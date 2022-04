Bundesfinanzhof macht Geldsack zu

Die Kneippstadt beschließt den Haushalt für 2022 – Entscheidung des Bundesfinanzhofes sorgt für Unmut

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofen hat seinen Haushalt verabschiedet. Knapp zehn Millionen Euro wird die Stadt in diesem Jahr investieren. © Julia Boecken

Bad Wörishofen – Die Kneippstadt wird heuer fast zehn Millionen Euro in knapp 200 Einzelprojekte investieren. Für wichtige Investitionen in die Infrastruktur müssen Kredite aufgenommen werden. Für reichlich Arbeit für den Kämmerer Tim Hentrich und seine Mitarbeiter sorgt die rückwirkende Streichung des Vorsteuerabzuges bei touristischen Einrichtungen.

In der abschließenden Diskussion beschworen die Fraktionsvertreter ein Wir-Gefühl, während man auf Seiten der Freien Wähler nach wie vor glaubt, Stabilisierungsbeihilfen bekommen zu können. Mehrheitlich wurde der vorgelegte Entwurf für den diesjährigen Kommunalhaushalt angenommen.

Vor fast einem Dreivierteljahr schon begannen die „Beratungen“ für den Haushalt 2022. Ende August 2021 sei die Frist zur Abgabe aller „Wünsche“ der diversen Ämter gewesen, ließ Tim Hentrich den Ablauf Revue passieren. Bei den sich anschließenden Beratungen habe sich ein Defizit im Ergebnishaushalt abgezeichnet. Man sei im regelmäßigen Austausch, so Hentrich und er versuche, alle Ämter innerhalb der Verwaltung stets auf dem Laufenden zu halten. Hentrich ging auf Details bei diversen Steuern ein, insbesondere machte er auf die Besonderheit der Wörishofer Haushaltsführung aufmerksam, die entgegen der meisten nicht mehr kameral sondern doppisch ist. Nur wenige Kommunen in Bayern haben bislang auf dieses System umgestellt, das besser die Aktiva Kommune darstellt, während das konventionelle kamerale System vor allem die Geldflüsse aufzeigt. Auch beleuchtete Hentrich die Entwicklung bestimmter Steuerarten, etwa der Zweitwohnungssteuer, die sich bei rund 190.000 Euro eingependelt habe.



Weniger ist mehr



Die Gewerbesteuer reicht nach den beiden „Pandemie“-Jahren wieder an das Niveau von 2019 heran. Insbesondere machte Hentrich die Stadträte auf die Entwicklung dieser Einkünfte aufmerksam, die über fast zwei Jahrzehnte im Bereich um bzw. weniger als vier Millionen Euro dahindümpelte. Eine erkennbare Zunahme setze erst vor einem Jahrzehnt ein, als die Stadt beschloss, den Hebesatz von seinerzeit über 300 Prozent zu reduzieren. Bis zum Jahr 2000 lag der Hebesatz bei 300 Prozent und bis 2008 bei sogar 330. In einem ersten Schritt wurde der Hebesatz auf 290 Prozent und 2014 schließlich auf die aktuellen 240 von Hundert reduziert. Seitdem stiegen die Einnahmen kontinuierlich von etwa fünf auf elf Millionen im Vorkrisenjahr 2019. Damit wurden in acht Jahren mit niedrigem Hebesatz in etwa so viele Millionen Euro in die Kassen der Stadt gespült, wie in zwei Jahrzehnten mit einem sehr viel höheren Gewerbesteuerhebesatz.



Das Gros der Einnahmen generiert die Stadt dabei mit rund zehn Gewerbesteuerzahlern; diese haben im vergangenen Jahr mit 3,8 Millionen Euro knapp die Hälfte der Steuern getragen, im Jahre 2019 waren es mit über sieben Millionen Euro sogar fast zwei Drittel der Einnahmen. Vor allem im ersten der beiden „Corona-Jahre“ litten die insgesamt über 1.300 Gewerbesteuer zahlende Betriebe in Bad Wörishofen am meisten unter der Situation, entsprechend sanken die Einnahmen. Für 2022 rechnet Hentrich mit Einnahmen von über acht Millionen Euro bei einer gleichzeitig stetig wachsenden Nachfrage nach Grundstücken. Sowohl Hentrich als auch seine Amtsvorgängerin Beate Ulrich und nicht zuletzt auch der seinerzeitige Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass unter anderem der niedrige Hebesteuersatz für die Ansiedlung von größeren und kleineren Gewerbebetrieben in der Kurstadt gesorgt habe und sorge, zuletzt etwa die Aero and Sports-­GmbH aus München, die hier einen Windkanal für Radsportler bauen will.



