Wunderkind durch Partnerwechsel

Die Papierfabrik in Ettringen feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Von: Melanie Springer-Restle

1999 wurde nach 18 Monaten Bauzeit die Papiermaschine 5 in Betrieb genommen. Auf dem Bild zu sehen sind von rechts die Lagerhalle für das Altpapier, links daneben die Produktionshalle mit der rund 100 Meter langen Papiermaschine 5. Daran anschließend befindet sich eines der beiden Kraftwerke. In der Mitte liegt die Lagerhalle für die Fertigwaren. Im Hintergrund rechts befindet sich die firmeneigene Kläranlage. Auch die Altpapieraufbereitungsanlage, die Werkstätten sowie die Ersatzteillagerhalle. © UPM

Ettringen – Hand aufs Herz: Wie oft bringen Sie Orte mit Firmen in Verbindung? München und BMW, Ingolstadt und Audi, Mindelheim und Grob. Ettringen und ? Hört man in Schwaben den Ortsnamen Ettringen, poppt in der Denkblase der meisten Bürger und vieler Unternehmer unweigerlich das Stichwort „Papierfabrik“ auf, bei manchen „Lang“, bei anderen „UPM“.

Nun haben Ettringen und „seine“ Papierfabrik einen triftigen Grund zum Feiern: 125 Jahre Ehe. Und wie in jeder guten, langjährigen Beziehung ging man auch hier durch Dick und Dünn, meisterte Krisen, hielt Gegenwind von außen statt, diskutierte, erfand sich neu und bewahrte sich vor allem eines, was in keiner guten Ehe fehlen darf: die gegenseitige Wertschätzung. Zwischen Unternehmensführung, Gemeinde und Mitarbeitern ist sie der Klebstoff, der es überhaupt ermöglichte, dieses stattliche Jubiläum, das weit über eine Himmelshochzeit hinausgeht, zu erreichen. Im Jahr 1897 ließen sich die Gebrüder Lang in der Wertach-Gemeinde mit ihrer Holzstoff-Fabrik nieder. Gut ein Jahrzehnt produzierten sie Holzstoff, der umliegenden Papierfabriken als Rohstoff diente. Nur wenige Jahre später erkannten die Entscheidungsträger das Potenzial des grafischen Sektors. Der Zeitungsdruck boomte und eine Papiermaschine musste her.

1910: das erste Papier

Am Silvestertag des Jahres 1910 kam das erste Papier aus der PM1. Potenzial zu erkennen, zog sich wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte. Als in den 60er Jahren Recycling en vogue wurde und weil Altpapier neben Holzstoff der wichtigste Rohstoff zur Papiererzeugung ist, wurde eine Altpapieraufbereitungsanlage angeschafft. Dieser Schritt war für damalige Zeiten höchst innovativ und der richtige Schritt zu einer ressourcenschonenden Produktion.



1918 hatte das Unternehmen den Ersten Weltkrieg mit vielen Hindernissen und Entbehrungen überstanden. Die Aufnahme zeigt unter anderem die Holzschleiferei, ein Heizkraftwerk mit Kaminschlot, die Schlosserei und Maschinenhalle und das Fabrikgebäude, in der die erste Papiermaschine betrieben wurde. © UPM

Wunderkind durch Partnerwechsel

Insgesamt vier Papiermaschinen waren in Betrieb, bis es 1987 zu einem Partnerwechsel in der Führung kam. Die Papierfabrik wurde vom finnischen Unternehmen Myllykoski übernommen. Die neue, wenn auch arrangierte Ehe, brachte frischen Wind in das Unternehmen und so erblickte 1999 ein Nachzügler das Licht der Welt: Die PM5. Das mittlerweile auch schon betagte Nesthäkchen ist bis heute das Zugpferd des Unternehmens. Durch ihre ausgefeilte Technik und Technologie bietet die Maschine dem Unternehmen maximale Flexibilität. „Wir können alles: Vom Zeitungspapier bis zum Hochglanz-Magazin“, sagte der heutige Werkleiter Wolfgang Ohnesorg kürzlich gegenüber unserer Redaktion. 2011 dann wurde Myllykoski genau wie dessen Schwester Rhein Papier vom damals größten Zeitungspapierhersteller UPM aufgekauft. Auch der neue Inhaber wollte – wie einst die Gründungsväter – möglichst autark werden und auch in puncto Energie unabhängiger sein. Der Bau einer Müllverbrennungsanlage zum Zwecke der Energieversorgung wurde anberaumt, stieß aber auf großen Widerstand seitens mancher Bürger, die um ihre gewohnte Landidylle bangten. Das Vorhaben wurde aus konzerninternen Überlegungen heraus eingestellt. Da die Nachfrage nach Papier aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung rückläufig war, konzentrierte sich UPM auf die effizienteste Maschine, die PM5. Die kleinen Schwestern PM3 und PM4 wurden im Laufe der Jahre stillgelegt.



Nichtsdestotrotz hat sich der Standort in Ettringen erfolgreich etabliert und UPM Ettringen ist ein gefragter Papierhersteller für viele Druckereien und Verlage – dank strategisch kluger Entscheidungen, dank der PM5 und dank der treuen und engagierten Mitarbeiter am Standort Ettringen.



Mit Betrieb der PM5 beschäftigt UPM Ettringen derzeit rund 250 Mitarbeiter und stellt pro Jahr circa 300.000 Tonnen Papier her. Damit gehört das Unternehmen zu den größten Industriebetrieben in der Umgebung.



Werkleiter Wolfgang Ohnesorg hat eine klare Vision: „Eine kontinuierliche Entwicklung hinsichtlich technischer, technologischer und ökologischer Veränderungen haben in der 125-jährigen Vergangenheit des Unternehmens zum Erfolg geführt. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dieser Tradition treu zu bleiben und auch in der Zukunft auf Veränderungen der Märkte zu reagieren, um dadurch weiterhin und dauerhaft erfolgreich zu sein.“

Einer alten Volksweisheit zufolge werden in einer guten Ehe die Sorgen halbiert und die Freuden verdoppelt. Na dann: Auf die nächsten 125 Jahre!