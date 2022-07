Ausgezeichnete „idee“: Bayerns beste „Blattmacher“ kommen aus Mindelheim!

Nirgendwo in Bayern ist in den letzten zwei Jahren eine bessere Realschul-Schülerzeitung entstanden als in Mindelheim. Wesentlich dazu beigetragen haben (oben v. links: Amelia Meuer, Marie Seltmann und Sara Ruf sowie (unten v. links) Corinna Schwank, Carolin Vogt und Julie Eggert. © Schomanek

Mindelheim – Wenn Landtagspräsidentin Ilse Aigner höchstpersönlich zur gelungenen Schülerzeitung gratuliert, muss das Werk ein ganz besonderes sein. Das gilt auch für die besten „Blattmacher“ aller bayerischen Realschulen, die aus Mindelheim kommen: Seit letzter Woche thront die Schülerzeitung „die idee“ offiziell an der Spitze Bayerns. Das Schülerblatt der Maria-Ward-Realschule darf sich nun sogar auf Bundesebene Hoffnung machen.

Seit Lehrer Florian Schomanek und die inzwischen als Schulleiterin fungierende Sibylle Gerner die Wahlkurse Redaktion, Layout und Foto gemeinsam anbieten, hat „die idee“ fast jedes Jahr einen bedeutsamen Preis abgeräumt. Vorläufiges Highlight war die Einladung nach Berlin, wo die „idee“ in der Kategorie „Realschulen“ 2018 zur besten Schülerzeitung Deutschlands gekürt wurde.



Zwei Jahre später wirbelte Corona auch den „Arbeitsalltag“ des schulischen Mediennachwuchses gehörig durcheinander: Schomanek spricht von einer „komplizierten Zeit“, denn die Inhalte der Wahlkurse während des Lockdowns zusammenzubringen und miteinander zu kommunizieren, sei eine kaum lösbare Aufgabe gewesen. Und: „Wem hätten wir die Zeitung in einer leeren Schule auch verkaufen sollen?“, schreiben die Schüler im Vorwort der Gewinner-Ausgabe. So entschied man sich, den normalerweise einjährigen Erscheinungsrhythmus („die idee“ gibt´s seit 42 Jahren) diesmal nicht einzuhalten, und sich stattdessen zwei Jahre Zeit zu nehmen. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte.

Was die Jury überzeugte

Das 112-seitige Werk wartet mit vielfältigen Inhalten auf: Neben einer Schulumfrage zum Thema Umweltschutz, einer Reportage über Straßenhunde in Mexiko oder einer Kriminalgeschichte widmet „die idee“ ihrer einstigen Schulleiterin Rosa Ritter drei Seiten – Ritter wurde im Februar nach „rekordverdächtigen“ 30 Jahren Dienstzeit verabschiedet und verewigte sich offenbar nicht nur wegen der 700 verteilten „­Ritter Sport“-Schokoladen in den Köpfen der Schüler.



Neben der Themenvielfalt und des klaren Layouts überzeugte bei der Jury ganz besonders auch die Titelseite, gestaltet von Valeria Josipovic (16). Dabei verrät Florian Schomanek, dass man hier noch kurzfristig umdisponiert hatte: Ursprünglich vorgesehen war ein eher düsteres Cover zum Thema Corona. „Aber das Wort ‚Corona‘ konnten wir dann schon selbst nicht mehr hören“, so Schomanek. Stattdessen auf der Titelseite zu sehen: Das Mindelheimer Rathaus, davor fröhliche, junge Menschen. „Wir wollten nach vorne schauen und stattdessen die Freiheit in den Mittelpunkt rücken“, erklärt Schomanek.



Und obwohl der Ukraine-Krieg Ende Februar (und damit unmittelbar vor Redaktionsschluss) ausbrach, hat es auch dieses brisante Thema noch in die Ausgabe geschafft. So teilen Leonie Stadler, Corinna Schwank und Carolin Vogt ihre Gedanken zum Kriegsgeschehen in einem Interview. Ihre Solidarität mit der Ukraine zeigt „die Idee“ aber auch mit einem raffinierten Kniff auf der Titelseite: Ein auf dem Cover abgebildeter Junge bekam kurzerhand Luftballons in blau-gelben Farben in die Hand gedrückt und das Mindelheimer Rathaus ziert ein Ukraine-Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ – ein Motto, unter dem die ganze Ausgabe steht.



Apropos Zukunft: Die gut 20 Redakteure und Layouter ziehen neben dem stolzen Gesamtwerk auch weiteren Nutzen aus ihrem „idee“-Projekt: Wie einige von ihnen im Gespräch mit dem Wochen KURIER betonen, helfe das Texte-Schreiben auch im Deutschunterricht. Achtklässlerin Nisa Demir (14) erklärt ferner, sie habe durch den Kurs schon Vieles über Photoshop und Grafikprogramme gelernt. Das könne ihr auch fürs spätere Berufsleben dienlich sein: „Schon seit ich klein bin, will ich Grafikdesignerin werden“, sagt Demir.



Im Herbst könnte der „idee“ eine weitere Auszeichnung auf Bundesebene winken. © Schomanek

Bevor die nächste Ausgabe ansteht, gilt es noch den 1. Platz unter Bayerns Realschulzeitungen auszukosten – wenngleich Schomanek mehrfach betont, dass das Streben nach Auszeichnungen bei der Zeitungsbastelei keinesfalls im Vordergrund stehe. Nichtsdestotrotz könnte schon im Herbst die nächste Ehrung winken, denn durch die Treppchen-Platzierung in Bayern befindet sich die Maria-Ward-Realschule automatisch im Rennen um die beste Realschulzeitung Deutschlands.



Die Preisverleihung des bayerischen Schülerzeitungswettbewerbs „Blattmacher“ fand letzte Woche übrigens in München statt. Für ein Jahr darf sich „die Idee“ zu den sogenannten „Clubs der Besten“ zählen und sich obendrein über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro sowie zahlreiche Workshops freuen.

Es wird magisch

Stolz auf das Erreichte und auf die Mindelheimer Schüler ist schon jetzt nicht nur Rektorin Sibylle Gerner, sondern auch Florian Schomanek. Für die jungen Zeitungsmacher sei die Auszeichnung ein „Mega-Erlebnis“, so der Projektleiter. Die nächste Ausgabe ist übrigens schon in Planung. Wie die Redakteure durchblicken lassen, soll es dann magisch werden – unter anderem will man in die Welt des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter eintauchen.