Die künftigen Schulkinder der Christoph-Scheiner-Kita durften „Löschen“ üben

Bei der jährlichen Brandschutzübung der FFW Mindelheim durfte der vierjährige Josef Miller beim „Löschen“ helfen, was ihn natürlich mit Stolz erfüllte. © Schwaighofer

Mindelheim – Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes wird in der Christoph-Scheiner-Kita zweimal jährlich der Ernstfall geprobt. Die diesjährigen Schulanfänger besuchten deshalb, nach der Corona-Zwangspause, endlich wieder traditionsgemäß die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim.

Dort erlernten sie nicht nur den richtigen Umgang mit Feuer, sondern auch wie man im Fall der Fälle einen Notruf absetzt. Dieses Wissen wurde nachfolgend in den Gruppen mit allen Kindern vertieft.



Einige Zeit später war es dann so weit und es ertönte ein lautes Piepen im Hausgang. Schnell war den Kindern klar, dass es die Rauchmelder sein mussten. Egal wo gerade gespielt wurde, mussten sie alles stehen und liegen lassen und stellten sich in Zweier-Reihen an den jeweiligen Fluchttüren an. Gemeinsam ging jede Gruppe in den Garten zum gruppeneigenen Sammelpunkt.



Nachdem die Kita-Leiterin den Notruf absetzte und die Vollständigkeit aller Personen überprüft hatte, hörte man schon die Sirene von weitem und die Feuerwehr kam angerückt. Drei Feuerwehrmänner rollten den Schlauch aus und erklärten denn Kindern den Vorgang. Anschließend durfte jedes Kind auch selbst einmal „löschen“.



Das war natürlich der krönende Abschluss dieses aufregenden Vormittags. Die Kinder wurden für ihr vorbildhaftes Verhalten im Brandfall gelobt.



Die Mitarbeiterinnen und die Freiwillige Feuerwehr sind froh, dass es in 30 Jahren Christoph-Scheiner-Kindertagesstätte noch nie zu einem Ernstfall gekommen ist.

wk