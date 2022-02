Die Impfpflicht in der Pflegebranche träfe auch das Unterallgäu hart

Von: Melanie Springer-Restle

Gerade die Branche, die bereits am meisten mit Personalmangel zu kämpfen hat, träfe eine Impfpflicht auch im Unterallgäu hart. © panthermedia

Unterallgäu – Seit Wochen schlagen die Pflegeverbände Alarm, denn sämtlichen Einrichtungen im Pflege-und Gesundheitsbereich droht eine Kündigungswelle, sollte eine einrichtungsbezogene Impfpflicht tatsächlich in Kraft treten. Auch hier im Landkreis sehen viele Einrichtungsleiter die Pläne der Regierung mit großer Sorge.

Der Wochen KURIER hat sich im Landkreis umgehört und mit Einrichtungsleitern und Landrats­amt über etwaige Konsequenzen einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht gesprochen. Sollte die Impfpflicht zum 15. März in Kraft treten, ist auch im Unterallgäu mit einer Kündigungswelle zu rechnen, die den Landkreis ins Mark treffen würde. Allein in den drei Kreisaltenheimen (Kreisaltenheim St. Martin in Türk­heim, Kreisseniorenwohnheim und Kreisaltenheim Seniorenstift in Bad Wörishofen) wäre der Personalrückgang fatal: Auf Rückfrage unserer Redaktion teilte dass Landratsamt mit, dass hier circa 30 Beschäftigte bereits ihre Kündigung aufgrund der Impfpflicht angedroht haben.



„Als Arbeitgeber versuchen wir natürlich, so viele Beschäftigte wie möglich in den Kreis-Seniorenwohnheimen zu halten, da diese uns alle und unabhängig von ihrem Impfstatus sehr wichtig sind“, so die Pressestelle des Landratsamtes. Dieses biete zu dem Thema persönliche Beratungstermine an, an denen es versucht, die arbeits- und infektionsschutzrechtlichen Auswirkungen einer Entscheidung für oder gegen die Corona-Schutz­­impfung zu erläutern.



Wie sieht die Kontrolle des Impfstatus konkret aus?

Den öffentlich-rechtlichen Medien ist zu entnehmen, dass erste Landkreise in den alten Bundesländern angekündigt haben, die Kontrollen bezüglich des Impfstatus von Pflegekräften auszusetzen. Unsere Redaktion erkundigte sich beim Landratsamt, wie eine konkrete Überprüfung im Falle des Inkrafttretens einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht vonstatten gehen würde. Dabei verweist das Landratsamt auf das Infektionsschutzgesetz: Dieses sehe vor, dass die Einrichtungen dem zuständigen Gesundheitsamt alle Beschäftigten melden, die bis zum Ablauf des 15. März 2022 keinen Immunitätsnachweis vorgelegt haben.



Daraufhin fordert das Gesundheitsamt selbst den Nachweis bei der betroffenen Person an. Wenn innerhalb einer angemessenen Frist kein Nachweis vorgelegt wird, kann das Gesundheitsamt auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot aussprechen. Als Immunitätsnachweis gilt nach aktueller Rechtslage eine vollständige Impfung, ein Genesenenstatus oder ein ärztliches Attest.

Wer übernimmt die Pflege bei Personalmangel?

Im Rahmen dieser Ermessens­entscheidung ist auch zu berücksichtigen, dass die Versorgung der Pflegebedürftigen in der Einrichtung weiterhin gewährleistet sein muss, so das Landratsamt weiter. Vor dem Hintergrund des allgemein bekannten und beklagten Pflegekräftemangels sei bei der Verhängung von Tätigkeitsverboten gegenüber Pflegekräften daher große Zurückhaltung geboten, heißt es von der Pressestelle. Nähere Vollzugshinweise lägen dem Gesundheitsamt noch nicht vor. Landrat Alex Eder sieht die einrichtungsbezogene Impfpflicht sehr kritisch.



Nicht nur die Einrichtungen des Landkreises wären von der Impfpflicht betroffen. Auch viele private Träger klagen ihr Leid über mögliche Konsequenzen.



Auch private Träger massiv betroffen

Im Seniorenzentrum Maximilian in Bad Wörishofen sind zwar 90 Prozent aller Mitarbeiter geimpft, dennoch würde das Einführen einer Impflicht bedeuten, dass vier Mitarbeiter das Haus verlassen müssten, was Einrichtungsleiter Jürgen Stegmann sehr bedauern würde. Erstens hätten einige der betroffenen Mitarbeiterinnen medizinische Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Zweitens mache sich der demografische Wandel auch in seiner Einrichtung bemerkbar. Es gibt immer mehr ältere Menschen, für deren Pflege es schwierig ist, Personal zu finden.



Booster für die Personalknappheit

Eine Impflicht würde, so Stegmann, die Situation nicht verbessern, sondern Entwicklungen in der Branche eher beschleunigen dahingehend, dass Personal nicht nachbesetzt werden kann. Denn jene, die sich aufgrund der Impflicht beruflich umorientieren, stehen der gesamten Pflegebranche nicht mehr zur Verfügung. „Der Staat hat viel verschlafen. Da jetzt noch die Impfpflicht oben draufzusetzen, halte ich für gewagt“, sagt der Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums Maximilian. Ihm bleibt nun nur abzuwarten, was bis zum 15. März passiert. Fraglich sei auch, so Stegmann, wie die Gesundheitsämter das Gesetz dann umsetzen. „Das Gesundheitsamt hat selbst Personalnot. Die können unsere Not vielleicht noch eher nachvollziehen als Branchen, die mit der Personalakquise nichts zu tun haben“, erläutert Stegmann. Um die betroffenen Kolleginnen täte es ihm auch menschlich sehr leid, denn sie übten ihren Beruf sehr hingebungsvoll aus. „Ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht“, fasste er die Situation zusammen.



Jede einzelne Kündigung tut weh

Auch im Sozialzentrum Kirchheim ist die durch die Regierung geplante Impfpflicht ein Thema. Laut Einrichtungsleiter Robert Knoll sind zwar die meisten Mitarbeiter vollständig geimpft, aber es gibt mindestens eine Angestellte, die zum 15. März kündigen würde, wenn die Impfpflicht tatsächlich käme. „Auch nur eine Person würde uns in dieser angespannten Situation fehlen“, sagte er und verwies auf die Personalknappheit. Was ihm noch mehr zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass die Bewohner seit zwei Jahren nur wenig Besuch empfangen können und das, obwohl alle Senioren geimpft und geboostert sind. „Trotzdem dürfen wir nur bestimmte Besuche zulassen und unsere Bewohner haben kein freies Leben mehr.“ Für Besucher gilt die 2G-Plus-Regel. Da das Sozialzentrum nicht die personellen Ressourcen hat, Besucher rund um die Uhr zu kontrollieren, sind Besuche nur in bestimmten Zeitfenstern möglich. Früher durften Angehörige oder Freunde nach Belieben ein- und ausgehen. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht hält Knoll für den falschen Weg. „Ich halte das für fragwürdig, weil es Menschen, die hier bisher alles mitgetragen haben, in einen Gewissenskonflikt bringt.“



Es bleibt, so der Wunsch aller Befragten, nur zu hoffen, dass Covid-19 ganz schnell endemisch wird und die Impfpflicht auf diese Weise einstweilen vom Tisch ist.