Bundesfinanzhof macht Geldsack zu

Ein großes Problem ergibt sich für die Kämmerei durch einen Entscheid des Bundesfinanzhofes, der in das Jahr 2017 datiert. Demnach sollen Kommunen den Vorsteuerabzug nicht in voller Höhe geltend machen können, wenn Einrichtungen wie etwa ein Marktplatz sowohl für wirtschaftliche wie hoheitliche Zwecke eingesetzt werden. Hier könne nur in geringerem Umfang die wirtschaftliche Tätigkeit angesetzt und entsprechend der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, informierte Hentrich die Stadträte, die den Haushaltsentwurf schon seit einiger Zeit kannten.



In einem Schreiben von vor einem Jahr hatte dann das Finanzministerium die Einschränkung erweitert und festgestellt, dass es keinen Vorsteuerabzug für solche Einrichtungen wie auch Wanderwege, Loipen oder Kurparks geben könne. Das größte „Geschenk“ hatte aber das bayerische Landesamt für Steuern den Kurorten kurz vor Weihnachten vergangenes Jahr gemacht, als man diese Regelung auch noch rückwirkend für die Jahre bis 2018 festgelegt hatte. Damit muss Bad Wörishofen allein für diese drei Jahre (2018 bis 2021) knapp eine halbe Million Euro zurückzahlen. Ab diesem Jahr fehlen der Kommune rund 100.000 Euro.



Eine geringe Summe allerdings im Vergleich mit den knapp neun Millionen Euro, die Bad Wörishofen an den Landkreis überweisen muss in Form der Kreisumlage. Damit wird der Fehlbetrag im Haushalt des Landkreises ausgeglichen, der heuer über 90 Millionen Euro ausmacht. Insgesamt betragen die Aufwendungen im Finanzhaushalt heuer 40,4 Millionen Euro, etwas über ein Viertel davon allein für Personalkosten, die damit um eine weitere Million Euro angestiegen sind. So wuchs etwa die Zahl der Mitarbeiter im Bereich der Kindergärten, in den vergangenen zwölf Jahren, von zehn auf inzwischen 60. Weitere 9,6 Millionen Euro fließen in die für dieses Jahr geplanten Investitionen, neben Maßnahmen wie Neubaugebieten, neuen Brücken oder der Umgestaltung der Bahnhofstraße vor allem in Projekte, die als Pflichtaufgaben einer Kommune gelten. Hier ist insbesondere der Kanal- und Straßenbau in Kirchdorf zu nennen, der über 20 Jahre lange nicht angegangen worden war.



Pro-Kopf-Verschuldung im grünen Bereich

Auch Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in den Schulen sowie der Hochwasser- und Regenwasserschutz gehören dazu. Insgesamt seien 188 Investitionen geplant, erklärte Hentrich. So ist für dieses Jahr eine Kreditaufnahme von 6,1 Millionen Euro vorgesehen, womit die Nettoneuverschuldung bei knapp 5,5 Millionen Euro liegt; die Verbindlichkeiten aus Darlehensverträgen, also Krediten, werden sich damit zum Ende des Jahres auf 25,6 Millionen Euro belaufen, die Pro-Kopf-Verschuldung somit auf 1.441 Euro, bezogen auf knapp unter 18.000 Einwohner. Damit liegt die Kneippstadt im (unteren) Mittelfeld bayerischer Kur- oder Fremdenverkehrsorte, Spitzenreiter sind Oberstdorf im Oberallgäu (knapp 3.000 Euro) und Bad Füssing mit über 2.500 Euro sowie Nesselwang im Ostallgäu mit rund 2.200 Euro. Lediglich Oberstaufen im Oberallgäu hat mit etwas über 500 Euro aktuell die geringste Pro-Kopf-Verschuldung.



Wie Hentrich schon vorher klargemacht hatte, könnte die Stadt den laufenden finanziellen Verpflichtungen ohne Kreditaufnahme nachkommen. Nur für die geplanten Investitionen wie Bauunterhalt und dem Sanierungsstau müssen Kredite aufgenommen werden. Man habe in vielen Sitzungen mit Vertretern der Fraktionen und der Ämter einen ausgeglichenen Haushalt erarbeitet, der sogar einen Überschuss von 74.000 Euro im Ergebnishaushalt aufweist, so Hentrich.