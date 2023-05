Die Ausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim präsentiert Kunst aus Schwaben

Von: Regine Glöckner

Zum Organisationsteam von „Kunst aus Schwaben“ gehören (v. links) Werner Klein, Brigitte Mücksch-Klein, Martin Fink und Franz Epple. © Glöckner

Türkheim - Hinter all dem, was da für die sechste „Kunst in Schwaben“– Ausstellung im Kleinen Schloss an den Wänden hängt, als Skulptur aufgestellt oder als Raum-Installation aufgebaut ist, verbirgt sich, ganz einfach gesagt: Meisterliches. Sowohl, was die Kunstschaffenden, deren Werke hier präsentiert werden, betrifft, aber – nicht minder – was die Leistung des tollen Teams um Franz Epple angeht, das diese Schau wieder ermöglicht hat und zum Aushängeschild für den Herzogmarkt macht.

Man kann natürlich bei jeder Ausstellung mit der Tür ins Haus fallen, aber Epple und sein eingespieltes Team sind erfahren genug, einen künstlerischen Spannungsbogen mit Entsprechungen, Gegensätzen, komplementären Elementen oder Bezugnahmen zwischen Verzweiflung und Hoffnung aufzubauen.

Und so wird man im „Off“, einem eigens gestalteten Entree, auch von einigen brillanten Alltagsfotos Jochen Egers empfangen, die eine Introduktion aber auch einen inhaltlichen Kontrast zum folgenden, ersten Ausstellungsraum bieten. Und da ereignet sich Wunderbares. Ist es doch gelungen, wenn auch wie hinter den Kulissen zu hören, mit unglaublich viel Aufwand, teils leider vergeblicher Energie und ausdauerndem Engagement, das überregional bewunderte und hoch angesehene Sieben Holz-Kapellen-Architektur-Projekt des Stiftungspaares Elfriede und Siegfried Denzel aus dem Dillinger Donautal hierher zu holen. Eine Zeit lang durften Epple und Co sogar hoffen, die dazugehörigen Holzmodelle ausstellen zu können. Vergebens; doch dafür: In bestechenden Fotografien des Augsburger Profis Eckhart Matthäus sind Außen-Ansichten der und Einblicke in die modern-minimalistischen Kapellen aufgereiht. Und man „betritt“ diese rein visuell, wie von einer Sogwirkung erfasst, man hat sofort „Kontakt“, Berührung, mit den spirituellen Kleinoden.

Und fühlt sich gleich zum Besuch des realen Kapellenweges in Nordschwaben eingeladen.



Nach diesem meta-physischen Beitrag warten zwei weitere Räume mit Skulpturen, Installationen und Bildern auf, die sich aufeinander beziehen oder bewusst gegeneinander abheben.



Sei es in Bildmotivik oder Gestaltungstechniken. Wie in den vorigen „Tradition – und Moderne“- Präsentationen auch, findet man wieder das Besondere, Einzigartige und eben Werke auch von teils verstorbenen Koryphäen in ihrem Metier: filigrane Zeichnungen von Eunice Huf und ihrem Mann Peter, Holzschnitt-Digitaldrucke Jeanette Scheidles, Skulpturen Josef Bichlmairs aus Bad Grönenbach oder die Installation der Ottobeurerin Rosa Zahn, Objekte Thomas Facklers, die Friedensbilder Heike Hüttenkofers.



Und dann wird man im schmalen Umgang der Räume ziemlich überrascht von den verstörend dreinschauenden Figurinen in den fantastisch-realistischen Bildern des gebürtigen Oberstdorfers Jan Peter Tripp, beklemmend-schönen Voralpenland-Linolschnitten von Andreas Sammet, den „musterhaften“ Wasserfotos Jörg Amsels oder den umwerfend wirklichkeitsnahen botanischen Zeichnungen der Mauerstettenerin Sylvia Peters.



Bei jeder Ausstellung „Kunst in Schwaben“ meinte man schon, es könne das nächste Mal kaum noch hochkarätiger werden. Und man ist immer wieder überrascht. Ja, Türkheim ist „herzoglich“, aber seine Schwaben-Ausstellungen bieten regelmäßig sogar „K&K“: Kunst & Könnerschaft.

Besucherzeiten

Die Ausstellung läuft vom 29.April bis 29.Mai im Kleinen Schloss Türkheim. Der Eintritt ist frei.



Die Öffnungszeiten sind Samstag, Sonn- und Feiertag von 13 bis 18 Uhr und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr.