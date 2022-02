Dialektvergleich im Allgäu: Max Endraß fürs Unterallgäu am Mikrofon

Max Endraß von der Katzbrui-Mühle ist in einem Audio-Beitrag der Allgäu GmbH zu hören. Dieser wiederum ist Teil eines allgäuweiten Dialektvergleichs. © Allgäu GmbH

Unterallgäu – Am nächsten Montag, 21. Februar ist wieder der internationale Tag der Muttersprache – für viele auch ein Tag des Dialekts. Die Allgäu GmbH nimmt diesen Tag heuer auch zum Anlass, die hörbaren Unterschiede zwischen den einzelnen Allgäuer Dialekten zu zeigen. Fürs Unterallgäu im großen Sprachvergleich am Mikrofon: Max Endraß aus Katzbrui.

Nach wie vor prägt das Elternhaus den Dialekt – insbesondere die Mutter, verbringt sie doch die meiste Zeit mit dem Kind. Gleichermaßen prägt die Umgebung und die Zugehörigkeit, in die man hineingeboren wird. Aber auch das Gemeinschaftsgefühl und nicht zuletzt das Selbstbewusstsein stärkt das Bedürfnis, Dialekt zu sprechen. „Dialekt heißt Identifikation mit der Heimat und ist Ausdruck für ein Lebensgefühl. Für viele also heimelig“, erklärt Simone Zehnpfennig, Unternehmenssprecherin der Allgäu GmbH.



Wie die Expertin meint, sei der Allgäuer Dialekt lange als nicht gesellschaftsfähig angesehen worden. Oberbayerisch hingegen schon. Als Beispiel nennt Zehnpfennig den Film „Das Goldene Edelweiß“ mit Bergführer Andreas Heckmayer, der in Oberstdorf gedreht wurde, aber dann ins Oberbayerische synchronisiert worden sei. „Erst seit den Kluftinger-Verfilmungen darf Allgäuerisch im Fernsehen gesprochen werden.“

Die Allgäu GmbH hat die Radrunde Allgäu, die das Allgäu umspannt, mit einer Hörstation ausgestattet: An der Servicestation in Fischen sind starke Regionaldialekte abrufbar. Dort sind aus allen Ecken der Region Vertreter zu hören und zeigen damit deutliche Unterschiede auf. Auch das Unterallgäu ist natürlich mit von der Partie: In einem 15-sekündigen Audiobeitrag ist Mühlenbesitzer Max Endraß von der Katzbrui-Mühle zu hören – ein Kurzausschnitt aus einem Gespräch über die Mühle. Alle Ausschnitte hat die Allgäu GmbH anlässlich des Dialekttages wieder auf ihrer Homepage zum Anhören bereitgestellt.

Die Allgäu GmbH sieht sich durch diese Vergleiche bestätigt: „Es gibt keinen einheitlichen Allgäuer Dialekt. Vielmehr sind es Dialekte, die dem alemannischen Sprachbereich angehören und sich ähneln“, meint Simone Zehnpfennig. So klinge der Dialekt im Westallgäu und im südlichen Oberallgäu ein wenig wie Schweizerdeutsch, wo Niederalemannisch vorherrscht. Die Dialekte im Norden und Osten hingegen werden dem Schwäbischen zugerechnet.

wk