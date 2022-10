Wörishofen ist Gastgeber einer Europameisterschaft!

Bad Wörishofen: Sorgenkind Eishalle - Kneippstadt wird Gastgeber einer Europameisterschaft

Bad Wörishofen – Nach der durchaus heftigen Diskussion über die Kosten für das Eis in der Kneippstädter Eishalle und was die Vereine beitragen könnten, konnte Christian Strohmenger, Betriebsleiter Sport der Stadt Bad Wörishofen, diesmal positive Nachrichten im Stadtrat verkünden. Neben diversen sportlichen Events - darunter der Eisstock-Europameisterschaft 2023 in der Bad Wörishofer Eisarena - und gesparten Kosten hatte der Betriebsleiter allerdings auch wieder „überplanmäßige Investitionen“ für die Stadträte im Gepäck.

Beginnen wollte Christian Strohmenger seinen Bericht mit einem Resümee zum Stand der Eishalle und damit mit positiven Meldungen, wie der Betriebsleiter meinte. Energietechnisch habe man die Heizanlage in der Eishalle umgerüstet. Derzeit würden die Heizkörper auf Minimum laufen, was so auch mit den Vereinen abgeklärt sei und wodurch viel Energie eingespart würde, so Strohmenger. Noch mehr sparen kann die Stadt mit der LED-Beleuchtung, die die veralteten Leuchtkörper ersetzen soll. Diese sei nun auch in Bad Wörishofen eingetroffen und man dürfe sie nun auch einbauen. Das allerdings soll erst in gut einem halben Jahr der Fall sein: Voraussichtlich im März, so Strohmenger, werde man die LED-Beleuchtung in der Eishalle einbauen. Schon im November soll der Wärmetauscher für die K3-Anlage, der ebenfalls bereits geliefert wurde, ausgetauscht und eingebaut werden. Dann könne man das Brauchwasser für die Duschen über diese Anlage laufen lassen.



Zeit gelassen habe man sich diesmal mit der Eisbereitung. Während diese sonst innerhalb von drei Tagen abgeschlossen wurde, habe es diesmal eineinhalb Wochen gedauert, ehe das flüssige Nass fest geworden sei. Für eine schnelle Eisbereitung „haue man Vollgas die Energie heraus“, merkte Strohmenger an. Der Effekt der langsameren Eisbereitung sei, dass das Eis härter werde und man weniger Energie zur Kühlung verbrauche. Schlussendlich habe man auch die Schließanlage in Betrieb genommen.

Wörishofen ist Gastgeber einer Europameisterschaft!

Um den ohnehin schon positiven Nachrichten die Krönung zu verpassen, gebe es noch „freudige Nachrichten“. So kommt die Bundesliga im Eisstockschießen für zwei Spieltage im Januar nach Bad Wörishofen. Und auch die Eisstock-Nationalmannschaft wird für zwei Tage in der Kneippstadt gastieren. Und zu guter Letzt: Bad Wörishofen ist Gastgeber für die Europameisterschaften im Eisstockschießen Ende März. Erwartet werden Mannschaften der Klassen U17 bis U22 aus neun Nationen und man generiere um die 150 Übernachtungen für die Stadt. Derzeit, so Strohmenger, erziele man Mehreinnahmen von rund 2.000 Euro pro Monat in der Eishalle.



Doch auch zu „unangenehmen Nachrichten in der Eishalle“ musste Strohmenger dann überleiten – nämlich zu den Investitionen, die die Stadt nun tätigen muss. Moderne Eisflächen werden zumeist über eine Ammoniak-Kälteanlage erzeugt, kurz NH3-Anlage. Ammoniak wird als stark stechend riechendes, farbloses Gas beschrieben, das wasserlöslich und giftig ist. Es entwickelt sich in kleinen Mengen etwa in verschwitzter Sportkleidung und immer wieder kommt es zu Feuerwehreinsätzen in Verbindung mit der Eisanlage von Eissporthallen. Aufgrund der Beschreibung, so Strohmenger, müsse die Anlage alle fünf Jahre sicherheitstechnisch überprüft werden, wobei auf die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sowie Richtlinien und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften geachtet wird. Letztmalig geschah die Überprüfung heuer im März, die im Ergebnis 14 relevante Fehler erbrachte, so der Betriebsleiter. So müsse man nun Maßnahmen ergreifen, damit die Sicherheit weiterhin gewährleistet sei.



So fehle ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan gemäß den Anforderungen der TRAS, die Technischen Regeln für Anlagensicherheit. Weiterhin sollten die Schutzeinrichtungen für Mess-Steuer und Regeltechnik berücksichtigt werden, erklärte Strohmenger. Unter anderem brauche es eine visuelle wie akustische Signalisierung, wenn die Gaswarnanlage anspreche in Form eines Lichteffektes sowie eines Warntones. Zudem müssten Sicherheitsventile installiert werden und bestimmte Funktionen auf einem Sicherheitslevel ausgeführt werden, etwa eine Notentlüftung oder Druckbegrenzung. Außerdem müsste die Pumpe automatisch außer Betrieb gehen bei einem Alarm. Derzeit gebe es weder Sicherheitslevel noch eine Automatik, im Moment müsste ein Mitarbeiter händisch die Pumpe abschalten und dazu in den möglicherweise kontaminierten Bereich, noch dazu mit persönlicher Schutzausrüstung und unter Atemschutz zur Eigensicherung.