ Sport stehe auch für Prinzipien wie Leistung, Wettkampf und Gleichheit der Chancen – „ohne die der Sport ebenso wenig auskommen kann wie unsere Gesellschaft“. Wichtig sei aber für ihn als Vereinsvorstand, „dass Sport zur Gesundheit beiträgt und brauchen den organisierten Vereinsport und auch Schulsport brauchen“, so Pertemov.

Oliver Sommer